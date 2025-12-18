Jak zadbać o zdrowie na początku roku? Te badania warto zrobić

Nowy rok to moment, w którym wiele osób po raz pierwszy od dawna myśli o swoim zdrowiu nie z powodu bólu, ale z potrzeby spokoju. Kilka prostych badań wykonanych raz w roku potrafi wykryć problemy, zanim zaczną wpływać na codzienne życie i skończą się serią pilnych wizyt u lekarzy. Sprawdzamy, jakie badania warto zrobić na początku roku, czego Polacy najczęściej nie dopilnowują i dlaczego odkładanie profilaktyki bywa najdroższym błędem.

Nowy rok często traktujemy jak symboliczny reset. To moment, w którym łatwiej zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na swoje zdrowie bez pośpiechu, który towarzyszy codziennym obowiązkom. Po intensywnych miesiącach pracy, stresu i odkładania wielu spraw „na później”, styczeń daje poczucie nowego otwarcia.

REKLAMA

REKLAMA

Lekarze podkreślają, że nie chodzi o robienie wszystkich badań naraz ani o szukanie problemów na siłę. Najważniejsze jest spokojne podejście i rozsądny plan. Kilka podstawowych kroków często wystarcza, by ocenić, czy organizm funkcjonuje tak, jak powinien, i czy coś wymaga większej uwagi. Dla wielu osób to także moment, w którym po raz pierwszy od dawna decydują się pomyśleć o sobie, nie z obowiązku, lecz z potrzeby zadbania o własny komfort i spokój na kolejne miesiące.

Podstawowy "serwis" raz w roku

Najlepszym punktem wyjścia są podstawowe badania krwi i moczu. To one dają ogólny obraz tego, jak funkcjonuje organizm i czy pojawiają się sygnały, których nie warto ignorować. Najczęściej lekarze zlecają:

morfologię krwi ,

, poziom glukozy ,

, lipidogram , czyli cholesterol całkowity oraz jego frakcje,

, czyli cholesterol całkowity oraz jego frakcje, próby wątrobowe (ALAT, ASPAT),

(ALAT, ASPAT), TSH , czyli badanie tarczycy,

, czyli badanie tarczycy, badanie ogólne moczu ,

, wskaźniki zapalne, takie jak OB lub CRP.

To zestaw badań, który pozwala wychwycić wiele nieprawidłowości jeszcze zanim pojawią się wyraźne objawy. W ramach programu "Moje Zdrowie" realizowanego przez NFZ pakiet ten jest uzupełniany m.in. o kreatyninę z eGFR, co umożliwia ocenę pracy nerek. Regularne badania krwi i moczu wykonywane raz w roku to rutyna, która często daje coś bardzo cennego, poczucie kontroli. Dla wielu osób jest to również pierwszy kontakt z lekarzem od miesięcy. Czasem nawet od lat.

REKLAMA

Najczęstszy błąd? Robimy badania, odbieramy wyniki… i nigdy do nich nie wracamy. Kartka trafia do szuflady albo plik zapisany zostaje w telefonie. Tymczasem nawet drobne odchylenia od normy, pozostawione bez komentarza lekarza, mogą przez lata narastać i przerodzić się w realny problem zdrowotny. Badania mają sens tylko wtedy, gdy są początkiem rozmowy i decyzji, a nie jednorazowym gestem uspokajającym sumienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrolne pomiary i wizyty

Oprócz badań laboratoryjnych warto pamiętać o kilku prostych kontrolach, które łatwo przeoczyć lub odkładać w nieskończoność. Chodzi m.in. o:

pomiar ciśnienia tętniczego ,

, kontrolę masy ciała i BMI ,

, przegląd stomatologiczny ,

, kontrolę wzroku.

Choć wydają się oczywiste, to właśnie te elementy często są pomijane w codziennym biegu. Tymczasem mogą szybko dać odpowiedź na pytanie, czy organizm dobrze radzi sobie na co dzień. Wizyta u lekarza rodzinnego to dobre miejsce, by spokojnie omówić wyniki badań i zdecydować, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka. To także moment, w którym można zaplanować kolejne kroki bez presji i stresu, dopasowując je do własnego trybu życia.

Dla pełniejszego zadbania o siebie warto również skupić się na zdrowych nawykach. Regularny sen, aktywność fizyczna i zbilansowana dieta to proste sposoby na wzmocnienie efektów profilaktyki i poprawę samopoczucia na co dzień.

Badania zależne od wieku i płci

Nie wszystkie badania wykonuje się co roku. Właśnie dlatego łatwo o nich zapomnieć. Początek roku sprzyja temu, by sprawdzić, czy czegoś nie pominęliśmy. Wraz z wiekiem lekarze coraz częściej zalecają m.in.:

lipidogram wykonywany regularnie, częściej u osób z ryzykiem chorób serca,

wykonywany regularnie, częściej u osób z ryzykiem chorób serca, USG jamy brzusznej ,

, EKG ,

, RTG klatki piersiowej , szczególnie u palaczy,

, szczególnie u palaczy, badania w kierunku chorób przewodu pokarmowego (np. gastroskopia po 40. roku życia),

(np. gastroskopia po 40. roku życia), badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy,

w kierunku osteoporozy, test na krew utajoną w kale jako element profilaktyki raka jelita grubego.

Kobiety powinny pamiętać o regularnej cytologii. Od 2025 roku w ramach NFZ dostępny jest także test HPV HR i cytologia płynna. W zależności od wieku zalecana jest również mammografia lub USG piersi.

U mężczyzn po 50. roku życia istotnym badaniem jest PSA, czyli oznaczenie markera prostaty. W każdym wieku lekarze zwracają też uwagę na znaczenie samobadania, piersi u kobiet oraz jąder u mężczyzn, jako prostego, ale ważnego elementu dbania o zdrowie.

NFZ czy prywatnie – jak podejść do tematu spokojnie

Wiele badań można wykonać w ramach NFZ, zwłaszcza korzystając z programów profilaktycznych realizowanych przez podstawową opiekę zdrowotną. Lekarz rodzinny pomaga dobrać zakres badań do wieku, płci i indywidualnych czynników ryzyka.

Część osób decyduje się również na badania prywatne, głównie ze względu na krótszy czas oczekiwania. Niezależnie od wybranej ścieżki najważniejsze jest jedno: nie robić wszystkiego naraz i nie traktować badań jak listy obowiązków do "odhaczenia". Lepiej podzielić plan na kilka kroków i cieszyć się każdym z nich jako elementem dbania o siebie.

Mały krok, który naprawdę ma sens

Nie każdy zacznie nowy rok od diety czy regularnych treningów. Jednak sprawdzenie stanu zdrowia to jedno z tych postanowień, które łatwo zrealizować i które naprawdę daje spokój. Każdy organizm jest inny, dlatego listy badań mają charakter orientacyjny. Ostateczną decyzję zawsze warto skonsultować z lekarzem. Początek roku to dobry moment, by zrobić coś dla siebie, nawet niewielki krok w stronę zdrowia potrafi zaprocentować na długo i dać poczucie bezpieczeństwa na kolejne miesiące.