Kiedy zaczyna się adwent 2025? 4 postanowienia adwentowe

Kiedy zaczyna się adwent w 2025 roku? Czy zawsze trwa 4 tygodnie? Co oznacza słowo "adwent"? Ile niedziel jest w tym czasie? Jakie postanowienia można przyjąć na czas adwentu?

Od kiedy adwent 2025?

Każdego roku adwent rozpoczyna się w okresie od 27 listopada do 3 grudnia. Adwent 2025 roku zaczyna się w niedzielę 30 listopada. Pierwsza niedziela adwentu to również pierwsza niedziela nowego roku liturgicznego. W czasie adwentu kapłan ubrany jest w fioletowe szaty (symbolizujące pokutę), a trzeciej niedzieli może włożyć różowy ornat (niedziela Gaudete, bardziej radosna).

Ile niedziel ma adwent?

Adwent zawsze ma 4 niedziele. Katolicy tradycyjnie ozdabiają swoje stoły wieńcami adwentowymi z 4 świecami, które zapalane są każdej kolejnej niedzieli. Jest to znak zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Jak długo trwa adwent?

Adwent trwa około 4 tygodni - od pierwszych nieszporów do Bożego Narodzenia. Zawsze obejmuje 4 niedziele. W tym roku trwa 25 dni - od 30 listopada do 24 grudnia.

Co znaczy słowo adwent?

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego adventus oznaczającego przyjście, zbliżanie się. W Kościele Katolickim jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.

Postanowienia na adwent

Niektórzy katolicy w ramach pokuty przyjmują postanowienia na adwent. Jakie mogą być przykłady takich postanowień? Oto kilka z nich:

