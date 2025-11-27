REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny ZUS 2026 – kto dostanie, ile wyniesie i jakie zmiany wchodzą w życie?

Dodatek pielęgnacyjny ZUS 2026 – kto dostanie, ile wyniesie i jakie zmiany wchodzą w życie?

27 listopada 2025, 10:05
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dodatek pielęgnacyjny ZUS 2026 – kto dostanie, ile wyniesie i jakie zmiany wchodzą w życie?
Dodatek pielęgnacyjny będzie trudniej dostać? W 2026 r. wszystko będzie zależeć od jednej decyzji ZUS
Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku trafi do ponad dwóch milionów osób, ale dla wielu zasady jego przyznawania zmienią się bardziej, niż się wydaje. Nowy system orzekania, katalog 208 chorób i jednolite zasady ZUS w całym kraju sprawią, że łatwiej przewidzieć decyzję, ale trudniej przejść procedurę bez kompletnej dokumentacji. Sprawdź, kto dostanie świadczenie i ile wyniesie po waloryzacji.

Rok 2026 będzie kolejnym etapem dużych zmian w systemie świadczeń dla osób wymagających stałej opieki. Dodatek pielęgnacyjny, jedno z najstarszych i najpowszechniejszych świadczeń ZUS, trafi do ponad dwóch milionów osób, ale sposób jego przyznawania zacznie mocniej zależeć od nowego systemu orzeczniczego. To oznacza, że łatwiej będzie przewidzieć decyzję ZUS, ale jednocześnie wzrośnie znaczenie dokumentacji medycznej i punktacji WZON.

Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? (prognoza)

Dodatek pielęgnacyjny jest podwyższany co roku 1 marca razem z emeryturami i rentami. Wszystko wskazuje na to, że od marca 2026 r. dodatek będzie wynosił około 365 zł miesięcznie.

To typowy wzrost o około kilkanaście złotych, wynikający z waloryzacji świadczeń, a nie z dodatkowej podwyżki. Oznacza to, że świadczenie nadal będzie pełnić funkcję niewielkiego wsparcia dla osób wymagających codziennej pomocy.

Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny w 2026 r.?

W 2026 roku zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego pozostaną bez zmian, ale sposób oceniania niesamodzielności już nie. To ważny moment zwłaszcza dla osób młodszych niż 75 lat, które muszą przejść przez procedurę orzeczniczą ZUS. Warto więc wiedzieć dokładnie, komu dodatek przysługuje automatycznie, a kto będzie musiał udowodnić swoją niesamodzielność na podstawie nowych zasad.

Osoby, które ukończyły 75 lat – bez żadnego wniosku

U seniorów po 75. roku życia nic się nie zmienia. ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu, dokładnie w miesiącu, w którym dana osoba kończy 75 lat. Nie trzeba składać wniosku, przynosić dokumentów ani umawiać się na wizytę. Jedyny wyjątek dotyczy osób, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, tych dwóch świadczeń nie można łączyć, więc ZUS nie uruchomi dodatku, jeśli zasiłek został już przyznany. To wciąż najbardziej przewidywalna i najłatwiejsza forma wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby niesamodzielne – decyzja na podstawie orzeczenia ZUS

Osoby młodsze niż 75 lat mogą otrzymać dodatek tylko wtedy, gdy ZUS uzna je za niezdolne do samodzielnej egzystencji. I to właśnie ta grupa najmocniej odczuje zmiany w 2026 roku, bo orzecznictwo będzie oparte na nowym systemie. Lekarze w komisjach WZON będą korzystać z katalogu 208 chorób, jednolitej punktacji w całym kraju oraz możliwości wydania decyzji wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. W praktyce oznacza to mniej różnic między województwami, ale też większe znaczenie kompletnej dokumentacji. To ona przesądzi o przyznaniu dodatku, zwłaszcza w przypadkach granicznych.

