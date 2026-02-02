REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw została podjęta. Czy 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?

Ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw została podjęta. Czy 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 10:19
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
małżeństwo obrączki pieniądze banknoty
Ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw została podjęta. Czy 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jest ostateczna decyzja w sprawie nowego świadczenia dla par o długim stażu. Czy małżeństwa, które świętują 50 lub więcej lat razem, mogą spodziewać się jednorazowej wypłaty od 5000 do 8000 zł? Czy to finansowe wsparcie jest już pewne? Oto decyzja i szczegóły.

Cel i mechanizm proponowanego świadczenia 500 plus dla małżeństw

Inicjatywa nazwana 500 plus dla małżeństw miała na celu ustanowienie jednorazowego wsparcia finansowego dla par obchodzących istotne rocznice wspólnego pożycia. Zgodnie z założeniami petycji, wysokość tego świadczenia byłaby uzależniona od stażu małżeńskiego. Kwota ta miała wzrastać wraz z liczbą wspólnie przeżytych lat, zaczynając od 5000 złotych dla par świętujących złote gody (50 lat) i osiągając 8000 złotych dla par z 80-letnim stażem. Propozycja ta łączyła w sobie wymiar emocjonalnego uznania dla trwałości związku z praktycznym wsparciem finansowym, co w kontekście rosnących kosztów utrzymania mogło mieć realne, pozytywne znaczenie dla seniorów.

REKLAMA

REKLAMA

500 plus dla małżeństw a proponowane kwoty wsparcia

Projekt przewidywał następujący szczegółowy schemat jednorazowych wypłat dla małżeństw z długim stażem:

  • 50 lat: 5000 zł,
  • 55 lat: 5500 zł,
  • 60 lat: 6000 zł,
  • 65 lat: 6500 zł,
  • 70 lat: 7000 zł,
  • 75 lat: 7500 zł,
  • 80 lat: 8000 zł.

Negatywna decyzja komisji ws. 500 plus dla małżeństw. Uzasadnienie finansowe

Pomimo emocjonalnego i społecznego charakteru propozycji, projekt został ostatecznie odrzucony. W czerwcu 2025 roku oszacowano, że realizacja tego programu wiązałaby się z kosztem 1 miliarda złotych dla budżetu państwa. Z tego powodu Ministerstwo Finansów wydało negatywną opinię, wskazując na zbyt duże obciążenie finansowe. Ostateczne rozstrzygnięcie losów programu "500 plus dla małżeństw" zapadło 14 października 2025 roku, kiedy Senacka Komisja podjęła decyzję o niekontynuowaniu prac. Komisja odrzuciła nawet pomysł ograniczenia programu wyłącznie do par świętujących 50-lecie. Przewodniczący komisji, Robert Mamątow, poinformował, że większością głosów Komisja zdecydowała o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją P10-11/23, choć wyraził nadzieję, że temat może zostać wznowiony w przyszłości.

Społeczny odbiór inicjatywy 500 plus dla małżeństw

Petycja dotycząca wprowadzenia tego dodatku została pierwotnie skierowana do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w styczniu 2023 roku i szybko zyskała poparcie licznej grupy senatorów. Propozycja ta wywołała szeroką debatę wśród polskiej opinii publicznej. Z jednej strony, wielu obywateli popierało inicjatywę, uznając ją za zasłużony wyraz uznania i wsparcia państwa dla długoletnich, trwałych związków. Z drugiej strony, pojawiły się głosy krytyczne, które koncentrowały się głównie na potencjalnym, znaczącym obciążeniu dla budżetu państwa.

