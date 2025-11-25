Kiedy zaczyna się adwent 2025? 4 postanowienia adwentowe
Kiedy zaczyna się adwent w 2025 roku? Czy zawsze trwa 4 tygodnie? Co oznacza słowo "adwent"? Ile niedziel jest w tym czasie? Jakie postanowienia można przyjąć na czas adwentu?
- Od kiedy adwent 2025?
- Ile niedziel ma adwent?
- Jak długo trwa adwent?
- Co znaczy słowo adwent?
- Postanowienia na adwent
Od kiedy adwent 2025?
Każdego roku adwent rozpoczyna się w okresie od 27 listopada do 3 grudnia. Adwent 2025 roku zaczyna się w niedzielę 30 listopada. Pierwsza niedziela adwentu to również pierwsza niedziela nowego roku liturgicznego. W czasie adwentu kapłan ubrany jest w fioletowe szaty (symbolizujące pokutę), a trzeciej niedzieli może włożyć różowy ornat (niedziela Gaudete, bardziej radosna).
Ile niedziel ma adwent?
Adwent zawsze ma 4 niedziele. Katolicy tradycyjnie ozdabiają swoje stoły wieńcami adwentowymi z 4 świecami, które zapalane są każdej kolejnej niedzieli. Jest to znak zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Jak długo trwa adwent?
Adwent trwa około 4 tygodni - od pierwszych nieszporów do Bożego Narodzenia. Zawsze obejmuje 4 niedziele. W tym roku trwa 25 dni - od 30 listopada do 24 grudnia.
Co znaczy słowo adwent?
Słowo adwent pochodzi od łacińskiego adventus oznaczającego przyjście, zbliżanie się. W Kościele Katolickim jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.
Postanowienia na adwent
Niektórzy katolicy w ramach pokuty przyjmują postanowienia na adwent. Jakie mogą być przykłady takich postanowień? Oto kilka z nich:
- uczestnictwo we wszystkich roratach (poranne msze święte ku czci Matki Boskiej z lampionami)
- stworzenie wieńca adwentowego i kalendarza adwentowego z cytatami z Pisma Świętego oraz spędzanie więcej czasu na modlitwie
- codzienny rachunek sumienia i dobre uczynki na każdy dzień adwentu
- odłożenie elektroniki i poświęcanie więcej czasu rodzinie, np. rodzinne rekolekcje
