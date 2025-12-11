REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2026 roku

MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2026 roku

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 10:43
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2026 roku
Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co daje MOPS w 2026 r.
Wiele osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wciąż nie wie, jakie świadczenia może otrzymać z MOPS i PFRON, a w których przypadkach spotka się z odmową. W 2026 r. pomoc będzie szeroka, ale jej zakres zależy nie od stopnia, lecz od wskazań w orzeczeniu oraz dochodu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko, co faktycznie przysługuje, wraz z przykładami, nowymi zasadami i sytuacjami, gdy pomoc nie przysługuje.

W 2026 r. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać nawet kilka form wsparcia z MOPS, PFRON oraz dodatkowe prawa w pracy. Wiele świadczeń wcale nie przysługuje z samego stopnia, a odmowy wynikają najczęściej z braku wskazań 5–8 w orzeczeniu lub z niespełnienia kryteriów dochodowych. Wyjaśniamy krok po kroku, co faktycznie możesz dostać, jakie kwoty obowiązują i czego ten stopień nie gwarantuje.

Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokument może zostać wydany czasowo lub bezterminowo. Na jego podstawie osoba z niepełnosprawnością otrzymuje legitymację, może korzystać z ulg, uprawnień pracowniczych oraz pomocy społecznej.

Umiarkowany stopień oznacza, że dana osoba:

  • ma poważniejsze ograniczenia w funkcjonowaniu niż osoby z lekkim stopniem,
  • nie jest zdolna do pracy lub jest zdolna wyłącznie do pracy w warunkach pracy chronionej,
  • wymaga częściowej pomocy innych osób przy wykonywaniu codziennych czynności lub przy pełnieniu ról społecznych,
  • posiada trwałe lub długotrwałe ograniczenia zdrowotne, które mają wpływ na życie zawodowe i społeczne.

Stopień nie mówi jednak jakiej dokładnie pomocy dana osoba potrzebuje. Dlatego nie wystarcza do przyznania większości świadczeń, zwłaszcza usługowych i asystenckich. O tym decydują cztery krótkie wskazania w orzeczeniu, punkty 5, 6, 7 i 8, które określają m.in. potrzebę sprzętu, usług opiekuńczych, stałej opieki czy udziału opiekuna w rehabilitacji.

To one mówią urzędom i instytucjom:

  • czy potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego,
  • czy musisz korzystać z usług opiekuńczych,
  • czy wymagana jest stała lub długotrwała opieka,
  • czy opiekun musi uczestniczyć w rehabilitacji,
  • czy możesz otrzymać asystenta osobistego,
  • czy PFRON i NFZ muszą udzielić refundacji,
  • czy spełniasz warunki do świadczenia wspierającego.

Stopień niepełnosprawności określa, jaka jest Twoja ogólna sytuacja zdrowotna. Natomiast wskazania pozwalają ubiegać się o konkretne uprawnienia.

Świadczenia z MOPS w 2026 roku: kwoty, zasady, komu przysługuje

Aby otrzymać pomoc finansową z MOPS, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W 2026 r. wynosi ono:

  • 1 010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł na osobę w rodzinie.

Po spełnieniu tych warunków MOPS może przyznać:

Zasiłek stały – maksymalnie 1 209 zł miesięcznie

Przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności. Jego wysokość to różnica między kryterium a realnym dochodem, nie każdy dostaje pełną kwotę.

Zasiłek okresowy

Wypłacany w razie przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej: utraty pracy, kryzysu rodzinnego, pogorszenia zdrowia.

Zasiłek celowy

Uznaniowy. Może dotyczyć m.in.:

  • zakupu leków,
  • żywności,
  • opału,
  • środków czystości,
  • naprawy sprzętu domowego,
  • adaptacji mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest przez gminę osobom, które wymagają pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji lub wieku. Otrzymają go m.in.:

    • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność rozpoczęła się przed 21. rokiem życia,
    • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
    • osoby po 75. roku życia.

Kwota 215,84 zł miesięcznie obowiązuje już od 2019 r. i nie zależy od dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Nie tylko pieniądze. Usługi opiekuńcze i asystent osobisty w 2026 r.

W 2026 r. samorządy zwiększają nakłady na usługi środowiskowe. Osoby z umiarkowanym stopniem mogą otrzymać:

  • pomoc w zakupach,
  • sprzątaniu,
  • dbaniu o higienę,
  • przygotowaniu posiłków,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • transport do placówek medycznych,
  • wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOON).

Dostępność usług nie jest gwarantowana. Zależy od kilku elementów: przede wszystkim od wskazań w orzeczeniu, zwłaszcza punktu 7 i 8, które określają potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ważna jest również decyzja gminy, liczba osób oczekujących na pomoc oraz to, czy w danym roku wystarczy środków w budżecie.

Czego NIE daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? To częsty błąd

Wiele świadczeń jest błędnie kojarzonych z samym stopniem. W 2026 r. poniższe uprawnienia nie przysługują automatycznie:

  • świadczenie pielęgnacyjne (dla dorosłych): To świadczenie otrzymują wyłącznie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.
  • dodatek pielęgnacyjny z ZUS: ZUS wypłaca dodatek tylko osobom z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub po ukończeniu 75 lat.
  • asystent osobisty: AOON wymaga odpowiednich wskazań i zależy od budżetu gminy.
  • opieka wytchnieniowa: Program jest limitowany.
  • świadczenie wspierające: przyznanie zależy od ilości punktów, nie od stopnia.

Jakie prawa w pracy przysługują osobom z umiarkowanym stopniem?

Po przekazaniu orzeczenia pracodawcy osoba z umiarkowanym stopniem ma prawo do:

  • krótszego czasu pracy – 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo,
  • zakazu pracy w nocy i nadgodzin, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę,
  • 15-minutowej dodatkowej przerwy,
  • 10 dni dodatkowego urlopu rocznie,
  • zwolnień na rehabilitację – do 21 dni w roku.

To realne ułatwienia, które pomagają łączyć pracę z leczeniem i rehabilitacją.

Dofinansowania z PFRON w 2026 r.

PFRON wspiera zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawców.

Można uzyskać dofinansowanie do:

  • sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier technicznych,
  • turnusów rehabilitacyjnych.

Pracodawcy zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem mogą otrzymać nawet 1 550 zł miesięcznie.

Przykład z praktyki: co faktycznie można dostać z umiarkowanym stopniem?

Pani Anna, 46 lat, ma umiarkowany stopień oraz wskazania 5 i 7. Jej dochód w rodzinie wynosi 740 zł na osobę. Po zgłoszeniu w MOPS otrzymała:

  • zasiłek stały,
  • zasiłek celowy na zakup leków,
  • kilka godzin usług opiekuńczych tygodniowo.

Jednocześnie odmówiono jej:

  • dodatku pielęgnacyjnego z ZUS,
  • świadczenia pielęgnacyjnego (dla dorosłych nie przysługuje),
  • świadczenia wspierającego

To pokazuje, że prawa wynikają nie ze stopnia, ale ze wskazań i dochodu.

Co zmienia się w 2026 roku?

Od stycznia 2026 r.:

  • rośnie udział osób z niepełnosprawnościami w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) – z 35% do 55%,
  • uproszczono procedury administracyjne dla ZAZ i zakładów pracy chronionej,
  • gminy otrzymują większe środki na usługi środowiskowe, w tym asystenckie.

Celem jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób, które mogą łączyć pracę z rehabilitacją.

