Różnica widoczna w portfelach. Średnia emerytura to 3862,61 zł, ale mężczyźni wciąż dostają więcej

Różnica widoczna w portfelach. Średnia emerytura to 3862,61 zł, ale mężczyźni wciąż dostają więcej

27 listopada 2025, 14:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Różnica widoczna w portfelach. Średnia emerytura to 3862,61 zł, ale mężczyźni wciąż dostają więcej
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane za cały 2024 rok dotyczące wypłat emerytur, które pobierało 9,38 miliona osób. Z zestawienia wynika, że na świadczenia te przeznaczane są miliardy złotych miesięcznie, a emerytury mężczyzn są wyraźnie wyższe niż kobiet. Oto szczegóły.

Sytuacja demograficzna

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2024 roku emeryci i renciści stanowili jedną czwartą populacji Polski, co jest wartością bardzo zbliżoną do odsetka z roku 2000, kiedy to grupa ta również wynosiła 24,4 proc. ludności. Ta stabilna proporcja na przestrzeni ćwierćwiecza jest wynikiem malejącej liczby rencistów przy jednoczesnym wzroście liczby samych emerytów. W 2024 roku emerytów było 7,39 miliona, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego i stanowiło 19,7 proc. ogółu ludności.

Łączne wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe

Łączne wydatki na emerytury i renty w 2024 roku osiągnęły kwotę 413,2 miliarda złotych, z czego 24,5 miliarda złotych przeznaczono na system rolniczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) był głównym płatnikiem, odpowiadając za 358,5 miliarda złotych. Pozostałe środki pochodziły z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (24,5 mld zł) oraz resortów: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (16,9 mld zł), Ministerstwa Obrony Narodowej (10,6 mld zł) i Ministerstwa Sprawiedliwości (2,7 mld zł).

Wydatki na same emerytury

Jeśli chodzi o same świadczenia emerytalne, instytucje zajmujące się ich wypłatą wydały łącznie 336,2 miliarda złotych, co stanowi wzrost o ponad 16 proc. w porównaniu do 2023 roku. Największa część, 292,3 miliarda złotych, została wypłacona przez ZUS. Pozostałe kwoty rozłożyły się następująco: KRUS – 19,3 mld zł, MSWiA – 14,3 mld zł, MON – 8 mld zł oraz Ministerstwo Sprawiedliwości – 2,3 mld zł.

Zróżnicowanie średnich emerytur wypłacanych przez instytucje

Analiza średnich kwot świadczeń pokazała, że ich wysokość była zróżnicowana w zależności od instytucji wypłacającej. Najniższe przeciętne emerytury wypłacała KRUS (2111,34 zł), natomiast najwyższe odnotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości (6374,66 zł), nieznacznie wyprzedzając MSWiA (6238,42 zł) i MON (5982,15 zł). Średnia emerytura z ZUS wynosiła 3862,61 zł.

Dysproporcje ze względu na płeć

Dane ZUS ujawniły także znaczną dysproporcję ze względu na płeć: przeciętna emerytura dla mężczyzn wyniosła 4674,51 zł, podczas gdy dla kobiet była to kwota 3208,70 zł, co oznacza różnicę przekraczającą 1400 złotych. W ogólnym ujęciu, średnia emerytura z ZUS w 2024 roku stanowiła 55,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co odzwierciedla lekki spadek tej relacji procentowej w stosunku do roku 2023.

Źródło: INFOR
Infor.pl
