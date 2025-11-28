REKLAMA

Dwa lata nowej polskiej emerytury. Jak Polacy oszczędzają na emeryturę w nowym systemie? Oto analiza po dwóch latach obowiązywania

Dwa lata nowej polskiej emerytury. Jak Polacy oszczędzają na emeryturę w nowym systemie? Oto analiza po dwóch latach obowiązywania

28 listopada 2025, 12:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dwa lata nowej polskiej emerytury. Jak Polacy oszczędzają na emeryturę w nowym systemie? Oto analiza po dwóch latach obowiązywania
Według danych podanych przez Oskara Sobolewskiego na money.pl, na koniec października 2025 roku aktywa zgromadzone w OIPE przekroczyły 190 mln zł. Wśród oszczędzających dominują mężczyźni oraz grupa wiekowa 40-49 lat. Ogłoszono również, że maksymalna roczna wpłata na OIPE wynosi 28 260 zł. Oto szczegóły.

Wprowadzenie i stan OIPE w Polsce

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) został wprowadzony w Polsce w czwartym kwartale 2023 roku. Po upływie dwóch lat, liczba osób oszczędzających w ten sposób zbliża się do 7,5 tysiąca, z czego ponad 6,5 tysiąca aktywnie dokonuje wpłat. Na koniec października 2025 roku, wartość aktywów zgromadzonych w OIPE przekroczyła 190 milionów złotych.

OIPE w Polsce. Charakterystyka oszczędzających i limity wpłat

Statystycznie częściej oszczędzają mężczyźni, a kobiety stanowią 31 proc. posiadaczy konta. Najliczniejszą grupą wiekową wśród oszczędzających są osoby w wieku 40-49 lat. Co trzeci posiadacz OIPE zamierza wypłacić środki jednorazowo, co implikuje, że dwie trzecie preferuje wypłatę ratalną. Opublikowany został również limit wpłat na rok 2026, który wyniesie 28 260 zł, przy czym warto pamiętać, że bieżący limit na 2025 rok to 26 019 zł.

OIPE w polskim systemie emerytalnym

Zgodnie z polskim podziałem, system emerytalny składa się z trzech filarów: pierwszy to ZUS i OFE, drugi to PPE i PPK, a trzeci to IKE, IKZE oraz OIPE – czyli indywidualne produkty, które pozwalają na budowanie dodatkowych oszczędności. OIPE zostało stworzone z inicjatywy Unii Europejskiej jako nowa możliwość gromadzenia kapitału, a jego kluczową zaletą jest możliwość przenoszenia konta przy zmianie kraju zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej.

OIPE a zasady oszczędzania i wypłat

Polskie prawo zezwala, aby oszczędności na jednym koncie OIPE gromadziła wyłącznie jedna osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat. Wypłata środków jest możliwa jednorazowo lub w ratach, wyłącznie po spełnieniu określonych warunków: osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia, przy jednoczesnym dokonaniu wpłat przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych albo dokonaniu ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Środki mogą być również wypłacone na wniosek osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Możliwość posiadania wielu produktów indywidualnych: IKE, IKZE oraz OIPE

Polskie przepisy pozwalają na jednoczesne posiadanie wszystkich trzech indywidualnych produktów – IKE, IKZE oraz OIPE. W 2025 roku limity wpłat do OIPE i IKE są identyczne i wynoszą 26 019 zł. Limit wpłat na IKZE jest niższy i wynosi 10 407,60 zł, jednak dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest podwyższony do 15 611,40 zł.

OIPE - podsumowanie

OIPE w Polsce to Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, który funkcjonuje jako dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę będąca częścią III filaru systemu emerytalnego. Produkt ten jest oparty na unijnym rozporządzeniu z 2019 roku i w Polsce został wprowadzony ustawą z 7 lipca 2023 roku. OIPE cechuje się mobilnością w obrębie Unii Europejskiej, co pozwala na kontynuowanie oszczędzania nawet po zmianie kraju zamieszkania. W Polsce OIPE ma roczny limit wpłat wynoszący trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co w 2023 roku daje około 21 312 zł (lub około 20 805 zł według innych źródeł). Świadczenia z OIPE są zwolnione z podatku Belki (zryczałtowanego podatku dochodowego), a opłaty za zarządzanie nie mogą przekroczyć 1 proc. zgromadzonego kapitału. Dostawcami mogą być np. banki, instytucje kredytowe lub firmy zarządzające aktywami, z nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Produkt ten jest podobny do działań związanych z IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i jest uzupełnieniem tego systemu, umożliwiając również przenoszenie środków z IKE na OIPE poza rocznym limitem wpłat. Pierwszym dostawcą OIPE w Polsce jest słowacka firma Finax, która otrzymała licencję do prowadzenia produktu na polskim rynku w październiku 2023 roku.

