Serwisy
Seniorzy przeżyją szok! Waloryzacja w 2026 roku przyniesie niższe świadczenia zamiast oczekiwanej podwyżki. Jak to możliwe?

Seniorzy przeżyją szok! Waloryzacja w 2026 roku przyniesie niższe świadczenia zamiast oczekiwanej podwyżki. Jak to możliwe?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 15:20
[Data aktualizacji 28 listopada 2025, 09:06]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
szok, zdziwienie, smutek, emeryt, senior
Seniorzy przeżyją szok! Waloryzacja w 2026 roku przyniesie niższe świadczenia zamiast oczekiwanej podwyżki. Jak to możliwe?
Andrii Iemelianenko
Chociaż liczne grono seniorów liczy na wzrost świadczeń w ramach waloryzacji rent i emerytur, dziennik "Express Bydgoski" ostrzega, że nie wszyscy uprawnieni odczują poprawę – niektórzy mogą nawet na tym stracić. O co chodzi? Oto szczegóły.

Programy socjalne i ich różnice

Trzynasta i czternasta emerytura to programy socjalne mające na celu podniesienie poziomu życia seniorów, jednak ich zasady przyznawania znacznie się różnią. Co więcej, zaplanowana waloryzacja emerytur w przyszłym roku spowoduje, że część emerytów może stracić część pieniędzy z czternastej emerytury.

Zasady wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura jest świadczeniem powszechnym: trafia do wszystkich seniorów, którzy na dzień 31 marca danego roku posiadają prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia. Na jej przyznanie nie ma wpływu wysokość dochodu. Trzynastka jest wypłacana dla każdego w tej samej kwocie, która jest równa najniższej emeryturze. Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. kwota ta wyniesie 1970,60 zł brutto, co daje około 1800 zł netto.

Zasady wypłaty czternastej emerytury i limity dochodowe

Czternasta emerytura jest świadczeniem o charakterze zmiennym. Otrzymują ją osoby, które na dzień 31 sierpnia danego roku mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. W przeciwieństwie do trzynastki, czternastka jest uzależniona od dochodu – pełna kwota trafia tylko do osób, które nie przekroczyły określonego limitu. Po przekroczeniu tego progu stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". W 2026 roku limit uprawniający do pełnej czternastki ma wynieść 2900 zł brutto.

Wpływ waloryzacji na czternastą emeryturę - niższe świadczenie zamiast podwyżki

Waloryzacja emerytur planowana na 2026 rok, choć generalnie potrzebna, sprawi, że część seniorów będzie niezadowolona. Wzrost świadczeń spowodowany waloryzacją sprawi, że niektórzy seniorzy przekroczą limit dochodowy uprawniający do pobierania czternastki w pełnej kwocie. Oznacza to, że osoby, których świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, w przyszłym roku otrzymają niższą czternastkę niż w 2025 roku.

Przykładowe wzrosty emerytur po waloryzacji 4,88 proc.

Jeśli waloryzacja emerytur i rent wyniesie 4,88 proc., najniższe świadczenie w kwocie 1878,92 zł brutto wzrośnie do 1970,98 zł brutto, dając seniorom 1793,59 zł na rękę. Wzrosty dla innych kwot bazowych brutto wyniosą:

  • 1900 zł do 1993,10 zł (1813,72 zł netto);
  • 2000 zł do 2098 zł (1909,18 zł netto);
  • 2100 zł do 2202,90 zł (2004,64 zł netto);
  • 2200 zł do 2309,8 zł, co oznacza 98,10 zł więcej na rękę;
  • 2400 zł brutto wzrośnie do 2517 zł brutto (o 96 zł więcej na rękę);
  • 2600 zł brutto do 2727,40 zł brutto (wzrost o 100,65 zł na rękę);
  • 2900 zł brutto do 3042,10 zł (2703,26 zł netto);
  • 3000 zł brutto wzrośnie do 3147 zł (wzrost 116,13 zł na rękę);
  • 3200 zł brutto do 3356,80 zł (wzrost 123,87 zł na rękę);
  • 3400 zł brutto do 3566,60 zł (wzrost 131,61 zł na rękę);
  • 3600 zł brutto do 3776,40 zł (wzrost 139,36 zł na rękę);
  • 4000 zł brutto wyniesie 4196 zł brutto (wzrost 154,84 zł na rękę);
  • 4500 zł brutto wzrośnie do 4720,50 zł brutto (wzrost 174,19 zł na rękę),
  • 5000 zł brutto do 5245 zł brutto (wzrost 193,55 zł na rękę);
  • 5500 zł brutto wzrośnie do 5769,50 zł brutto (wzrost 212,90 zł na rękę);
  • 6000 zł brutto dostanie w 2026 roku 6294 zł brutto, co oznacza wzrost o 145,39 zł na rękę.
Infor.pl
Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów
28 lis 2025

