REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowy dodatek mieszkaniowy 2025: ruszyły wypłaty nawet 1800 zł. Kto może go dostać?

Nowy dodatek mieszkaniowy 2025: ruszyły wypłaty nawet 1800 zł. Kto może go dostać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 10:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowy dodatek mieszkaniowy 2025: ruszyły wypłaty nawet 1800 zł. Kto może go dostać?
Ruszyły wypłaty: dodatek mieszkaniowy nawet 1800 złotych. Sprawdź, czy Ci się należy
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Wypłaty nowego dodatku mieszkaniowego właśnie ruszyły, a kwoty sięgają nawet 1800 zł miesięcznie. Zmieniły się zasady, zmienił się sposób liczenia i zmienił się krąg osób, które mogą skorzystać z dopłaty. Program budzi ogromne zainteresowanie, bo dla wielu oznacza realny zastrzyk gotówki. Sprawdź, komu przysługuje wsparcie i na jakich warunkach.

rozwiń >

To jedna z najbardziej oczekiwanych dopłat ostatnich lat. Po podpisie prezydenta zaczyna działać nowy dodatek mieszkaniowy. Comiesięczne wsparcie wynosi od 900 do 1800 zł. Jest wypłacane bez podatku. I może realnie zmienić domowy budżet tysięcy osób. Rząd przewiduje, że program pochłonie ponad 2,4 mld zł rocznie. Tyle że wokół świadczenia narosło już sporo pytań: kto je dostanie, jak będzie liczone i dlaczego część przyszłych beneficjentów… wcale nie jest zachwycona?

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje dodatek?

Świadczenie obejmuje osoby pełniące służbę w formacjach podległych MSWiA i służbach specjalnych. Uprawnieni są zarówno ci, którzy dopiero zaczynają, jak i funkcjonariusze ze stałym mianowaniem. Program obejmuje m.in. Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, SOP oraz wybrane jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Z dopłaty mogą korzystać również osoby służące w formacjach podległych Ministrowi Sprawiedliwości, pod warunkiem że ukończyły szkolenie podstawowe i nie pełnią służby kandydackiej.

Co ważne, osiadanie własnego mieszkania nie wyklucza z programu, o ile nie jest to lokal uzyskany kiedyś jako mieszkanie resortowe. W przypadku małżeństw służących w uprawnionych formacjach oboje mogą pobierać świadczenie oddzielnie, co oznacza nawet 3600 zł miesięcznie dla jednej rodziny.

REKLAMA

Czym właściwie jest nowa "mieszkaniówka"?

To świadczenie, które ma zastąpić dotychczasowy, rozdrobniony system dopłat i równoważników w służbach mundurowych. Ustawa daje cztery możliwości: mieszkanie służbowe, kwatera tymczasowa, miejsce w internacie albo ryczałt na własne mieszkanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Największe zainteresowanie budzi oczywiście opcja czwarta, pieniądze wypłacane co miesiąc na wynajem, ratę kredytu czy inny koszt zamieszkania.

Kwota nie jest przypadkowa. Liczy się ją według prostego wzoru: 300 zł × mnożnik lokalizacyjny. To właśnie ten mnożnik decyduje o wszystkim. W tańszych powiatach wynosi 3,0. W droższych rośnie nawet do 6,0. Warszawa ma najwyższy wskaźnik i to właśnie stamtąd bierze się słynne 1800 zł.

Na mapie Polski wygląda to, jak finansowa sinusoida: powiaty, w których najem jest tani, nie przebiją 900 zł. W dużych miastach dopłata potrafi pokryć połowę realnego czynszu.

Dlaczego zmieniono zasady? Bo stary system był dziurawy

Początkowo planowano liczyć świadczenie według miejsca pełnienia służby. To mogło prowadzić do absurdów, ktoś mieszka pod Warszawą, ale pracuje w centrum, więc dostaje maksymalną dopłatę. Albo odwrotnie: mieszka drogo, pracuje tanio i dostaje grosze.

Po uwagach ekspertów zmieniono kierunek. Teraz decyduje miejsce zamieszkania. W praktyce oznacza to, że dopłata idzie za człowiekiem, a nie za pracą.

To uczciwsze, ale też mocniej dzieli beneficjentów na tych, którym się to opłaci i tych, którzy poczują się poszkodowani.

