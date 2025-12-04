Tysiące osób mogą stracić świadczenie zimowe. Sprawdź, czy jesteś na liście

Termin mija 15 grudnia, a wiele osób wciąż nie złożyło wniosku o bon ciepłowniczy. To świadczenie można łatwo stracić, nawet jeśli spełnia się warunki. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a przekroczenie limitu może obniżyć dopłatę do zera. Jeżeli nie sprawdzisz dochodów i nie złożysz wniosku na czas, pieniądze przepadną.

Do dnia 15 grudnia 2015 roku można złożyć wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. Świadczenie to przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekraczał przeciętnie miesięcznie w roku 2024 r. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 3.272,69 zł, wieloosobowego-2.454,52 zł. W przypadku tego świadczenia funkcjonuje zasada – złotówka za złotówkę – tj. gdy wysokość średniego miesięcznego dochodu przekracza powyższą kwotę bon przysługuje w kwocie o tą nadwyżkę mniejszej np. wartość przekroczenia to 50 zł i o 50 zł będzie niższa wartość bonu. Jeśli ustalona w powyższy sposób wysokość bonu byłaby niższa niż 20 zł to świadczenie nie przysługuje.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może dostać bon ciepłowniczy i jak liczone jest gospodarstwo domowe?

Bon ten przysługuje jednorazowo gospodarstwom domowym korzystającym z sieci ciepłowniczej zarządzanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli mieszkańcom budynków wielorodzinnych-bloków, kamienic. Za gospodarstwo domowe w tym przypadku uważa się osoby zamieszkujące pod jednym adresem i otrzymujący jeden wspólny rachunek a świadczenie jest wypłacane osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Nie jest istotne dla uzyskania bonu ile rodzin faktycznie mieszka pod danym adresem. Niemniej jednak im więcej osób jest to osób tym większe istnieje prawdopodobieństwo uzyskania świadczenia.

Jak zdobyć zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty?

Ważne Ważne: Podmiot, który dostarcza ciepło do poszczególnych mieszkań (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lub zarządzający budynkiem) musi na wniosek w ciągu 7 dni wydać zaświadczenie na urzędowym wzorze potwierdzające fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz informację o cenie ciepła netto

Ile wynosi bon ciepłowniczy? Progi, stawki i sposób wyliczenia

Wysokość bonu ciepłowniczego jest uzależniona od ceny ciepła netto (bez podatku VAT) obowiązującej w rozliczeniach z odbiorcami ciepła i wynosi kwotowo:

- 500 zł – ponad 170 zł/GJ i nie więcej niż 200 zł/GJ

REKLAMA

- 1.000 zł – ponad 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- 1.750 zł-ponad 230 zł/GJ

GJ – gigadżul to jednostka miary energii cieplnej.

Cena GJ jest uzależnione od dostawcy, tego, z jakiego źródła pochodzi ciepło np. czy z gorącej wody, czy z energii odnawialnej, a także, w jaki sposób ta woda jest podgrzewana – jeśli w kotłowniach gazowych stawka ta może być znacząco wyższa. Należy pamiętać, że na opłaty związane z uzyskaniem energii cieplne składają się również opłaty stałe pokrywające koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego na urzędowym formularzu składa się do urzędu gminy lub miasta na piśmie-pocztą lub osobiście albo w postaci elektronicznej. Dokument kierowany jest do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie można wysłać wniosku e-mailem. Formularz zawiera poza danymi osobowymi wnioskodawcy informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz dane tych osób.

Mimo swojej obszerności (12 stron) druk wniosku jest sporządzony w przejrzysty sposób z pouczeniami, w zależności od wypełnionych już treści wskazywane są jakie dalsze pola należy uzupełnić. Wraz z formularzem nie trzeba załączać zeznań podatkowych. Informację o dochodach przedstawione we wniosku mogą podlegać późniejszej weryfikacji albo przez adresata, albo poprzez wezwanie wnioskodawcy do złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego. Możliwa jest też sprawdzenie informacji u wystawcy zaświadczenia oraz w przedsiębiorstwie energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej z dnia 12 września 2025 r (Dz.U. z 2025 r. poz. 1302)