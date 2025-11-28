Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie

Ferie zimowe w 2026 r. zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi – wzmożona aktywność turystyczna. Na zimowy wypoczynek – z dofinansowaniem od byłego pracodawcy lub ze środków PFRON, mogą liczyć również seniorzy. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenie i o jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – na jakich zasadach przysługuje świadczenie?

Emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz), z którego finansowana jest działalność pracodawców polegająca m.in. na wspieraniu różnych form wypoczynku pracowników, ich działalność kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej – mogą liczyć na dofinansowanie zimowego wypoczynku w postaci świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym), o ile zostało ono przewidziane w ustalonym przez danego pracodawcę regulaminie ZFŚS. W praktyce, świadczenie takie zazwyczaj znajduje się w regulaminach ZFŚS pracodawców zobowiązanych do utworzenia Funduszu.

Do utworzenia ZFŚS, zobowiązani są pracodawcy:

zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale wyłącznie, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa działająca u danego pracodawcy oraz prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych (np. szkoły, straż miejska, straż pożarna, policja, domy pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie czy urzędy państwowe) i samorządowych zakładów budżetowych (np. miejskie zakłady aktywności zawodowej czy zarządy cmentarzy komunalnych) – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu są nie tyko obecni pracownicy danego pracodawcy i ich rodziny, ale również emeryci i renciści – tj. byli pracownicy i ich rodziny.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – o tym komu i w jakiej wysokości może zostać przyznane świadczenie socjalne – powinno przy tym decydować kryterium socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Na wyższe świadczenia z ZFŚS mogą zatem liczyć najgorzej zarabiający pracownicy lub osoby, których rodzina znajduje się w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub życiowej, a na najniższe świadczenia – najlepiej zarabiający, których rodziny nie borykają się z problemami natury materialnej lub np. zdrowotnej (z zależności od zasad ustalonych przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS).

W praktyce, w regulaminach ZFŚS, najczęściej – wysokość świadczeń z Funduszu, uzależniana jest od przypisania danej osoby do określonych „widełek” wysokości dochodu na osobę w rodzinie, za poprzedni rok kalendarzowy, a prawo do korzystania z Funduszu – uzależniane jest od przedstawienia pracodawcy (lub odpowiednio – byłemu pracodawcy) np. zaświadczeń (zarabiających członków rodziny) z urzędu skarbowego, potwierdzających wysokość tego dochodu.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – ile środków, pracodawcy powinni przeznaczać na utworzenie ZFŚS?

W przypadku pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia ZFŚS – ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – nie narzuca wysokości poszczególnych świadczeń z Funduszu (te bowiem pracodawca powinien ustalić w regulaminie ZFŚS). Określa jednak, w jakiej wysokości, pracodawca powinien utworzyć Fundusz na dany rok – ustalając wysokość tzw. corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Coroczny odpis podstawowy stanowi równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Na jednego zatrudnionego – wysokość odpisu podstawowego wynosi:

37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 );

w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. ); w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5% , w drugim roku nauki 6% , a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio

– w pierwszym roku nauki , w drugim roku nauki , a w trzecim roku nauki przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ).

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – a co z pracodawcami, którzy nie są zobowiązani do utworzenia ZFŚS?

Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (u których zakładowa organizacja związkowa nie zawnioskuje o utworzenie Funduszu) – na zasadzie dobrowolności – mogą natomiast:

utworzyć ZFŚS (na takich samych zasadach, jak pracodawcy do tego zobowiązani) albo wypłacać pracownikom tzw. świadczenie urlopowe (które w praktyce, najczęściej przybiera formę „wczasów pod gruszą”), przy czym: wysokość tego świadczenia jest ograniczona kwotowo – tj. nie może ona przekroczyć wysokości tzw. odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, czyli:

– tj. nie może ona przekroczyć wysokości tzw. odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, czyli: 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ); w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5% , w drugim roku nauki 6% , a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ).



Dofinansowanie do ferii zimowych (turnusu rehabilitacyjnego) dla seniorów w 2026 r. z PFRON – komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Seniorzy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – mogą ponadto ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie turnusu, osoba niepełnosprawna może ubiegać się pod warunkiem, że:

Przeciętny miesięczny dochód w jej rodzinie (tj. dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, podzielony przez liczbę tych członków), obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. aktualnie – kwoty 4 385,85 zł 2 ), lub odpowiednio

(tj. aktualnie – kwoty ), lub odpowiednio 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (tj. aktualnie – kwoty 5 701,61 zł 2 ),

na potwierdzenie czego, złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejszane jest o kwotę, o którą dochód został przekroczony, a w przypadku osób w trudnej sytuacji materialnej lub losowej – może zostać przyznane dofinansowanie bez jego pomniejszania, pomimo przekroczenia ww. progu dochodowego;

Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje; W danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała jeszcze na ten cel dofinansowania ze środków PFRON; Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (rejestr ośrodków dostępny jest pod adresem: LINK) albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej; Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów (rejestr organizatorów turnusów dostępny jest pod adresem: LINK); Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu; a w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne – przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wysokość dofinansowania, które można otrzymać z PFRON w 2025 r. wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 631,51 zł 2 ) – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności , osoby niepełnosprawnej w wieku do 16.roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

) – dla , osoby niepełnosprawnej w wieku do 16.roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności, 27% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 368,36 zł 2 ) – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ,

) – dla , 25% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 192,93 zł 2 ) – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności ,

) – dla , 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł 2 ) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i odpowiednio

) – dla i odpowiednio 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł2) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby – może natomiast zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 3 508,68 zł2). Kwota dofinansowania nie może być jednak wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa danej osoby w turnusie.

W celu otrzymania dofinansowania z PFRON, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który należy dostarczyć do PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub pobytu. Do wniosku tego, należy dołączyć:

skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,

kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski o dofinansowanie, rozpatrywane są przez PCPR w terminie 30 dni.

Następnie – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – należy przekazać do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie się uczestniczyło. Po otrzymaniu powyższej informacji, PCPR, w terminie 7 dni, dokona weryfikacji ww. turnusu w stosownych rejestrach (ośrodków i organizatorów). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń – poinformuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania przekazywana jest bezpośrednio organizatorowi turnusu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie.

1 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2024 r. wyniosło bowiem 7 140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. – 7 262,39 zł, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Podstawę do wyliczenia wysokości odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi zatem wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli kwota 7 262,39 zł.

2 Ponieważ – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. – przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r. wyniosło 8 771,70 zł.