REKLAMA

Program 500 plus dla małżeństw - podsumowanie najważniejszych informacji

Program 500 plus dla małżeństw był inicjatywą, która, skierowana do komisji senackiej w styczniu 2023 roku, zakładała przyznanie jednorazowego świadczenia finansowego parom obchodzącym okrągłe rocznice ślubu. Proponowana kwota miała być zależna od stażu, wahając się od 5000 zł (za 50 lat) do 8000 zł (za 80 lat). Projekt miał łączyć uznanie emocjonalne z praktycznym wsparciem dla seniorów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia, i zyskał poparcie wielu senatorów oraz szeroką dyskusję społeczną. Obywatele popierali go jako wyraz szacunku dla długoletnich związków, choć pojawiły się głosy krytyczne dotyczące jego kosztu. Ostatecznie, w czerwcu 2025 roku oszacowano, że realizacja projektu kosztowałaby 1 miliard złotych. Z tego względu Ministerstwo Finansów wydało negatywną opinię, wskazując na zbyt duże obciążenie budżetu. W konsekwencji, 14 października 2025 roku komisja ostatecznie odrzuciła projekt, nie akceptując nawet pomysłu ograniczenia go tylko do par z 50-letnim stażem.

Powiązane
Kiedy ZUS może zmniejszyć a nawet zawiesić emeryturę/rentę przez dodatkową pracę? Na to seniorzy muszą uważać! Oto zasady rozliczania przychodu
Kiedy ZUS może zmniejszyć a nawet zawiesić emeryturę/rentę przez dodatkową pracę? Na to seniorzy muszą uważać! Oto zasady rozliczania przychodu
Darmowe leki dla seniorów. Czy będą zmiany w zasadach programu
Darmowe leki dla seniorów. Czy będą zmiany w zasadach programu "Leki 65+" w 2026 roku? Czy część preparatów zostanie wycofana z całkowitej bezpłatności? Co czeka seniorów? Czy mają się czego obawiać?
To jedno z najmniej znanych świadczeń z ZUS. 522,33 zł miesięcznie, ale tylko dla wąskiej grupy seniorów
To jedno z najmniej znanych świadczeń z ZUS. 522,33 zł miesięcznie, ale tylko dla wąskiej grupy seniorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF 2.0 wystartował. Ministerstwo Finansów podało pierwsze dane
02 lut 2026

Krajowy System e-Faktur 2.0 został uruchomiony 1 lutego zgodnie z harmonogramem. Ministerstwo Finansów podkreśla, że start przebiegł sprawnie, a pierwsze dane pokazują stabilne działanie systemu. Od momentu uruchomienia do KSeF wpłynęło już ponad 50 tys. faktur.
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze startuje. Do kiedy składać wnioski i ile można odzyskać?
02 lut 2026

Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku zwrot wyniesie 1,48 zł do litra zakupionego paliwa.
Wyższe ceny mieszkań nie zachęcają do kupna. Ile kosztuje metr kwadratowy? [RAPORT]
02 lut 2026

W styczniu ceny mieszkań wzrosły we wszystkich z dziesięciu analizowanych miast, ale jednocześnie ich sprzedaż spadła o 10 proc. w porównaniu do grudnia - wynika z danych Tabelaofert.pl. W ujęciu rok do roku, ceny mieszkań w Polsce były o niecałe 2 proc. wyższe.
Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3
02 lut 2026

Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.

REKLAMA

Koniec złotych czasów motoryzacji? 100 tys. miejsc pracy zniknęło w dwa lata
02 lut 2026

Słaby popyt, wysokie koszty, a także niepewność dot. regulacji sprawiają, że liczba miejsc pracy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym stopniała w ciągu 2 lat o ponad 100 tys. - wskazał w rozmowie z PAP szef stowarzyszenia producentów części Tomasz Bęben. Kryzys ogarnął również polskie zakłady.
Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Popularne świadczenie w 2026 r. nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób
02 lut 2026

Rodzicom co najmniej trojga dzieci – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Okazuje się jednak, że z popularnego świadczenia, jaką jest Karta Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – mogą, w określonych przypadkach, skorzystać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.

REKLAMA

Sprzedaż mieszkania po podziale majątku źródłem problemów. Czy rozwiedziony małżonek musi zapłacić podatek?
02 lut 2026

Czy małżonek, który po rozwodzie chce zacząć od nowa i sprzedaje wspólne mieszkanie, musi zapłacić podatek dochodowym od osób fizycznych? Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości nie zawsze łatwo określić.
Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA