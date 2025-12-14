REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Spadek u notariusza » Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia

Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 grudnia 2025, 11:59
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
księgi wieczyste, hipoteka, notariusz, dziedziczenie, spadek, nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, nowelizacja
Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Spadkobiercy będą mieli łatwiej - Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. nowelizację prawa o notariacie. Wprowadza ona możliwość złożenia stosownego wniosku jeszcze u notariusza. To znaczne ułatwienie i uproszczenie, bowiem dotychczas z takimi wnioskami trzeba było załatwiać sprawy w sądach.

Niewielka zmiana w Prawie o notariacie, duże ułatwienie dla spadkobierców

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych. Nowelizacja ta zakłada prostsze załatwienie spraw własnościowych przez spadkobierców, a także zapisobierców windykacyjnych, wymagających wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, którą odziedziczono ( w całości lub w udziale).

REKLAMA

REKLAMA

Zamiast składać wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o ujawnienie prawa własności na skutek dziedziczenia, można to będzie załatwić za jednym razem u notariusza. Po nowelizacji za pośrednictwem notariuszy można będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, składać wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności, czy też prawa użytkowania wieczystego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostały nabyte na skutek dziedziczenia potwierdzonego notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Nowe obowiązki notariuszy przy dziedziczeniu nieruchomości stwierdzonym aktem poświadczenia dziedziczenia

Po wejściu w życie nowelizacji, obowiązywał będzie m. in. nowy art. 95ga w ustawie Prawo o notariacie. Umożliwi on spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu złożenie wniosku u notariusza, zaraz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z którym notariusz będzie zobowiązany sporządzić protokół zawierający:

  • wniosek o wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w księdze wieczystej;
  • oświadczenie o znanych spadkobiercy lub zapisobiercy: spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzą w skład spadku i są objęte żądaniem.

Nowa podstawa prawna do działania przez notariuszy w zakresie złożenia wniosku wieczystoksięgowego

Nowelizacja przewiduje także dopisanie do art. 95j Prawa o notariacie § 2 oraz 3. Wskazują one wprost na podstawę prawną do złożenia przez notariusza stosownego wniosku o wpis w księdze wieczystej - jeżeli tylko zażąda tego spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny. Wniosek składany przez notariusza dotyczył będzie przejścia uprawnienia z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, wskutek dziedziczenia stwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

REKLAMA

Notariusz będzie także uprawniony do pobrania od wnioskodawcy opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W tym celu zmienia się art. 7 § 2 ustawy Prawo o notariacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany są wprowadzane także do ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Nowelizacja wprowadza też porządkującą zmianę do ustawy o księgach wieczystych i hipotece (art. 36 ust. 1). Mianowicie, zniesiony zostanie obowiązek zawiadamiania przez notariusza z urzędu sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela nieruchomości, w przypadkach w których spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny złożył wniosek o wpis do księgi wieczystej w dniu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W takim przypadku notariusz przekazuje do sądu wieczystoksięgowego już sam wniosek.

OPODATKOWANIE BUDOWLI PO ZMIANACH W 2026 R. - TO TRZEBA WIEDZIEĆ

Co oznacza nowelizacja prawa o notariacie i ustawy o księgach wieczystych i hipotece w porównaniu do obecnego stanu i kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Aktualne przepisy przewidują, że w przypadku odziedziczenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości na skutek notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny musi wziąć wypis od notariusza i złożyć go wraz ze stosownym wnioskiem w sądzie o ujawnienie zmiany właściciela nieruchomości. Wniosek taki składany jest do sądu wieczystoksięgowego miejsca położenia nieruchomości. Oznacza to dodatkową formalność do wypełnienia już po skończonej wizycie u notariusza. Bez tego zmiany w prawie własności nieruchomości nie zostaną ujawnione w księdze wieczystej.

