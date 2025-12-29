REKLAMA

Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy

Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy

29 grudnia 2025, 07:33
zus
Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady korzystania z ulgi „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli – niezależnie od wcześniejszego korzystania z ulgi – płacić niższe składki przez maksymalnie 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności.

Mały ZUS plus od 1 stycznia 2026 r. – nowe zasady liczenia 36 miesięcy ulgi w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z  ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w  jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i spełnisz warunki, aby skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”, to  możesz począwszy od  stycznia 2026  roku w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych.

Do okresów 36 miesięcy kalendarzowych ulgi i 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odpowiednio korzystałeś z ulgi lub prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień.

Od stycznia 2026 r. możesz skorzystać z 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” na nowych zasadach (tych, które obowiązują od 2026 r.) niezależnie od tego, czy wykorzystałeś ją  przed 2026 rokiem, czy  obecnie z  niej korzystasz , czy też nigdy z niej nie korzystałeś. Pozostałe warunki, na podstawie których przedsiębiorcy mają prawo do ulgi „mały ZUS plus” się nie zmieniły.

Przykład 1

Pan Jan skorzystał do grudnia 2025 r. z 30 miesięcy ulgi „mały ZUS plus”. W 2026 r. prowadzi działalność bez przerwy i nadal może korzystać z tej ulgi. Od stycznia 2026 r. ma  prawo do  maksymalnie 36-miesięcy ulgi w  okresie najbliższych 60 miesięcy kalendarzowych.

W kolejnych okresach 60 miesięcznych prowadzenia działalności gospodarczej również będzie miał prawo do 36 miesięcy ulgi o ile spełni ustawowe warunki.

W przypadku jeśli nie wykorzystasz pełnego limitu 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” do grudnia 2025 r., i korzystasz z ulgi do końca grudnia 2025 r. oraz masz prawo korzystać z niej od stycznia 2026 r. nie będziesz musiał wyrejestrowywać się z  ubezpieczeń z  kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX i  ponownie zgłaszać do ubezpieczeń z tym kodem w 2026 r. W 2026 r. powinieneś złożyć tylko dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX oraz dokument ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od  tego miesiąca, w  którym po  grudniu  2025  r. rozpoczniesz działalność gospodarczą z  tą  ulgą. Kolejne okresy 60 miesięcy, w czasie których będziesz mógł korzystać z 36-miesięcznej ulgi, zaczną się  od  pierwszego miesiąca, w którym zaczniesz prowadzić lub będziesz kontynuować działalność po upływie poprzedniego okresu 60 miesięcznego.

Przykład 2

Pan Jan w 2026 r. jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i  ubezpieczeniem zdrowotnym z  tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i nie korzysta z  ulgi „mały ZUS plus”. Będzie spełniał warunki aby  z  niej  skorzystać od  stycznia 2027  r. Dlatego od  1 stycznia  2027  r. zgłasza się  do  ubezpieczeń z  kodem 05 90 XX. Styczeń 2027 r. jest zatem pierwszym miesiącem pierwszego 60-miesięcznego okresu, w którym może skorzystać z  ulgi i  pierwszym miesiącem z 36-miesięcznego limitu na  tę  ulgę.

Jeżeli nie wykorzystasz wszystkich 36 miesięcy ulgi w okresie 60 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej, to pozostałych miesięcy nie możesz  wykorzystać w kolejnym 60-miesięcznym okresie. Limit ulgi „mały ZUS plus” przysługuje przez maksymalnie 36 miesięcy
w 60-miesięcznych okresach.

Przykład 3

Pan Jan w pierwszym okresie 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej tylko przez 24 miesiące korzystał z ulgi „mały ZUS plus”. W kolejnym okresie 60 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo maksymalnie do 36 miesięcy ulgi.

Jeżeli wykorzystasz 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” przed upływem 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, to do końca 60-miesięcznego okresu nie będziesz miał prawa do  ulgi. Będziesz mógł nabyć do  niej prawo dopiero w  kolejnym okresie 60 miesięcy.

