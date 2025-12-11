Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co daje MOPS w 2026 r.

Wiele osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wciąż nie wie, jakie świadczenia może otrzymać z MOPS i PFRON, a w których przypadkach spotka się z odmową. W 2026 r. pomoc będzie szeroka, ale jej zakres zależy nie od stopnia, lecz od wskazań w orzeczeniu oraz dochodu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystko, co faktycznie przysługuje, wraz z przykładami, nowymi zasadami i sytuacjami, gdy pomoc nie przysługuje.

W 2026 r. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać nawet kilka form wsparcia z MOPS, PFRON oraz dodatkowe prawa w pracy. Wiele świadczeń wcale nie przysługuje z samego stopnia, a odmowy wynikają najczęściej z braku wskazań 5–8 w orzeczeniu lub z niespełnienia kryteriów dochodowych. Wyjaśniamy krok po kroku, co faktycznie możesz dostać, jakie kwoty obowiązują i czego ten stopień nie gwarantuje.

Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokument może zostać wydany czasowo lub bezterminowo. Na jego podstawie osoba z niepełnosprawnością otrzymuje legitymację, może korzystać z ulg, uprawnień pracowniczych oraz pomocy społecznej.

Umiarkowany stopień oznacza, że dana osoba:

ma poważniejsze ograniczenia w funkcjonowaniu niż osoby z lekkim stopniem,

niż osoby z lekkim stopniem, nie jest zdolna do pracy lub jest zdolna wyłącznie do pracy w warunkach pracy chronionej ,

lub jest zdolna wyłącznie do pracy , wymaga częściowej pomocy innych osób przy wykonywaniu codziennych czynności lub przy pełnieniu ról społecznych,

przy wykonywaniu codziennych czynności lub przy pełnieniu ról społecznych, posiada trwałe lub długotrwałe ograniczenia zdrowotne, które mają wpływ na życie zawodowe i społeczne.

Stopień nie mówi jednak jakiej dokładnie pomocy dana osoba potrzebuje. Dlatego nie wystarcza do przyznania większości świadczeń, zwłaszcza usługowych i asystenckich. O tym decydują cztery krótkie wskazania w orzeczeniu, punkty 5, 6, 7 i 8, które określają m.in. potrzebę sprzętu, usług opiekuńczych, stałej opieki czy udziału opiekuna w rehabilitacji.

To one mówią urzędom i instytucjom:

czy potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego,

czy musisz korzystać z usług opiekuńczych,

czy wymagana jest stała lub długotrwała opieka,

czy opiekun musi uczestniczyć w rehabilitacji,

czy możesz otrzymać asystenta osobistego,

czy PFRON i NFZ muszą udzielić refundacji,

czy spełniasz warunki do świadczenia wspierającego.

Stopień niepełnosprawności określa, jaka jest Twoja ogólna sytuacja zdrowotna. Natomiast wskazania pozwalają ubiegać się o konkretne uprawnienia.

Świadczenia z MOPS w 2026 roku: kwoty, zasady, komu przysługuje

Aby otrzymać pomoc finansową z MOPS, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W 2026 r. wynosi ono:

1 010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł na osobę w rodzinie.

Po spełnieniu tych warunków MOPS może przyznać:

Zasiłek stały – maksymalnie 1 209 zł miesięcznie

Przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności. Jego wysokość to różnica między kryterium a realnym dochodem, nie każdy dostaje pełną kwotę.

Zasiłek okresowy

Wypłacany w razie przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej: utraty pracy, kryzysu rodzinnego, pogorszenia zdrowia.

Zasiłek celowy

Uznaniowy. Może dotyczyć m.in.:

zakupu leków,

żywności,

opału,

środków czystości,

naprawy sprzętu domowego,

adaptacji mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest przez gminę osobom, które wymagają pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji lub wieku. Otrzymają go m.in.:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności , osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność rozpoczęła się przed 21. rokiem życia , osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności , osoby po 75. roku życia .



