REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę

40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 15:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę
Beyond This
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.

Kryzys demograficzny i bezskuteczność dotychczasowych programów

Polska od około trzech dekad zmaga się z niskim współczynnikiem dzietności, który co roku ulega pogorszeniu, co prowadzi do poważnej zapaści demograficznej. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2024 roku odnotowano wstępnie około 252 tysiące urodzeń, co stanowi spadek o ponad 20 tysięcy w stosunku do poprzedniego roku i jest najniższą liczbą urodzeń w powojennej historii kraju. Równocześnie dynamicznie rośnie odsetek osób w wieku emerytalnym. Mimo istnienia licznych programów prorodzinnych, takich jak Rodzina 800+, Aktywny Rodzic, becikowe czy wsparcie na wyprawkę szkolną, skuteczność tych działań w zachęcaniu młodych ludzi do zakładania rodzin jest kwestionowana.

REKLAMA

REKLAMA

Nowy kontrowersyjny pomysł PiS: premie za małżeństwo i dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Marczuk, przedstawił nową, zaskakującą koncepcję wsparcia demograficznego. Zaproponował on wypłatę 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego i każdego kolejnego dziecka oraz wprowadzenie kwoty 40 tysięcy złotych za samo zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegóły nowej koncepcji: Dotacja w wysokości 40 000 zł uzależniona od liczby dzieci i ślubu

Pomysł ten, zaprezentowany pod koniec października na konwencji PiS w Katowicach, jest nawiązaniem do koncepcji "bonu mieszkaniowego" i zakładałby następującą gradację wsparcia na dzieci: 40 tysięcy za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie oraz 100 tysięcy za trzecie i kolejne. Co ważne, wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych miałoby przysługiwać parom za zawarcie małżeństwa lub za urodzenie pierwszego dziecka, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpiłoby jako pierwsze.

Cel programu: Zachęta do formalizacji związków

Ta propozycja ma być odpowiedzią na rosnący odsetek urodzeń pozamałżeńskich, który, według GUS, wzrósł z 6–7 proc. na początku lat 90. do blisko 29 proc. w 2023 roku, a celem programu jest nagradzanie formalizacji związków.

REKLAMA

Dotacja 40 000 zł na ślub i wesele. Czy nowa propozycja PiS wejdzie w życie?

Pomysł dotacji 40 000 zł na ślub i wesele to propozycja, która pojawiła się ze strony polityków PiS w 2025 roku. Chodzi o przyznanie parom młodym bonu mieszkaniowego o wartości 40 tys. zł w prezencie z okazji zawarcia małżeństwa lub od urodzenia pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Ta propozycja nie przewiduje kryterium dochodowego, czyli miałaby obejmować wszystkich niezależnie od zarobków. Najważniejsze informacje o tej dotacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wysokość wsparcia: 40 000 zł bonu mieszkaniowego.
  • Cel: zachęta do zawarcia małżeństwa lub powiększenia rodziny.
  • Brak kryterium dochodowego – wsparcie ma być powszechne dla par.
  • Kwotę można otrzymać albo za ślub, albo za narodziny pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pomysł jest na etapie dyskusji i propozycji, nie jest jasne, czy i kiedy ta dotacja zostanie wprowadzona w życie oraz jakie będą dokładne warunki realizacji. Dotyczy on dotacji na start małżeństwa, nie jest to bezpośrednie dofinansowanie na organizację wesela, ale raczej wsparcie finansowe dla młodych par na cele mieszkaniowe czy rodzinne.

Powiązane
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
Dodatek do emerytury z ZUS, o którym wie niewielu. Dopłata na prąd, gaz i ogrzewanie w wysokości 312,71 zł miesięcznie dla seniorów
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest
Nowy pomysł na wcześniejszą emeryturę. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
Klienci otrzymają do 2500 zł. Znany bank musi wypłacić odszkodowania
Klienci otrzymają do 2500 zł. Znany bank musi wypłacić odszkodowania
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ta inicjatywa UE otwiera drogę lekkim autom miejskim w cenie do 15-20 tys. Euro. Zmiany w kategorii L6e i zasada 3E
24 lis 2025

Jesień 2025 roku zapisze się w historii europejskiej motoryzacji jako moment zwrotny. Przez lata nasze miasta stawały się coraz bardziej zatłoczone, a samochody, którymi się po nich poruszamy – coraz większe, cięższe i droższe. Dziś jednak, patrząc na ostatnie sygnały płynące z Brukseli, w tym nową inicjatywę „Small Affordable Cars” ogłoszoną przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen oraz trwające prace w Komisji Petycji PE, możemy powiedzieć głośno: idzie nowe. Europa wreszcie dostrzegła potencjał, o którym w Electroride mówimy od dawna. Nadchodzi czas lekkich pojazdów elektrycznych.
Od 2026 roku wchodzi w życie obowiązek oznakowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Jakich budynków dotyczy?
24 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. oznakowanie miejsca połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem staje się obowiązkowe w obiektach handlowych, produkcyjnych i magazynowych - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy KG PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.
300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
24 lis 2025

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
Państwo nie może działać przeciwko swoim obywatelom, orzekł sąd. ZUS nie może pozbawiać prawa do zasiłku przez jedno wyjście z domu
24 lis 2025

Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich to temat, który budzi wiele emocji. Z jednej strony ZUS mówi o nadużywaniu świadczeń i zapowiada wzmożone kontrole, z drugiej ubezpieczeni czują się prześladowani i traktowani niesprawiedliwie.

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wzrośnie do 3386 zł. Jest obwieszczenie w Monitorze Polskim
24 lis 2025

Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego została już oficjalnie ogłoszona w Monitorze Polskim. Od 2026 roku opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 3386 zł miesięcznie. To efekt 3-procentowej waloryzacji płacy minimalnej. Świadczenie można nadal łączyć z pracą, a rodzice opiekujący się więcej niż jednym dzieckiem otrzymają podwyższoną kwotę na drugą i kolejne osoby.
Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP
24 lis 2025

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę
24 lis 2025

Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.
Czy promocje w Black Friday są opłacalne?
24 lis 2025

Czy promocje w Black Friday są opłacalne? Okazuje się, że według najnowszych badań promocje oferowane w ramach Black Friday są uważane za opłacalne przez 47,6% dorosłych Polaków. Przeciwnego zdania jest 29% rodaków, a 23,4% nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tym temacie. Korzyści z corocznych akcji rabatowych widzą głównie osoby w wieku 35-44 lat i z dochodami powyżej 9 tys. zł netto. Nie dostrzegają zysków z tego typu obniżek przede wszystkim seniorzy i konsumenci uzyskujący co miesiąc 5000-6999 zł na rękę.

REKLAMA

Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników
24 lis 2025

Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
24 lis 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często nie korzystają z przysługujących im świadczeń, bo nie mają pełnej wiedzy o prawach, które otwiera to orzeczenie. Katalog wsparcia jest jednak szeroki: skrócony czas pracy, dodatkowy urlop, ulgi podatkowe, dofinansowania PFRON, turnusy, pierwszeństwa w urzędach, a nawet dostęp do części świadczeń pieniężnych. Sprawdź, co dokładnie możesz otrzymać i na jakich warunkach.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA