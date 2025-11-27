REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek pogrzebowy 2026 – nowa kwota 7 000 zł, zasady, komu przysługuje i jak go dostać

Zasiłek pogrzebowy 2026 – nowa kwota 7 000 zł, zasady, komu przysługuje i jak go dostać

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 11:01
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zasiłek pogrzebowy 2026 – nowa kwota 7 000 zł, zasady, komu przysługuje i jak go dostać
Zasiłek pogrzebowy w 2026 r. wyraźnie rośnie. Kto dostanie 7 000 zł, a kto nie dostanie ani złotówki?
W 2026 roku zasiłek pogrzebowy po raz pierwszy od ponad dekady wyraźnie wzrośnie do 7 000 zł. To dobra wiadomość dla rodzin, które mierzą się z rosnącymi kosztami pochówku. Ale uwaga: ZUS będzie dokładnie sprawdzał, komu świadczenie naprawdę przysługuje. Wystarczy jeden błąd w dokumentach, by nie dostać ani złotówki. Sprawdź, kto ma pewne prawo do zasiłku, a komu grozi odmowa.

rozwiń >

W obliczu rosnących kosztów pogrzebów, wsparcie finansowe ze strony państwa stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. W 2026 roku zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego ulegają istotnym zmianom, przede wszystkim kwota świadczenia zostaje znacząco podniesiona. To dobra wiadomość dla rodzin, które nagle muszą zmierzyć się z wydatkami związanymi z pochówkiem bliskiej osoby. Jednocześnie warto znać dokładne warunki, by nie przegapić prawa do pomocy.

Ile wyniesie zasiłek pogrzebowy od 2026 roku?

Do końca 2025 roku zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosił 4 000 zł. Jednak dzięki nowelizacji ustawy podpisanej w maju 2025 r. przez Prezydenta RP od 1 stycznia 2026 r. wartość świadczenia znacznie wzrośnie.

Nowa kwota: 7 000 zł

To wzrost aż o 75%, a do tego największa podwyżka zasiłku od ponad 14 lat. W ustawie przewidziano także mechanizm waloryzacji: jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5%, od 1 marca zasiłek będzie waloryzowany. To zmiana, która ma realnie odpowiedzieć na rosnące koszty pogrzebów i inflację, wspierając rodziny w trudnych chwilach.

Komu i kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba lub instytucja, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np. pracownika, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny.

Kto może być uprawniony:

  • najbliżsi członkowie rodziny: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby przysposobione lub zastępcze;
  • jeśli pogrzeb został opłacony przez osobę spoza rodziny, instytucję (np. dom pomocy społecznej, gminę, parafię) – zasiłek przysługuje, ale do wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów (do limitu 7 000 zł od 2026 r.).
  • gdy koszty pogrzebu pokryły kilka osób/podmiotów – zasiłek dzieli się proporcjonalnie do udziału w wydatkach.

Zasiłek wypłacany jest wtedy, gdy pogrzeb został zorganizowany najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby uprawnionej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy (procedura 2026)

Aby ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, należy:

  1. Wypełnić formularz Z-12 (wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego).
  2. Dołączyć wymaganą dokumentację: m.in. akt zgonu, rachunki/faktury potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, dokument tożsamości wnioskodawcy, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo — jeśli wnioskuje członek rodziny.
  3. Wniosek można złożyć:
    • osobiście w oddziale ZUS,
    • pocztą tradycyjną,
    • elektronicznie przez platformę PUE ZUS,
    • przez zakład pogrzebowy – jeśli działa jako upoważniony pośrednik.
  5. ZUS wypłaca zasiłek najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku

  • Zachowaj wszystkie rachunki/faktury związane z pogrzebem – bez nich zasiłek może być wypłacony w ograniczonej wysokości albo wcale.
  • Wniosek składaj jak najszybciej – najlepiej zaraz po zakończeniu pogrzebu, aby uniknąć problemów z przedawnieniem.
  • Jeśli pogrzeb finansowało więcej niż jedna osoba lub instytucja – warto wcześniej ustalić, kto składa wniosek i w jakiej części (świadczenie dzieli się proporcjonalnie).
  • Gdy pogrzeb zorganizowała osoba spoza rodziny – zasiłek będzie przyznany tylko do wysokości udokumentowanych wydatków, więc dobrze jest zebrać i zachować wszystkie rachunki.

Czy 7 000 zł pokryje koszty pogrzebu?

Nie zawsze. Eksperci wskazują, że obecnie przeciętny koszt pogrzebu w Polsce, w zależności od regionu i standardu, waha się od ok. 8 000 do 12 000 zł. Nowy zasiłek w wysokości 7 000 zł to znacząca ulga, ale nadal nie pokryje wszystkich wydatków. Dlatego rodziny często muszą doliczyć własne środki lub skorzystać z dodatkowego wsparcia (np. pomoc gminy, zasiłek celowy). Mimo to, dla wielu rodzin to realne odciążenie, szczególnie przy skromniejszej ceremonii.

Podsumowanie

Nowe zasady finansowego wsparcia przy pogrzebie mają realnie pomóc rodzinom zmierzyć się z kosztami ostatniego pożegnania bliskiej osoby. Aby skorzystać ze świadczenia, wystarczy złożyć wniosek Z-12 i dołączyć rachunki pogrzebowe, przy spełnieniu warunków ZUS wypłaci zasiłek w ciągu maksymalnie 30 dni.

To ważna zmiana na 2026 rok: w czasach inflacji i rosnących cen usług pogrzebowych, wyższy zasiłek może być prawdziwym wsparciem dla wielu rodzin w trudnym czasie.

