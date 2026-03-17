Twoje pieniądze » Świadczenia » To zasiłek z MOPS, o którym nie mówi się głośno. Można go otrzymać nawet przekraczając progi dochodowe. Sprawdź zasady

To zasiłek z MOPS, o którym nie mówi się głośno. Można go otrzymać nawet przekraczając progi dochodowe. Sprawdź zasady

17 marca 2026, 09:24
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To zasiłek z MOPS, o którym nie mówi się głośno. Można go otrzymać nawet przekraczając progi dochodowe. Sprawdź zasady
Większość pomocy z MOPS wymaga spełnienia surowych kryteriów dochodowych. Jeśli przekroczysz ustalony limit na osobę, nie otrzymasz wsparcia – co dotyczy dużej części Polaków. Warto jednak wiedzieć, że jedno unikalne świadczenie stanowi wyjątek: jest ono dostępne niezależnie od wysokości dochodów. Sprawdź, o jaką pomoc chodzi.

Charakter i formy wsparcia pieniężnego MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) zapewnia pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, głównie poprzez świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Ich wysokość i forma są dostosowane do indywidualnej sytuacji potrzebującego. Do najczęściej wypłacanych świadczeń zalicza się zasiłek stały, dedykowany osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłek okresowy, stanowiący doraźne wsparcie w sytuacjach przejściowych kłopotów, takich jak choroba czy utrata pracy, a także zasiłek celowy, będący jednorazową pomocą finansową przeznaczoną na pokrycie konkretnych, nagłych potrzeb, na przykład zakup leków, żywności, opału lub pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

Pomoc z MOPS. Wymóg kryterium dochodowego i ograniczenia

Aby skorzystać z większości tego typu świadczeń pieniężnych, w tym wymienionych zasiłków, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które na rok 2025 zostało ustalone na poziomie 1010 złotych dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 złote na osobę w rodzinie. Problem polega na tym, że nawet osoby, których dochody minimalnie przekraczają te progi, często są wykluczone z możliwości uzyskania pomocy, chociaż ich faktyczna sytuacja finansowa jest trudna z uwagi na wysokie koszty życia i inflację.

Podsumowując, aktualne progi dochodowe uprawniające do większości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej MOPS zostały zaktualizowane i obowiązują od 1 stycznia 2025 roku. Kryterium to określa maksymalny miesięczny dochód netto, jaki można osiągnąć, aby zakwalifikować się do otrzymania wsparcia, takiego jak zasiłek stały, okresowy czy celowy. Dla osoby samotnie gospodarującej próg ten wynosi obecnie 1010 zł, natomiast w przypadku osoby w rodzinie jest to 823 zł na osobę. Warto zaznaczyć, że wraz ze wzrostem kryteriów dochodowych, od stycznia 2025 roku podwyższono również maksymalną kwotę zasiłku stałego, która wzrosła z 1000 zł do 1229 zł. Ponadto, przy obliczaniu dochodu rodzin powiązanych z rolnictwem, wzrosła także kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, osiągając obecnie 459 zł (wcześniej było to 345 zł). Zmiany te mają na celu poszerzenie dostępu do wsparcia dla osób o niższych dochodach. Co ważne, przyznanie zasiłku celowego (nawet zwrotnego) jest uznaniowe. MOPS może odmówić pomocy, jeśli uzna, że sytuacja nie jest wystarczająco "szczególna" lub brakuje mu środków w budżecie.

Niefinansowe i alternatywne formy pomocy z MOPS

MOPS oferuje jednak również inne formy wsparcia, niezależne od dochodu, takie jak pomoc niefinansowa obejmująca wsparcie rzeczowe (na przykład paczki żywnościowe czy odzież), dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych, zapewnienie dożywiania w postaci darmowych posiłków w jadłodajniach lub szkołach, a także różne formy poradnictwa, w tym zdrowotnego, finansowego czy dotyczącego poszukiwania pracy.

Zasiłek zwrotny - wsparcie niezależne od dochodu

Istnieje jeden szczególny rodzaj pomocy finansowej dostępny niezależnie od spełnienia kryterium dochodowego - jest nim zasiłek zwrotny, który może przyjąć formę celową lub okresową. To jednorazowe świadczenie jest przeznaczone dla rodzin i osób, które formalnie przekroczyły próg dochodowy, lecz nagle znalazły się w kryzysowej sytuacji losowej, będącej wynikiem na przykład wypadku, choroby, nagłej awarii lub utraty zatrudnienia. Zgodnie ze swoją nazwą, zasiłek ten, wypłacany najczęściej przelewem, podlega obowiązkowi zwrotu, choć w wyjątkowych przypadkach, na przykład w obliczu znacznego obciążenia finansowego spowodowanego przewlekłą chorobą, MOPS ma możliwość odstąpienia od żądania zwrotu.

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny z MOPS

Procedura ubiegania się o tę formę wsparcia wymaga złożenia w MOPS wniosku, udokumentowania osiąganych dochodów oraz celu, na jaki pieniądze mają zostać przeznaczone, a także jest związana z koniecznością przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, mającego na celu rzetelną ocenę faktycznej sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o pomoc. Dzięki zasiłkowi zwrotnemu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pilnego wsparcia finansowego osobom, które co prawda przekraczają progi dochodowe, ale znalazły się w nagłej potrzebie.

Charakterystyka zasiłku zwrotnego z MOPS

Zasiłek zwrotny (celowy lub okresowy) jest jedynym świadczeniem pieniężnym w systemie pomocy społecznej, które nie wymaga spełnienia ustawowego kryterium dochodowego (1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł na osobę w rodzinie). Oznacza to, że mogą się o niego ubiegać także ci, których dochody są wyższe, ale znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że zasiłek okresowy ma swoją minimalną kwotę (obecnie 50 proc. różnicy między kryterium a dochodem, ale nie mniej niż 20 zł miesięcznie).

Warunki uprawniające i obowiązek zwrotu zasiłku z MOPS

Kluczowym warunkiem przyznania tej formy wsparcia jest nagłe znalezienie się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub losowej – co może być spowodowane utratą pracy, poważną chorobą, wypadkiem, nagłą awarią w domu czy koniecznością pokrycia pilnych kosztów pogrzebu – oraz konieczność przeznaczenia środków na zaspokojenie konkretnej, niezbędnej potrzeby bytowej. Jak sama nazwa wskazuje, zasadą tego świadczenia jest konieczność zwrotu otrzymanej kwoty, która jest traktowana jako pożyczka i jest spłacana do MOPS, często w ratach. Jednakże, Kierownik MOPS może w wyjątkowych przypadkach (np. gdy spłata byłaby nadmiernym obciążeniem) odstąpić od żądania zwrotu.

Zasiłek zwrotny z MOPS. Procedura i niezbędna dokumentacja

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny wymaga złożenia wniosku w MOPS oraz jest ściśle powiązana z przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, mającego na celu rzetelną ocenę faktycznej sytuacji życiowej wnioskodawcy. Wnioskodawca musi dostarczyć dokument tożsamości, zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny oraz kluczowe dokumenty potwierdzające cel wydatku i konieczność udzielenia pomocy, takie jak rachunki, kosztorysy, zaświadczenia lekarskie czy dokumenty dotyczące awarii, a także oświadczenie o sytuacji materialnej i majątkowej, co ma umożliwić MOPS elastyczne reagowanie i niesienie pomocy finansowej w pilnej potrzebie, niezależnie od formalnego poziomu dochodów.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

