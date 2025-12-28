REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie? Kiedy?

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie? Kiedy?

28 grudnia 2025, 19:34
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, 800 plus dla seniora
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie? Kiedy?
Shutterstock

Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Źródło: INFOR