Dodatek za dojazdy? Jest, ale ma swój haczyk

Nowa ustawa wprowadza też ryczałt na dojazdy. Im dalej ktoś ma do pracy, tym więcej dostanie. Katalog wygląda logicznie: 140 zł, 180 zł i 220 zł.

Brzmi świetnie, ale jest wyjątek: jeśli beneficjent zdecyduje się na wyliczenie świadczenia według miejsca pełnienia służby, dojazdówka przepada. Wielu uznało to za próbę zniechęcenia do kombinowania.

A co z tymi, którzy wcześniej dostali pomoc mieszkaniową?

I tu zaczynają się emocje. Ustawa przewiduje zwrot części wcześniejszych dopłat, nawet 50%. W przypadku nowszych świadczeń mowa nawet o pełnym zwrocie.

Na forach zawodowych zawrzało. Pojawiły się pytania: „dlaczego mam oddać pomoc brutto, skoro dostałem ją netto?”, „czemu mam płacić za coś, co wydawało się ostateczne?”. Niektórzy liczą, że ustawodawca złagodzi przepisy, bo w obecnym kształcie mogą uderzyć w tysiące osób.

Ile faktycznie można dostać?

W praktyce wygląda to tak:

  • Warszawa: 1800 zł
  • Trójmiasto i Kraków: 1500 zł
  • Poznań: 1260 zł
  • Lublin: 1170 zł
  • Białystok: 1080 zł
  • Mniejsze powiaty: 900–1200 zł

To nie są kwoty oderwane od rzeczywistości. Mnożniki ustalono na podstawie twardych danych o cenach najmu i liczbie wakatów. W największych miastach podwyższano je celowo, by poprawić rekrutację.

Kiedy ruszyły wypłaty?

Wypłaty miały ruszyć jesienią 2025 r., z wyrównaniem od 1 lipca. To oznacza, że wiele osób może otrzymać jednorazowo kilka tysięcy złotych wyrównania. To właśnie ten moment stał się najbardziej wyczekiwany i najczęściej komentowany.

Dlaczego wokół dodatku narasta napięcie?

Bo to program, który daje dużo, ale jednocześnie dzieli środowisko. Jedni widzą w nim realną pomoc i od dawna oczekiwaną modernizację. Inni, niesprawiedliwość, chaos i ryzyko, że część świadczeń wcale nie będzie tak wysoka, jak obiecywano.

W sieci dominują trzy emocje: nadzieja, niepewność i irytacja. A to połączenie zazwyczaj oznacza jedno: temat będzie nadal żył i generował ogromne zainteresowanie.

Ruszyły wypłaty: dodatek mieszkaniowy nawet 1800 złotych. Sprawdź, czy Ci się należy

Nowy dodatek mieszkaniowy już teraz wywołuje ogromne emocje i wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie programem będzie tylko rosnąć. Z jednej strony to realne, comiesięczne wsparcie sięgające nawet 1800 zł, z drugiej, szereg wątpliwości, które wciąż budzą przepisy o zwrotach wcześniejszych dopłat czy różnicach między poszczególnymi powiatami. Jedno jest pewne: warto na bieżąco śledzić kolejne decyzje ministerstwa i sprawdzać, jak zmieniają się mnożniki lokalizacyjne, bo to od nich zależy wysokość pieniędzy, które finalnie trafią na konto. Dla wielu mundurowych może to być dopłata, która naprawdę zmieni sytuację finansową, o ile wniosek zostanie złożony w odpowiednim czasie.

Powiązane
1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?
1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Komu rząd da podwyżki w 2026 roku, a kogo pominie? Duża grupa pracowników czuje się oszukana
Komu rząd da podwyżki w 2026 roku, a kogo pominie? Duża grupa pracowników czuje się oszukana
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców
04 gru 2025

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada nową funkcjonalność w Module Certyfikatów i Uprawnień, która pozwoli przedsiębiorcom generować tokeny potrzebne do uwierzytelniania w KSeF 2.0. KAS wskazuje kluczowe terminy, różnice między tokenami KSeF 1.0 i 2.0 oraz ostrzega przed cyberoszustami wyłudzającymi dane.
NFZ brakuje 23 mld zł na leczenie w 2026 roku. Rząd rozważa limity świadczeń, cięcia i zmiany w wynagrodzeniach medyków
04 gru 2025