Zobacz również:

Korzystałeś z małego ZUS plus przed 2026 r. albo korzystasz obecnie? Nowe przepisy dają prawo do kolejnych 36 miesięcy niższych składek

Jeśli w 2023  r. prowadziłeś działalność gospodarczą oraz korzystałeś z ulgi „mały ZUS plus” i w konsekwencji masz prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, a  do  końca 2025 r. nie  skorzystałeś z  tego prawa albo wykorzystałeś mniej niż 12 dodatkowych miesięcy, to  możesz wykorzystać te miesiące  po  2025 r.

Przy czym, przy ustalaniu liczby dodatkowych miesięcy ulgi powinieneś uwzględnić również miesiące wykorzystane przed 2026 r.

Przykład 4

Pan Jan spełniał warunki do  skorzystania z  dodatkowych 12 miesięcy ulgi „mały ZUS plus”. Do  końca 2025 r. wykorzystał z  tego limitu 7 miesięcy. Pozostałe 5 miesięcy (w  całości albo w  częściach) będzie mógł wykorzystać najwcześniej w 2029 r., tj. po  upływie 36 miesięcy korzystania z ulgi.

Rezygnacja z małego ZUS plus w 2026 r. – jak i do kiedy zgłosić decyzję do ZUS, jakie formularze złożyć i kiedy ulga przepada automatycznie

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i  korzystasz z  ulgi „mały ZUS plus”, możesz w  każdej chwili z  niej zrezygnować. Możesz więc także, mimo spełniania warunków, w ogóle z niej nie skorzystać. Swoją decyzję na  temat ulgi przekazujesz do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA z  kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 05 90 albo 05 92 w ustawowym terminie.

Obowiązującym Cię terminem na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych jest okres do 31  stycznia danego roku bądź okres 7 dni od  momentu rozpoczęcia lub wznowienia działalności po  24 stycznia albo w innym miesiącu. W przypadku, gdy nie  przekażesz takiego zgłoszenia we  wskazanym okresie albo przekażesz je  z  innym kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Zakład uzna, że  zrezygnowałeś z  ulgi „mały ZUS plus”.

Przykład 5

Pan Jan 3 lutego 2026 r. przekazuje zgłoszenie do ubezpieczeń z  kodem 05 90 00 na formularzu ZUS ZUA z  datą powstania obowiązku ubezpieczeń 1  lutego 2026 r.

To zgłoszenie wpłynęło do ZUS w terminie i pan Jan ma prawo do  ulgi od 1 lutego 2026 r. Następnie Pan Jan wyrejestrowuje się  z  ubezpieczeń z  dniem 1  marca  2026  r., a  10  marca  2026 r. składa ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń z  kodem 05 90 00 z  datą powstania obowiązku ubezpieczeń 1 stycznia 2026 r. Pan Jan przekazał dokument po  terminie, dlatego od  stycznia 2026  r. do  końca roku kalendarzowego nie ma prawa do  ulgi „mały ZUS plus” (także w lutym 2026  r.).

Przykład 6

Pan Jan 3 lutego 2026 r. przekazuje zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem 05 90 00 z  datą powstania obowiązku ubezpieczeń 1 lutego 2026 r. Pan Jan przekazał zgłoszenie do ubezpieczeń w terminie i ma prawo do ulgi od 1 lutego 2026 r. Pan Jan od 1 marca 2026 r. zawiesza działalność gospodarczą, a następnie ją  wznawia od 1 czerwca 2026 r. (zgłoszenie przekazuje 15 czerwca 2026 r.). Ponieważ Pan Jan robi to w  tym samym roku kalendarzowym co zgłoszenie od 1 lutego, Pan Jan ma prawo do ulgi także po  wznowieniu działalności o ile  nie  wykorzystał jeszcze limitu 36 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art.  18c ustawy z  dnia 13  października 1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z  2025  r. poz.  350, z późn.  zm.)

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Prawo
REKLAMA

REKLAMA

