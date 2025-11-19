REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » "15 emerytura" z ZUS na koniec 2025 roku! Komu ZUS wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu?

"15 emerytura" z ZUS na koniec 2025 roku! Komu ZUS wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu?

19 listopada 2025, 12:35
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 09:48]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?
W grudniu harmonogram wypłat świadczeń z ZUS ulegnie zmianie z powodu Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. W efekcie, niektórzy emeryci otrzymają dwie wypłaty w tym samym miesiącu, co może być postrzegane jako swego rodzaju "15 emerytura". Jest to jednak jednorazowa zmiana terminu, a nie dodatkowe świadczenie. Oto szczegóły grudniowych przesunięć w ZUS. Kogo dotyczy ta nietypowa sytuacja?

Grudniowe zmiany w kalendarzu wypłat emerytur z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który co miesiąc przekazuje emerytury w ustalone dni, w grudniu 2025 roku wprowadzi szereg modyfikacji do standardowego harmonogramu wypłat. Choć pierwszy termin, przypadający na poniedziałek 1. dnia miesiąca, pozostanie niezmieniony, większość kolejnych dat zostanie przesunięta ze względu na dni wolne, święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Terminy wypłat emerytur są ustalane indywidualnie dla każdego seniora w momencie nabycia prawa do świadczenia, z uwzględnieniem liczby osób objętych danym terminem oraz tempa wpływu składek. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy lub święto, ZUS musi zrealizować przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

Wcześniejsze przelewy emerytur przed świętami

W grudniu 2025 roku aż cztery standardowe terminy ulegną przesunięciu. Wypłaty pierwotnie zaplanowane na sobotę 6 grudnia i sobotę 20 grudnia zostaną zrealizowane odpowiednio w piątek 5 grudnia oraz w piątek 19 grudnia. Największą korzyść odczują seniorzy z terminem 25 grudnia (Pierwszy Dzień Świąt), którzy otrzymają pieniądze przed świętami, najprawdopodobniej 23 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia, co jest istotnym wsparciem finansowym na świąteczne wydatki.

Nietypowa "15 emerytura" na koniec roku

Najbardziej nietypowa sytuacja dotyczy osób, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia 2026 roku. Ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie z góry, realizując przelew już 31 grudnia 2025 roku. To właśnie to przesunięcie sprawi, że część seniorów otrzyma dwa świadczenia w grudniu: jedno za grudzień, a drugie za styczeń.

"15 emerytura" to tylko przesunięcie, a nie dodatkowe świadczenie

W rezultacie, dla kilkuset tysięcy osób, które w ciągu roku otrzymują standardowe dwanaście emerytur oraz trzynastą i czternastą emeryturę, rok kalendarzowy 2025 zamknie się piętnastoma przelewami. ZUS wyraźnie podkreśla, że nie jest to żadna nowa, dodatkowa "piętnasta emerytura" ani program wsparcia, lecz wyłącznie wynik przesunięcia daty wypłaty styczniowego świadczenia na ostatni dzień grudnia. Oznacza to, że seniorzy, którzy otrzymają swój przelew 31 grudnia, nie otrzymają już kolejnych środków na początku stycznia 2026 roku. Choć przesunięcia te nie wpływają na wysokość emerytury, dla wielu osób otrzymanie dwóch przelewów w finansowo wymagającym grudniu może mieć znaczenie psychologiczne i stanowić realne ułatwienie w planowaniu domowego budżetu.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