W czwartek, 27 listopada 2025 r. w Warsaw Presidential Hotel odbył się finał XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs ten ma na celu promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR oraz ESG. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej.
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
28 lis 2025

Ferie zimowe w 2026 r. zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi – wzmożona aktywność turystyczna. Na zimowy wypoczynek – z dofinansowaniem od byłego pracodawcy lub ze środków PFRON, mogą liczyć również seniorzy. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenie i o jakich kwotach mowa?
Czy podatek od pustostanów jest zgodny z prawem? Kiedy gmina może stosować do niezamieszkałego mieszkania wyższą stawkę podatku od nieruchomości?
27 lis 2025

W Polsce coraz częściej zwraca się uwagę na sytuację, w której mieszkania lub domy pozostają dłuższy czas puste, niezamieszkałe, niesprzedane albo niewynajmowane. W warunkach mocno napiętego rynku mieszkaniowego budzi to poważne pytania o gospodarowanie zasobem mieszkań i o sprawiedliwość obciążeń podatkowych. Właściciele, którzy kupują lokale jako inwestycję, nie wprowadzają ich na rynek najmu ani nie przeznaczają do zamieszkania, lecz trzymają je w nadziei na wzrost wartości. Samorządy coraz częściej zastanawiają się, czy nie powinno się wprowadzić narzędzi fiskalnych, które skłoniłyby właścicieli do aktywnego wykorzystania nieruchomości albo poniesienia wyższego podatku.
Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
27 lis 2025

W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.

To workflow, a nie KSeF, ochroni firmę przed błędami i próbami oszustw. Jak prawidłowo zorganizować pracę i obieg dokumentów w firmie od lutego 2026 roku?
27 lis 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym od lat. KSeF nie jest kolejnym kanałem przesyłania faktur, ale całkowicie nowym modelem ich funkcjonowania: od wystawienia, przez doręczenie, aż po obieg i archiwizację.W praktyce oznacza to, że organizacje, które chcą przejść tę zmianę sprawnie i bez chaosu, muszą uporządkować workflow – czyli sposób, w jaki faktura wędruje przez firmę. Z doświadczeń AMODIT wynika, że firmy, które zaczynają od uporządkowania procesów, znacznie szybciej adaptują się do realiów KSeF i popełniają mniej błędów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione.
Jak chronić majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja
27 lis 2025

Coraz częściej mówi się o obawach przed eskalacją konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Ale wojna to tylko jeden ze scenariuszy. Jeszcze gorszy może być globalny reset, który w obecnej sytuacji makroekonomicznej wydaje się być nieuchronny. To już pytanie, nie „czy” tylko „kiedy” kryzys może nadejść.
Już wkrótce kolejny produkt zostanie objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą
28 lis 2025

Od 1 października w Polsce oficjalnie wszedł w życie system kaucyjny. W sklepach pojawią się pierwsze plastikowe butelki objęte kaucją, a na ulicach i w punktach handlowych – butelkomaty. Tymczasem już niebawem system kaucyjny zostanie rozszerzony o kolejny produkt – tym razem z dwukrotnie wyższą kaucją.
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
28 lis 2025

Sąd Najwyższy potwierdził, że nagłe podwyższenie wynagrodzenia przed przewidywaną niezdolnością do pracy może zostać uznane za nieważne. ZUS ma prawo zakwestionować podstawę wymiaru składek, jeśli wysokość wynagrodzenia rażąco odbiega od wkładu pracy, a zmiana nastąpiła tuż przed powstaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. To ważny sygnał dla pracodawców i pracowników.

Ulga mieszkaniowa w PIT ograniczona tylko do jednej nieruchomości. Od kiedy? Co wynika z projektu nowelizacji
27 lis 2025

Minister Finansów i Gospodarki zamierza istotnie ograniczyć ulgę mieszkaniową w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym mają polegać te zmiany? W skrócie nie będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż 1 mieszkania. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie ale trudno się spodziewać, że wejdzie w życie od nowego roku, bo projekt jest jeszcze na etapie rządowych prac legislacyjnych. A zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał Konstytucyjny okres minimalny vacatio legis w przypadku podatku PIT nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc. Zwłaszcza jeżeli dotyczy zmian niekorzystnych dla podatników jak ta. Czyli zmiany w podatku PIT na przyszły rok można wprowadzić tylko wtedy, gdy nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada poprzedniego roku.
Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Już można kupić bilety
27 lis 2025

W komunikacie z 27 listopada 2025 r. nasz narodowy przewoźnik lotniczy Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że uruchamiają sprzedaż biletów na połączenia między Warszawą a Heraklionem. Pierwszy rejs odbędzie się 30 maja 2026 r., a loty na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane w sezonie letnim 2026 - 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i soboty. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Heraklionu są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.
