Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja w "trzynastkach". Czy powiązanie trzynastych emerytur z wiekiem emerytalnym zmniejszy kwoty wypłacane w 2026 roku?

Rewolucja w "trzynastkach". Czy powiązanie trzynastych emerytur z wiekiem emerytalnym zmniejszy kwoty wypłacane w 2026 roku?

15 grudnia 2025, 08:00
[Data aktualizacji 15 grudnia 2025, 09:42]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Rewolucja w "trzynastkach". Czy powiązanie trzynastych emerytur z wiekiem emerytalnym zmniejszy kwoty wypłacane w 2026 roku?
Choć rząd po zatwierdzeniu przeglądu systemu emerytalnego kategorycznie wykluczył podniesienie progu wieku emerytalnego, jednocześnie zapowiedział wprowadzenie nowych reguł dla dodatkowego świadczenia, jakim jest trzynasta emerytura. Co się zmieni? Oto szczegóły.

Nowe zasady pracy i emerytur. Trzynasta emerytura, wiek emerytalny i waloryzacja w 206 roku

Rząd podkreśla, że choć dąży do stworzenia warunków sprzyjających dłuższemu pozostawaniu w pracy, decyzja o kontynuowaniu aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego ma pozostać indywidualnym wyborem każdego obywatela. Dane statystyczne wskazują, że rośnie grono osób, które nie decydują się na zakończenie kariery zawodowej dokładnie w momencie nabycia praw emerytalnych. Przypomniano również, że już za kadencji poprzedniego rządu uregulowano zasady przyznawania emerytur pomostowych, a obecnie trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi przyszłego systemu świadczeń.

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nowe zachęty finansowe

Jednym z kluczowych celów jest stworzenie zachęt finansowych, które sprawią, że osoby starsze będą chciały pracować dłużej dobrowolnie, a nie z przymusu. Ministerstwo analizuje możliwość wprowadzenia rekompensaty za dodatkowe świadczenia dla pracujących seniorów, w tym zwrot niewypłaconych trzynastych emerytur. Argumentacja jest taka, że w obecnym systemie osoba przechodząca na emeryturę otrzymuje tak zwaną trzynastkę, podczas gdy pracujący emeryt nie. Proponowany zwrot zaległych trzynastek ma na celu zwiększenie opłacalności dłuższego pozostawania na rynku pracy i proporcjonalne wynagradzanie dłuższego stażu. Minister zwraca uwagę, że obecny system wymaga poprawy w zakresie wynagradzania stażu pracy. Oprócz tego, w sferze publicznej toczy się debata na temat wprowadzenia emerytur stażowych.

Projekt zmian w trzynastej emeryturze dla klasy średniej

Pojawił się także pomysł ekonomistów dotyczący obniżenia trzynastej emerytury dla osób zaliczanych do klasy średniej, zakładający wypłatę pełnego świadczenia tylko wtedy, gdy miesięczna emerytura lub renta brutto nie przekracza kwoty 2 900 złotych, a powyżej tego progu dodatek miałby ulegać zmniejszeniu. Mimo to, rząd wyraźnie zaznacza, że nie planuje wprowadzenia w życie tego konkretnego projektu.

Waloryzacja emerytur 2026. Prognozowany wzrost świadczeń

Niezależnie od prowadzonych dyskusji, od marca 2026 roku planowana jest kolejna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Według aktualnych prognoz, wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,9 procent, co oznacza, że zarówno podstawowe emerytury, jak i dodatkowe świadczenia takie jak trzynasta i czternasta emerytura, zostaną podniesione o ten procent. Gdyby te szacunki się potwierdziły, minimalna emerytura wzrosłaby brutto do kwoty 1970,98 złotych, co stanowiłoby wzrost o około 92 złote, a po odliczeniu wszystkich składek i podatków senior otrzymałby miesięcznie około 1793,59 złotych netto.

Źródło: INFOR
