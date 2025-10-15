REKLAMA

Seniorze, w 2026 roku sprawdź swój PIT za 2025. Czeka na Ciebie zwrot do 400 zł

Seniorze, w 2026 roku sprawdź swój PIT za 2025. Czeka na Ciebie zwrot do 400 zł

15 października 2025, 12:36
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Okazuje się, że nawet setki tysięcy seniorów będą mogły otrzymać w 2026 roku dodatkowe pieniądze. Środki te może nie są oszałamiające w porównaniu do niektórych innych świadczeń, ale zawsze to dodatkowy i być może niespodziewany zastrzyk gotówki – można bowiem dostać nawet kilkaset złotych.

Dla kogo dodatkowe środki w 2026 roku?

Do dodatkowych środków w 2026 roku będą uprawnieni seniorzy, którzy w 2025 roku pobierali emeryturę, oraz otrzymali trzynastą lub czternastą emeryturę, którym potrącano podatek PIT od wypłacanej emerytury. Jeżeli dany emeryt będzie posiadał roczny dochód za 2025 r. w kwocie do 30.000,00 zł, to w 2026 r. będzie uprawniony do zwrotu podatku od trzynastej i czternastej emerytury. Limit dochodowy wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie dodatkowe środki przysługują w 2026 roku?

Ponieważ zwrot podatku dotyczy zaliczek pobranych od wypłaconych w 2025 roku świadczeń, ilość środków, których zwrot będzie przysługiwał z tego tytułu, jest kwestią indywidualną. Można jednak szacunkowo i w przybliżeniu stwierdzić, że osobom, które otrzymały trzynastkę, będzie on przysługiwał w kwocie do ok. 200 zł, a osobom, które pobierały również czternastkę, w kwocie do ok. 400 zł. Środki będą zwracane przez urzędy skarbowe. W przypadku pary emerytów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zwrot może więc sięgnąć łącznie nawet ok. 800 zł, a to już zauważalny zastrzyk finansowy.

Z czego wynikają kwoty zwrotu?

W 2025 roku wysokość trzynastej emerytury była ustalona na kwotę 1.878,91 zł brutto, już z uwzględnieniem marcowej waloryzacji. Dlatego też w zależności od wysokości zwykłej comiesięcznej emerytury, trzynastka netto (czyli do wypłaty), wynosiła od niecałych 1.500 zł do niewiele ponad 1.550 zł. Przy tym w potrąceniach z kwoty brutto była uwzględniania nie tylko zaliczka na podatek dochodowy (PIT), ale także składka zdrowotna. Jeżeli zaś dany emeryt, pobierający trzynastkę, lub jeszcze czternastkę, zmieści się za cały 2025 r. w limicie dochodu wynoszącym 30.000,00 zł, to będzie oznaczało prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego, bowiem dochody na tym poziomie są zwolnione od opodatkowania – a zaliczka została pobrana automatycznie jeszcze przy wypłacie świadczenia.

Ważne

Do wypłaty czternastki w 2025 r. uprawniał limit nieprzekraczający 2.900,00 zł brutto podstawowej emerytury. Trzeba też pamiętać, że czternasta emerytura mogła wynosić maksymalnie tyle samo, ile trzynasta emerytura, to jest 1.878,91 zł brutto. Z tym, że czternastka jest wypłacana na zasadzie tzw. złotówka za złotówkę – to jest, jeżeli ktoś przekraczał limit 2.900,00 zł świadczenia podstawowego emerytalnego np. o 500 zł brutto i miał podstawową emeryturę na poziomie 3.400 zł brutto, czternastkę miał pomniejszaną o kwotę 500 zł. Nie oznaczało to natomiast, że nie ma całkowicie prawa do tego świadczenia.

Co jeżeli przekroczyłem limit 30.000,00 zł dochodu rocznego?

Jak najbardziej możliwe będą sytuacje, gdzie emeryci pobierający emeryturę, nawet z prawem do czternastki, w ciągu całego 2025 roku osiągną dochód przekraczający roczny limit 30.000,00 zł, co będzie oznaczało, że nie będą uprawnieni do zwrotu nadpłaty. Wszystko ostatecznie okaże się przy rocznym zeznaniu podatkowym za 2025 r.

Przykład

Pani Jadwiga pobiera emeryturę podstawową na poziomie 2.900 zł brutto. Oznacza to, że w roku 2025 r. pobrała z tego tytułu kwotę 34.800 zł (12 x 2.900,00 zł), a ponadto była uprawniona do trzynastki i czternastki, to jest otrzymała jeszcze dwa razy po 1.878,91 zł brutto. Zatem w całym 2025 r. otrzymała z tytułu emerytur kwotę 38.557,82 zł, zatem przekroczyła limit dochodu zwolnionego od opodatkowania od osób fizycznych. Nie będzie jej zatem przysługiwał opisywany w artykule zwrot z tytułu nadpłaty podatku.

Jaki trzeba złożyć wniosek i do kogo, aby otrzymać zwrot?

Dobrą wiadomością jest, że nie trzeba składać specjalnego wniosku o zwrot. Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT za 2025 rok (co – przypomnijmy – jest dokonywane wstępnie automatycznie przez urzędy skarbowe w systemie elektronicznym i w razie braku zastrzeżeń podatnika, stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia podatku za rok ubiegły), jeżeli w zeznaniu okaże się, że za 2025 rok wyjdzie nadpłata, to właściwy urząd skarbowy ją zwrócina konto, jeżeli było podane do zwrotu, lub przekazem pocztowym.

Kiedy emeryci mogą liczyć na zwrot w 2026 roku?

Zeznania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych można składać za ubiegły rok już od 15. lutego roku kalendarzowego występującego po roku, którego rozliczenie dotyczy. To oznacza, że rozliczać z urzędem skarbowym podatek za 2025 rok można już od 15 lutego 2026 r. Termin końcowy to oczywiście 30 kwietnia 2026 r. Na szybszy zwrot mogą liczyć osoby, które rozliczeń dokonują online za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Przy szybkim rozliczeniu podatku, np. zaraz po 15 lutego, zwrot będzie możliwy nawet jeszcze w lutym. Terminy zwrotu nadpłaty podatku mogą się jednak różnić i są kwestią mocno indywidualną, w zależności od tego, w jakim urzędzie skarbowym się rozliczamy ze względu na miejsce zamieszkania, oraz jak bardzo jest on obciążony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631)

Źródło: INFOR