Natomiast po nowelizacji stosowny wniosek o przejście prawa własności zgodnie z notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, będzie można złożyć w tym samym dniu bezpośrednio u notariusza sporządzającego akt. Opłatę od wniosku należy nadal uiścić, z tym że pobierze ją notariusz. Nie trzeba natomiast osobno pamiętać o dopełnieniu formalności zarejestrowania zmiany w księdze wieczystej, bo wystarczy wniosek ująć w treści czynności notarialnej. To niewątpliwie ułatwienie.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Zmiana wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Zważywszy na to, że nowelizacja została podpisana przez Prezydenta w dniu 12 grudnia 2025 r., publikacja powinna nastąpić jeszcze w grudniu, zatem nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w drugiej połowie marca 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Powiązane
Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?
Umowy dotyczące spadku: umowa o zbycie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie się prawa do zachowku - jakie są zasady, a kiedy będą nieważne?
Jedno słowo w regulaminie i gmina przegrała w sądzie. Czy wyrok NSA dla gminy Kiszkowo wpłynie na sytuację 2479 gmin w Polsce i odbiór Twoich śmieci? Sąd: te odpady gmina musi zabierać sprzed posesji
Jedno słowo w regulaminie i gmina przegrała w sądzie. Czy wyrok NSA dla gminy Kiszkowo wpłynie na sytuację 2479 gmin w Polsce i odbiór Twoich śmieci? Sąd: te odpady gmina musi zabierać sprzed posesji
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
14 gru 2025

Spadkobiercy będą mieli łatwiej - Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. nowelizację prawa o notariacie. Wprowadza ona możliwość złożenia stosownego wniosku jeszcze u notariusza. To znaczne ułatwienie i uproszczenie, bowiem dotychczas z takimi wnioskami trzeba było załatwiać sprawy w sądach.
Komunikat ZUS: te osoby dostaną emerytury i renty jeszcze przed Wigilią. A przed Sylwestrem świadczenia za styczeń 2026 r. dla tych co mają termin wypłaty 1. dnia miesiąca
13 gru 2025

W grudniu 2025 roku niektóre świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną przekazane wcześniej. Przed ustalonym dniem wypłaty otrzymają je osoby, których termin płatności przypada na 6, 20 i 25 grudnia. Do końca grudnia br ZUS wypłaci także świadczenia za styczeń 2026 r. osobom, które mają termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca.
Masz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
12 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. A przecież prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
13 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

REKLAMA

Nieważność kredytu hipotecznego w CHF - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia: konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
13 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.
Budżet państwa zapłaci składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Trzeba tylko wypełnić druk USW-1
13 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Oto, jakie przywileje, świadczenia, ulgi i zniżki Ci przysługują
12 gru 2025

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności często szukają informacji na temat dostępnych dla nich form pomocy i wsparcia. Wiele pytań dotyczy przywilejów i udogodnień w miejscu pracy, a także wysokości dofinansowania oferowanego przez PFRON. Oto przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w 2025 roku wraz z ich aktualnymi kwotami.

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? [przykłady z praktyki] Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni?
12 gru 2025

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku ale sezon zwiększonej zachorowalności już trwa. Chłodniejsze dni, zmienna pogoda oraz wzrost infekcji wirusowych sprawiają, że w wielu firmach rośnie liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Przełom roku to jednak specyficzny moment, który rodzi wiele pytań dotyczących prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz liczenia okresu zasiłkowego.
Ustawa o rynku kryptoaktywów – dlaczego musimy ją przyjąć i dlaczego nie w kształcie sprzed weta Prezydenta? Czy ustawą można zwalczyć oszustwa? Wyjaśnia adwokat
12 gru 2025

Rynek kryptoaktywów znajduje się dziś w punkcie zwrotnym, w którym unijne regulacje spotykają się z krajową praktyką legislacyjną i realnymi interesami przedsiębiorców oraz obywateli. Jako adwokat zajmujący się prawem nowych technologii i regulacjami finansowymi obserwuję ten proces nie przez pryzmat sporów politycznych, lecz przez skutki prawne, gospodarcze i systemowe, jakie niesie dla rynku i państwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA