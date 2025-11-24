40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę

Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.

Kryzys demograficzny i bezskuteczność dotychczasowych programów

Polska od około trzech dekad zmaga się z niskim współczynnikiem dzietności, który co roku ulega pogorszeniu, co prowadzi do poważnej zapaści demograficznej. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2024 roku odnotowano wstępnie około 252 tysiące urodzeń, co stanowi spadek o ponad 20 tysięcy w stosunku do poprzedniego roku i jest najniższą liczbą urodzeń w powojennej historii kraju. Równocześnie dynamicznie rośnie odsetek osób w wieku emerytalnym. Mimo istnienia licznych programów prorodzinnych, takich jak Rodzina 800+, Aktywny Rodzic, becikowe czy wsparcie na wyprawkę szkolną, skuteczność tych działań w zachęcaniu młodych ludzi do zakładania rodzin jest kwestionowana.

Nowy kontrowersyjny pomysł PiS: premie za małżeństwo i dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Marczuk, przedstawił nową, zaskakującą koncepcję wsparcia demograficznego. Zaproponował on wypłatę 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego i każdego kolejnego dziecka oraz wprowadzenie kwoty 40 tysięcy złotych za samo zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegóły nowej koncepcji: Dotacja w wysokości 40 000 zł uzależniona od liczby dzieci i ślubu

Pomysł ten, zaprezentowany pod koniec października na konwencji PiS w Katowicach, jest nawiązaniem do koncepcji "bonu mieszkaniowego" i zakładałby następującą gradację wsparcia na dzieci: 40 tysięcy za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie oraz 100 tysięcy za trzecie i kolejne. Co ważne, wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych miałoby przysługiwać parom za zawarcie małżeństwa lub za urodzenie pierwszego dziecka, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpiłoby jako pierwsze.

Cel programu: Zachęta do formalizacji związków

Ta propozycja ma być odpowiedzią na rosnący odsetek urodzeń pozamałżeńskich, który, według GUS, wzrósł z 6–7 proc. na początku lat 90. do blisko 29 proc. w 2023 roku, a celem programu jest nagradzanie formalizacji związków.

Czy nowa propozycja PiS wejdzie w życie?

Pomysł dotacji 40 000 zł na ślub i wesele to propozycja, która pojawiła się ze strony polityków PiS w 2025 roku. Chodzi o przyznanie parom młodym bonu mieszkaniowego o wartości 40 tys. zł w prezencie z okazji zawarcia małżeństwa lub od urodzenia pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Ta propozycja nie przewiduje kryterium dochodowego, czyli miałaby obejmować wszystkich niezależnie od zarobków. Najważniejsze informacje o tej dotacji:

Wysokość wsparcia: 40 000 zł bonu mieszkaniowego.

Cel: zachęta do zawarcia małżeństwa lub powiększenia rodziny.

Brak kryterium dochodowego – wsparcie ma być powszechne dla par.

Kwotę można otrzymać albo za ślub, albo za narodziny pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.