Najważniejsza zmiana 2026 roku: nowy system orzeczeń działa w pełni

Po latach wdrażania reforma orzecznictwa w końcu zacznie funkcjonować w pełnym wymiarze. To duża zmiana, bo wpływa na to:

  • kto otrzyma dodatek pielęgnacyjny,
  • jak długo trzeba czekać na decyzję,
  • jak szczegółowe dokumenty należy przygotować.

Nowością jest także zasada, że w wielu przypadkach komisja nie jest obowiązkowa. ZUS może wydać decyzję na podstawie dokumentacji, ale dotyczy to tylko schorzeń, które przepisy dopuszczają do takiej ścieżki.

To może uprościć procedurę, choć nie oznacza automatycznego skrócenia czasu oczekiwania. ZUS sam podkreśla, że będzie to zależało od liczby spraw i kompletności dokumentów.

Dodatek pielęgnacyjny a świadczenie wspierające – co w 2026 r.?

To jedno z najczęstszych pytań. Odpowiedź jest jednoznaczna: oba świadczenia można pobierać jednocześnie.

  • Dodatek pielęgnacyjny – ok. 365 zł
  • Świadczenie wspierające – od ok. 800 zł do ponad 4300 zł miesięcznie (w zależności od punktacji)

W praktyce wiele osób niesamodzielnych będzie otrzymywać w 2026 r. te dwa świadczenia, zwłaszcza osoby z wysoką punktacją WZON i orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy zasady wypłaty dodatku zmieniają się w 2026 roku?

Nie, podstawowe reguły pozostają takie same. Dodatek nadal:

  • nie jest opodatkowany,
  • nie obniża innych świadczeń,
  • przysługuje co miesiąc,
  • jest przyznawany bezterminowo osobom po 75. roku życia,
  • nie zależy od dochodu ani majątku.

Zmienią się jedynie okoliczności przyznania dodatku dla osób młodszych, wpływ na to będzie miało nowe orzecznictwo.

Co może utrudniać uzyskanie dodatku w 2026 r.?

Mimo ujednolicenia zasad orzekania, w praktyce nadal mogą pojawiać się trudności związane z tempem pracy poszczególnych oddziałów ZUS oraz różnicami w interpretacji dokumentacji medycznej. W wielu przypadkach konieczne będzie dostarczanie dodatkowych zaświadczeń, co wydłuży procedurę, a w tzw. sprawach granicznych, gdzie poziom niesamodzielności nie jest jednoznaczny.

Mogą pojawiać się odwołania wynikające z rozbieżności między oceną lekarza prowadzącego a stanowiskiem orzecznika ZUS. To właśnie dlatego Zakład rekomenduje, aby do wniosku dołączać możliwie pełną i aktualną dokumentację medyczną, najlepiej obejmującą okres ostatnich 6–12 miesięcy. Dzięki temu łatwiej udowodnić, że ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu są stałe i mają realny wpływ na możliwość samodzielnego życia.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku, osoby niesamodzielne muszą przejść standardową procedurę, która zasadniczo nie ulega zmianie. Podstawą jest złożenie wniosku ADP, można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia: opisy badań, wypisy ze szpitala, zaświadczenia od specjalistów czy wyniki konsultacji. Jeżeli dokumenty nie dają pełnego obrazu choroby lub poziomu niesamodzielności, ZUS może skierować na dodatkowe badanie orzecznicze. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, choć termin ten może się wydłużyć, jeśli konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych badań.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy dodatek pielęgnacyjny w 2026 r. będzie wynosił 400 zł?

Nie, prognoza to ok. 365 zł miesięcznie.

Czy każdy po 75. roku życia dostaje dodatek?

Tak, automatycznie, o ile nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego.

Czy można pobierać dodatek i świadczenie wspierające?

Tak, to dwa odrębne świadczenia.

Czy trzeba odnawiać orzeczenie?

Tak, jeśli jest wydane na czas określony. Bezterminowe orzeczenia zachowują ważność.

Czy da się pobierać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek jednocześnie?

Nie. Zawsze przysługuje tylko jedno z nich.

Podstawa prawna

