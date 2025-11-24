REKLAMA

Czy promocje w Black Friday są opłacalne?

Czy promocje w Black Friday są opłacalne?

24 listopada 2025, 14:21
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Czy promocje w Black Friday są opłacalne?
Czy promocje w Black Friday są opłacalne? Okazuje się, że według najnowszych badań promocje oferowane w ramach Black Friday są uważane za opłacalne przez 47,6% dorosłych Polaków. Przeciwnego zdania jest 29% rodaków, a 23,4% nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tym temacie. Korzyści z corocznych akcji rabatowych widzą głównie osoby w wieku 35-44 lat i z dochodami powyżej 9 tys. zł netto. Nie dostrzegają zysków z tego typu obniżek przede wszystkim seniorzy i konsumenci uzyskujący co miesiąc 5000-6999 zł na rękę.

Blisko co drugi dorosły konsument w Polsce uważa, że promocje w Black Friday są opłacalne

Promocje oferowane w ramach Black Friday są uważane za opłacalne przez 47,6% dorosłych Polaków. Przeciwnego zdania jest 29% rodaków, a 23,4% nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tym temacie. Korzyści z corocznych akcji rabatowych widzą głównie osoby w wieku 35-44 lat i z dochodami powyżej 9 tys. zł netto. Nie dostrzegają zysków z tego typu obniżek przede wszystkim seniorzy i konsumenci uzyskujący co miesiąc 5000-6999 zł na rękę.

Ważne

Jak wynika z raportu UCE RESEARCH i Shopfully pt. „Polacy na kursie Black Friday. Edycja 2025”, 47,6% konsumentów uważa, że promocje oferowane w ramach Black Friday są opłacalne. 29% rodaków jest przeciwnego zdania, a 23,4% nie potrafi się określić w tym zakresie. Autorzy raportu zauważają, że prawie połowa Polaków dostrzega realne korzyści z Black Friday, a niemal jedna trzecia jest sceptyczna. Według analityków z UCE RESEARCH, to pokazuje, że zaufanie do handlu jest wciąż dość ograniczone, co nie zaskakuje. Od kilku lat w Polsce utrzymuje się przekonanie, że część promocji jest sztuczna, czyli poprzedzona wcześniejszym podniesieniem cen. Niemniej jednak wielu konsumentów faktycznie znajduje okazje, zwłaszcza w e-commerce.

Wyniki wpisują się w trend rosnącego pragmatyzmu konsumentów. Polacy nie są już naiwni wobec marketingowych akcji, ale chętnie z nich korzystają, jeśli dostrzegą dla siebie realny zysk. Sklepy powinny stawiać na przejrzystość i autentyczność promocji, ponieważ konsumenci potrafią weryfikować ceny. Warto też komunikować konkretne zyski, np. procent rabatu względem poprzedniej ceny czy gwarancję ceny minimalnej, zamiast używać ogólnych haseł. Wciąż jest potencjał do zwiększenia sprzedaży, ale warunkiem jest wiarygodność oferty – mówi Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully Poland.

Według analityków z UCE RESEARCH, osoby, które mają dobre zdanie o corocznych promocjach, najpewniej same doświadczyły realnych oszczędności

Według analityków z UCE RESEARCH, osoby, które mają dobre zdanie o corocznych promocjach, najpewniej same doświadczyły realnych oszczędności, np. kupując sprzęt RTV i AGD, elektronikę, odzież czy kosmetyki w faktycznie niższych cenach. Dla nich Black Friday to praktyczna okazja, a nie medialny mit. Przeciwną opinię z reguły wyrażają konsumenci rozczarowani wcześniejszymi doświadczeniami. To także osoby mocno sceptyczne wobec samej idei marketingu.

Natomiast niezdecydowana postawa najczęściej świadczy o braku osobistych doświadczeń w robieniu zakupów w okolicach Black Friday i o niezainteresowaniu promocjami. Może to też sugerować sprzeczne doświadczenia i informacje związane z akcjami wyprzedażowymi. Jeśli dominować będą sztuczne promocje i marketingowe triki, to niezdecydowani konsumenci staną się niechętni lub pozostaną bierni. Kluczowe będzie więc zdobycie ich zaufania – wyjaśnia ekspert z Shopfully Poland.

Mężczyźni częściej niż kobiety oceniają promocje jako opłacalne

Z raportu wynika też, że mężczyźni częściej niż kobiety oceniają promocje jako opłacalne. Głównie tak uważają osoby w wieku 35-44 lat, z dochodami powyżej 9 tys. zł i z wykształceniem zawodowym. Przeważnie dotyczy to mieszkańców miejscowości liczących 5-19 tys. ludności.

Mężczyźni częściej nabywają dobra trwałe, takie jak elektronika, sprzęt sportowy czy narzędzia. W tych kategoriach rabaty rzeczywiście mogą być wyraźne. Kobiety są ostrożniejsze, porównują ceny i pamiętają wcześniejsze oferty i z tego wynika u nich większy sceptycyzm. Osoby w wieku 35-44 lat są najbardziej aktywne zawodowo i konsumencko. Często kupują online i potrafią ocenić, gdzie faktycznie jest promocja. Z kolei grupa dochodowa, która ma środki na produkty wyższej wartości, uzyskuje najwyższe procentowo rabaty – tłumaczy Robert Biegaj.

Nieco częściej mężczyźni niż kobiety uważają promocje za nieopłacalne, ale różnica jest minimalna. Tak twierdzą głównie osoby w wieku 65-74 lat, z dochodami w przedziale 5000-6999 zł i z wyższym wykształceniem. Przeważnie jest to opinia mieszkańców największych polskich miast, tj. mających co najmniej 500 tys. ludności.

Sceptycyzm jest już powszechny i niezależny od płci, bo wielu konsumentów zraziło się do sztucznych rabatów

Sceptycyzm jest już powszechny i niezależny od płci, bo wielu konsumentów zraziło się do sztucznych rabatów. Starsi klienci częściej nie ufają nowym formom promocji i e-commerce. Mają też doświadczenie z wieloletnich obserwacji handlu. Polacy z dochodami rzędu 5000-6999 zł mogą mieć większe oczekiwania wobec transparentności ofert. Lepiej wykształcone osoby są często bardziej krytyczne wobec przekazów marketingowych i skłonne weryfikować informacje. Z kolei mieszkańcy dużych miast częściej widzą, że promocje są powtarzalne i rozciągnięte w czasie, więc postrzegają je jako mniej atrakcyjne.

Źródło i opis metody analitycznej/badawczej: Raport „Polacy na kursie Black Friday. Edycja 2025” powstał na kanwie specjalnego badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w dniach 06-08.11.09.2025 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Shopfully Poland na próbie 1007 Polaków w wieku 18-80 lat.

