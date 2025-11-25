REKLAMA

Wielka niespodzianka dla seniorów od prezydenta Nawrockiego. Podwyżki emerytur coraz bliżej. O ile wzrosną świadczenia w przyszłym roku?

Wielka niespodzianka dla seniorów od prezydenta Nawrockiego. Podwyżki emerytur coraz bliżej. O ile wzrosną świadczenia w przyszłym roku?

25 listopada 2025, 10:02
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
Wielka niespodzianka dla seniorów od prezydenta Nawrockiego. Chodzi o podwyżki emerytur. Od kiedy mogą liczyć na zastrzyk gotówki?
ShutterStock

Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził projekt "Godna emerytura", który zakłada wzrost najniższych świadczeń emerytalnych. Od 2026 roku minimalne świadczenie wzrośnie o 150 zł, osiągając poziom około 2 030 zł. Podwyżki obejmą również trzynastą i czternastą emeryturę. Oto szczegóły.

rozwiń >

Projekt "Godna emerytura" – inicjatywa prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki 3 listopada 2025 roku podpisał i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Inicjatywa ta, nazwana "Godna emerytura", ma na celu wzmocnienie pozycji prezydenta jako rzecznika interesów polskich seniorów.

"Godna emerytura" - cele i uzasadnienie

Głównym założeniem projektu "Godna emerytura" jest wprowadzenie mechanizmu minimalnej waloryzacji świadczeń, aby osoby pobierające najniższe emerytury (zwłaszcza te poniżej 3000 zł) były chronione przed spadkiem wartości pieniądza spowodowanym inflacją. Prezydent Nawrocki argumentował, że Polska w XXI wieku powinna zagwarantować minimalną emeryturę na poziomie co najmniej 2000 zł. Podkreślił, że obecni młodzi emeryci (urodzeni ok. 1960–1965 roku) to pokolenie, które ciężko pracowało w trudnym okresie transformacji ustrojowej lat 90. i przyczyniło się do rozwoju polskiej gospodarki. Z tego powodu państwo nie może pozwolić sobie na symboliczne podwyżki w wysokości zaledwie 3, 13 czy 20 złotych.

Mechanizm minimalnej podwyżki emerytury

Projekt "Godna emerytura" przewiduje połączenie waloryzacji procentowej i kwotowej. Oznacza to, że jeśli standardowa coroczna waloryzacja procentowa zapewni niższy wzrost świadczenia niż ustalona kwota minimalna (150 zł), wówczas świadczenie zostanie uzupełnione dopłatą do tej gwarantowanej wartości. Od marca 2026 roku minimalna emerytura i renty mają wzrosnąć o co najmniej 150 zł. Dzięki temu minimalna emerytura w 2026 roku ma osiągnąć poziom ponad 2000 zł, a konkretnie ok. 2030 zł. Gwarantowana podwyżka o 150 zł dotyczyłaby również dodatkowych świadczeń, jakimi są 13. i 14. emerytura.

Krytyka i koszty projektu "Godna emerytura"

Paweł Łapiński z Klubu Jagiellońskiego potwierdza, że polskie emerytury są często zbyt niskie. Przytacza dane, z których wynika, że:

  • Minimum socjalne dla samotnego emeryta w II kwartale 2025 roku wynosiło 1897,97 zł.
  • Aktualna minimalna emerytura brutto wynosi 1878,91 zł (1709,81 zł netto), co ledwo zaspokaja podstawowe potrzeby.
  • Co istotne, ponad 430 tysięcy osób (głównie kobiet) otrzymuje emerytury jeszcze niższe ze względu na brak wymaganego stażu pracy.

Wymagane finansowanie projektu "Godna emerytura"

Realizacja projektu "Godna emerytura" będzie wymagała znaczących dodatkowych wydatków z budżetu państwa, które mają wynieść:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • W 2026 roku: ok. 2 mld zł
  • W 2027 roku: ok. 3,4 mld zł
  • W 2028 roku: ok. 4,5 mld zł

Łapiński zaznacza, że ostateczne koszty będą zależeć od przyszłych prognoz inflacji Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Nawrocki liczy na to, że środki na pokrycie tych wydatków zostaną pozyskane z budżetu państwa, wykorzystując zwiększone wpływy wynikające z inflacji.

Projekt "Godna emerytura" a wątpliwości polityczne

Komentator z Klubu Jagiellońskiego wyraził sceptycyzm co do źródeł finansowania, sugerując, że projekt albo opiera się na nierealistycznym założeniu magicznego pokrycia kosztów, albo jest celowym działaniem politycznym (dążeniem do przesilenia). Ocenia, że jeśli Sejm przyjmie prezydenckie postulaty, rząd będzie musiał dokonać bolesnych cięć w innych obszarach lub zwiększyć zadłużenie państwa.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

