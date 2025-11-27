REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile wynosi emerytura dla 60-latka z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota

Ile wynosi emerytura dla 60-latka z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 09:10
[Data aktualizacji 28 listopada 2025, 09:13]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus świadczenia świadczenie emerytury emerytura renty renta
ZUS ujawnia, ile wynosi emerytura dla 60-latka z 40-letnim stażem pracy. Oto konkretna kwota
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przyszłych emerytów myśli o zakończeniu pracy od razu po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego. Warto jednak wiedzieć, że sam wiek nie gwarantuje uzyskania minimalnej emerytury z ZUS. Aby ją otrzymać, konieczny jest również odpowiednio długi staż pracy. Oto szczegóły.

Wiek i staż pracy jako warunki nabycia emerytury z ZUS

W polskim systemie emerytalnym pełne prawo do świadczenia wymaga spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Ten staż gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba w wieku 60 lat z udokumentowanymi 40 latami pracy bezsprzecznie spełnia warunek dotyczący stażu.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady obliczania wysokości emerytury

Mimo spełnienia podstawowych warunków, faktyczna wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie ilorazu zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną kwotę jest zatem zgromadzony kapitał. Kapitał ten składa się ze zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie, zwaloryzowanego kapitału początkowego (dla osób, które pracowały przed rokiem 1999) oraz środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Roczna korekta świadczeń emerytalnych. Dwie waloryzacje

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana poprzez zastosowanie dwóch mechanizmów waloryzacyjnych. Pierwsza, marcowa waloryzacja, podnosi już wypłacane emerytury, opierając się na wskaźniku inflacji i wzroście płac. Druga, czerwcowa waloryzacja, aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, co bezpośrednio wpływa na przyszłe wyliczenie emerytury.

Wpływ zarobków na ostateczną kwotę emerytury

Choć 40 lat stażu pracy to długi okres, który zapewnia prawo do świadczenia minimalnego, rzeczywista wysokość emerytury jest ściśle związana z poziomem zarobków i tym samym z wysokością odprowadzanych składek. Osoby, które przez całe 40 lat otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Natomiast ci, którzy przez ten czas zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto. Ostatecznie, to poziom zarobków i składek, a nie tylko staż, jest głównym czynnikiem determinującym ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

REKLAMA

Powiązane
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
O tym zasiłku MOPS nie mówi głośno. Jest on dostępny niezależnie od dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
O tym zasiłku MOPS nie mówi głośno. Jest on dostępny niezależnie od dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Jeżeli masz taką emeryturę, to możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS. Sprawdź!
Jeżeli masz taką emeryturę, to możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS. Sprawdź!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów
28 lis 2025

W czwartek, 27 listopada 2025 r. w Warsaw Presidential Hotel odbył się finał XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs ten ma na celu promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR oraz ESG. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej.
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
28 lis 2025

Ferie zimowe w 2026 r. zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi – wzmożona aktywność turystyczna. Na zimowy wypoczynek – z dofinansowaniem od byłego pracodawcy lub ze środków PFRON, mogą liczyć również seniorzy. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenie i o jakich kwotach mowa?
Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Kiedy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
27 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.
Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
27 lis 2025

W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.

REKLAMA

To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Jak chronić majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja
27 lis 2025

Coraz częściej mówi się o obawach przed eskalacją konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Ale wojna to tylko jeden ze scenariuszy. Jeszcze gorszy może być globalny reset, który w obecnej sytuacji makroekonomicznej wydaje się być nieuchronny. To już pytanie, nie „czy” tylko „kiedy” kryzys może nadejść.
Już wkrótce kolejny produkt zostanie objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą
28 lis 2025

Od 1 października w Polsce oficjalnie wszedł w życie system kaucyjny. W sklepach pojawią się pierwsze plastikowe butelki objęte kaucją, a na ulicach i w punktach handlowych – butelkomaty. Tymczasem już niebawem system kaucyjny zostanie rozszerzony o kolejny produkt – tym razem z dwukrotnie wyższą kaucją.
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
28 lis 2025

Sąd Najwyższy potwierdził, że nagłe podwyższenie wynagrodzenia przed przewidywaną niezdolnością do pracy może zostać uznane za nieważne. ZUS ma prawo zakwestionować podstawę wymiaru składek, jeśli wysokość wynagrodzenia rażąco odbiega od wkładu pracy, a zmiana nastąpiła tuż przed powstaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. To ważny sygnał dla pracodawców i pracowników.

REKLAMA

Ulga mieszkaniowa w PIT ograniczona tylko do jednej nieruchomości. Od kiedy? Co wynika z projektu nowelizacji
27 lis 2025

Minister Finansów i Gospodarki zamierza istotnie ograniczyć ulgę mieszkaniową w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym mają polegać te zmiany? W skrócie nie będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż 1 mieszkania. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie ale trudno się spodziewać, że wejdzie w życie od nowego roku, bo projekt jest jeszcze na etapie rządowych prac legislacyjnych. A zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał Konstytucyjny okres minimalny vacatio legis w przypadku podatku PIT nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc. Zwłaszcza jeżeli dotyczy zmian niekorzystnych dla podatników jak ta. Czyli zmiany w podatku PIT na przyszły rok można wprowadzić tylko wtedy, gdy nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada poprzedniego roku.
Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Już można kupić bilety
27 lis 2025

W komunikacie z 27 listopada 2025 r. nasz narodowy przewoźnik lotniczy Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że uruchamiają sprzedaż biletów na połączenia między Warszawą a Heraklionem. Pierwszy rejs odbędzie się 30 maja 2026 r., a loty na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane w sezonie letnim 2026 - 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i soboty. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Heraklionu są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA