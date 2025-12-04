REKLAMA

Serwisy
Pośpiesz się możesz stracić świadczenie związane z okresem zimowym

Pośpiesz się możesz stracić świadczenie związane z okresem zimowym

04 grudnia 2025, 11:00
Aleksandra Zagroba
Pośpiesz się możesz stracić świadczenie związane z okresem zimowym
Tysiące osób mogą stracić świadczenie zimowe. Sprawdź, czy jesteś na liście
Termin mija 15 grudnia, a wiele osób wciąż nie złożyło wniosku o bon ciepłowniczy. To świadczenie można łatwo stracić, nawet jeśli spełnia się warunki. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a przekroczenie limitu może obniżyć dopłatę do zera. Jeżeli nie sprawdzisz dochodów i nie złożysz wniosku na czas, pieniądze przepadną.

Do dnia 15 grudnia 2015 roku można złożyć wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. Świadczenie to przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekraczał przeciętnie miesięcznie w roku 2024 r. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 3.272,69 zł, wieloosobowego-2.454,52 zł. W przypadku tego świadczenia funkcjonuje zasada – złotówka za złotówkę – tj. gdy wysokość średniego miesięcznego dochodu przekracza powyższą kwotę bon przysługuje w kwocie o tą nadwyżkę mniejszej np. wartość przekroczenia to 50 zł i o 50 zł będzie niższa wartość bonu. Jeśli ustalona w powyższy sposób wysokość bonu byłaby niższa niż 20 zł to świadczenie nie przysługuje.

Kto może dostać bon ciepłowniczy i jak liczone jest gospodarstwo domowe?

Bon ten przysługuje jednorazowo gospodarstwom domowym korzystającym z sieci ciepłowniczej zarządzanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli mieszkańcom budynków wielorodzinnych-bloków, kamienic. Za gospodarstwo domowe w tym przypadku uważa się osoby zamieszkujące pod jednym adresem i otrzymujący jeden wspólny rachunek a świadczenie jest wypłacane osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Nie jest istotne dla uzyskania bonu ile rodzin faktycznie mieszka pod danym adresem. Niemniej jednak im więcej osób jest to osób tym większe istnieje prawdopodobieństwo uzyskania świadczenia.

Jak zdobyć zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty?

Ważne

Ważne: Podmiot, który dostarcza ciepło do poszczególnych mieszkań (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lub zarządzający budynkiem) musi na wniosek w ciągu 7 dni wydać zaświadczenie na urzędowym wzorze potwierdzające fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz informację o cenie ciepła netto

Ile wynosi bon ciepłowniczy? Progi, stawki i sposób wyliczenia

Wysokość bonu ciepłowniczego jest uzależniona od ceny ciepła netto (bez podatku VAT) obowiązującej w rozliczeniach z odbiorcami ciepła i wynosi kwotowo:

- 500 zł – ponad 170 zł/GJ i nie więcej niż 200 zł/GJ

- 1.000 zł – ponad 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ

- 1.750 zł-ponad 230 zł/GJ

GJ – gigadżul to jednostka miary energii cieplnej.

Cena GJ jest uzależnione od dostawcy, tego, z jakiego źródła pochodzi ciepło np. czy z gorącej wody, czy z energii odnawialnej, a także, w jaki sposób ta woda jest podgrzewana – jeśli w kotłowniach gazowych stawka ta może być znacząco wyższa. Należy pamiętać, że na opłaty związane z uzyskaniem energii cieplne składają się również opłaty stałe pokrywające koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego na urzędowym formularzu składa się do urzędu gminy lub miasta na piśmie-pocztą lub osobiście albo w postaci elektronicznej. Dokument kierowany jest do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie można wysłać wniosku e-mailem. Formularz zawiera poza danymi osobowymi wnioskodawcy informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz dane tych osób.

Mimo swojej obszerności (12 stron) druk wniosku jest sporządzony w przejrzysty sposób z pouczeniami, w zależności od wypełnionych już treści wskazywane są jakie dalsze pola należy uzupełnić. Wraz z formularzem nie trzeba załączać zeznań podatkowych. Informację o dochodach przedstawione we wniosku mogą podlegać późniejszej weryfikacji albo przez adresata, albo poprzez wezwanie wnioskodawcy do złożenia zaświadczenia z urzędu skarbowego. Możliwa jest też sprawdzenie informacji u wystawcy zaświadczenia oraz w przedsiębiorstwie energetycznym.

Podstawa prawna:

Ustawa o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej z dnia 12 września 2025 r (Dz.U. z 2025 r. poz. 1302)

Źródło: INFOR
Infor.pl
W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?
Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?

Serwis z Grupy Infor.pl numerem 1 w Polsce. Auto.dziennik.pl to absolutny lider motoryzacji w listopadzie 2025
04 gru 2025

Jesteśmy dumni, że portal z grupy Infor.pl przyciągnął tylu czytelników. Serwis auto.dziennik.pl okazał się w listopadzie 2025 roku najczęściej odwiedzanym portalem motoryzacyjnym w Polsce – wynika z najświeższych danych Gemius Mediapanel. Witryna przyciągnęła 4,06 mln realnych użytkowników, pewnie obejmując pierwsze miejsce w kategorii „Motoryzacja”. Gratulujemy!
Weto ws. kryptowalut. Analiza prawna decyzji prezydenta Nawrockiego
04 gru 2025

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów - odpowiedzialna ochrona czy niebezpieczny populizm? Analiza prawna decyzji prezydenta w kontekście rzeczywistych zagrożeń dla bezpieczeństwa finansowego obywateli.
Pośpiesz się możesz stracić świadczenie związane z okresem zimowym
04 gru 2025

Termin mija 15 grudnia, a wiele osób wciąż nie złożyło wniosku o bon ciepłowniczy. To świadczenie można łatwo stracić, nawet jeśli spełnia się warunki. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a przekroczenie limitu może obniżyć dopłatę do zera. Jeżeli nie sprawdzisz dochodów i nie złożysz wniosku na czas, pieniądze przepadną.
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?

Fundacje rodzinne w Polsce: stabilizacja podatkowa, czy dalsza niepewność po wecie Prezydenta? Jakie zasady opodatkowania w 2026 roku?
04 gru 2025

Weto Prezydenta RP do nowelizacji przepisów podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych wywołało falę dyskusji w środowisku doradców. Brak zmian oznacza, że w 2026 roku fundacje rodzinne będą podlegać dotychczasowym zasadom opodatkowania. Czy taka decyzja zapewni wyczekiwaną stabilność, czy wręcz przeciwnie – pogłębi niepewność prawną wokół kluczowego instrumentu sukcesyjnego?
10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
04 gru 2025

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.