Kwota 215,84 zł miesięcznie obowiązuje już od 2019 r. i nie zależy od dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Nie tylko pieniądze. Usługi opiekuńcze i asystent osobisty w 2026 r.

W 2026 r. samorządy zwiększają nakłady na usługi środowiskowe. Osoby z umiarkowanym stopniem mogą otrzymać:

pomoc w zakupach,

sprzątaniu,

dbaniu o higienę,

przygotowaniu posiłków,

załatwianiu spraw urzędowych,

transport do placówek medycznych,

wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOON).

Dostępność usług nie jest gwarantowana. Zależy od kilku elementów: przede wszystkim od wskazań w orzeczeniu, zwłaszcza punktu 7 i 8, które określają potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ważna jest również decyzja gminy, liczba osób oczekujących na pomoc oraz to, czy w danym roku wystarczy środków w budżecie.

Czego NIE daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? To częsty błąd

Wiele świadczeń jest błędnie kojarzonych z samym stopniem. W 2026 r. poniższe uprawnienia nie przysługują automatycznie:

świadczenie pielęgnacyjne (dla dorosłych) : To świadczenie otrzymują wyłącznie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

: To świadczenie otrzymują wyłącznie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. dodatek pielęgnacyjny z ZUS : ZUS wypłaca dodatek tylko osobom z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub po ukończeniu 75 lat.

: ZUS wypłaca dodatek tylko osobom z orzeczeniem o lub po ukończeniu 75 lat. asystent osobisty: AOON wymaga odpowiednich wskazań i zależy od budżetu gminy.

AOON wymaga odpowiednich wskazań i zależy od budżetu gminy. opieka wytchnieniowa : Program jest limitowany.

: Program jest limitowany. świadczenie wspierające: przyznanie zależy od ilości punktów, nie od stopnia.

Jakie prawa w pracy przysługują osobom z umiarkowanym stopniem?

Po przekazaniu orzeczenia pracodawcy osoba z umiarkowanym stopniem ma prawo do:

krótszego czasu pracy – 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo,

– 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo, zakazu pracy w nocy i nadgodzin , chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę,

, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę, 15-minutowej dodatkowej przerwy ,

, 10 dni dodatkowego urlopu rocznie,

rocznie, zwolnień na rehabilitację – do 21 dni w roku.

To realne ułatwienia, które pomagają łączyć pracę z leczeniem i rehabilitacją.

Dofinansowania z PFRON w 2026 r.

PFRON wspiera zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pracodawców.

Można uzyskać dofinansowanie do:

sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,

likwidacji barier architektonicznych,

likwidacji barier technicznych,

turnusów rehabilitacyjnych.

Pracodawcy zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem mogą otrzymać nawet 1 550 zł miesięcznie.

Przykład z praktyki: co faktycznie można dostać z umiarkowanym stopniem?

Pani Anna, 46 lat, ma umiarkowany stopień oraz wskazania 5 i 7. Jej dochód w rodzinie wynosi 740 zł na osobę. Po zgłoszeniu w MOPS otrzymała:

zasiłek stały,

zasiłek celowy na zakup leków,

kilka godzin usług opiekuńczych tygodniowo.

Jednocześnie odmówiono jej:

dodatku pielęgnacyjnego z ZUS,

świadczenia pielęgnacyjnego (dla dorosłych nie przysługuje),

świadczenia wspierającego

To pokazuje, że prawa wynikają nie ze stopnia, ale ze wskazań i dochodu.

Co zmienia się w 2026 roku?

Od stycznia 2026 r.:

rośnie udział osób z niepełnosprawnościami w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) – z 35% do 55% ,

, uproszczono procedury administracyjne dla ZAZ i zakładów pracy chronionej,

gminy otrzymują większe środki na usługi środowiskowe, w tym asystenckie.

Celem jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób, które mogą łączyć pracę z rehabilitacją.