Szczyty medyczne, organizowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w czwartek i prezydenta Karola Nawrockiego w piątek, skupią się na problemach finansowania ochrony zdrowia. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł.
Cyfrowa legitymacja studencka w mObywatelu. Jak ją aktywować i kto ma do niej prawo? [PORADNIK]
04 gru 2025

Cyfrowa legitymacja studencka w aplikacji mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym status studenta. Każda uczelnia w Polsce ma obowiązek umożliwić swoim studentom dostęp do ELS w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy, jak dodać ją do telefonu, kto może z niej korzystać i jakie daje uprawnienia.
Skarbówka dobrała się do skóry nauczycielom. Tak pedagogów przerobili na szaro... podwyżkami
04 gru 2025

Po ubiegłorocznych podwyżkach nauczyciele mieli wreszcie odetchnąć. I owszem – odetchnęli, ale na krótko, bo równie szybko przyszło zaskoczenie. Wyższe pensje wciągnęły część z nich w drugi próg podatkowy. Efekt? Niższe wypłaty, frustracja i poczucie, że dostali prezent, który… trzeba oddać fiskusowi. A w mediach społecznościowych aż buzuje od pytań o PIT-y, nadgodziny i to, czy można „uciec” przed podatkową pułapką.

REKLAMA

Wielkopolskie: Samorząd województwa stawia na kolej i na razie nie chce inwestować w komunikację autobusową (połączenia regionalne i linie dowożące do stacji kolejowych)
04 gru 2025

Wielkopolski samorząd na razie nie zamierza angażować się w przewozy autobusowe czy rewitalizację linii kolejowych innych, niż te uwzględnione w programie Kolej Plus - przyznał PAP wicemarszałek woj. wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. „Są pewne granice wysiłku finansowego województwa” - zaznaczył.
Czy dla państwa tak ważne są składki i podatki - że ograniczy wolność pracy na wybranej podstawie? Decyzja PIP ustalająca stosunek pracy - co nowego?
04 gru 2025

Co z konstytucyjną wolnością pracy, co z wolą stron, co ze swobodą umów z KC, co ze swobodą kształtowania stosunków prawnych - w tym stosunku pracy? W ostatnich tygodniach w Polsce toczą się zażarte dyskusje wokół projektowanej nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Projekt ten, który miał rozszerzyć kompetencje inspektorów pracy, nie został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Co jednak ważniejsze – dyskusja wokół tego konkretnego projektu nie kończy się tutaj. W najbliższych tygodniach rządu ponownie podejmie się prac, bo propozycji było wiele, a organizacje pracodawców czekają na zmiany, które mogłyby złagodzić obawy dotyczące pewności prawa i konsekwencji finansowych dla przedsiębiorców, a z drugiej strony związki zawodowe czekają na szerszą ochronę dla zatrudnionych. A co na to wszystko sami zainteresowani?
Takiego L4 od lekarza nie bierzcie. Nie dostaniecie pieniędzy, a pracodawca pozna powód chorobowego
04 gru 2025

To już lawina zwolnień lekarskich z kodem „C”. Co kryje się pod tym oznaczeniem? To niezdolność do pracy z powodu nadużycia alkoholu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku pracownicy spędzili na takich L-4 już blisko 77 tysięcy dni. Te niepokojące statystyki zmuszają do zadania pytania: co tak naprawdę dzieje się w polskich firmach i w życiu pracowników?
Więcej pieniędzy w kieszeni pracownika od stycznia. Podwyżka 9. świadczeń pracowniczych w 2026 r.
04 gru 2025

Pracownicy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni od stycznia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną inne świadczenia. Oto podwyżka 9. ważnych świadczeń pracowniczych w 2026 r.

REKLAMA

Nowa zasada naliczania dochodów samorządów w 2026 r. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę
04 gru 2025

Będzie nowa zasada naliczania dochodów samorządów w 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczaniu dochodów samorządów w roku 2026 używane będą zaktualizowane dane podatkowe.
Historyczne wyniki: budżety JST po III kwartałach 2025 r. Podaje Ministerstwo Finansów
04 gru 2025

Jakie są budżety jednostek samorządu terytorialnego po III kwartałach 2025 r.? Ministerstwo Finansów podaje historyczne wyniki: jest nadwyżka w kwocie 42 681 mln zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA