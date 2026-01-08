REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł miesięcznie za wychowanie określonej liczby dzieci

Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł miesięcznie za wychowanie określonej liczby dzieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 stycznia 2026, 09:14
[Data aktualizacji 09 stycznia 2026, 09:08]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kobieta trzyma portfel, seniorka, emerytura, finanse, pieniądze
Specjalna wypłata dla seniorek. Średnio 1033,07 zł co miesiąc za wychowanie określonej liczby dzieci
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2025 roku, po corocznej waloryzacji, maksymalna kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wzrosła do 1878,91 zł. Program ten, znany powszechnie jako "Mama 4 plus", jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Choć o wypłatę z ZUS mogą ubiegać się oboje rodzice, w praktyce najczęściej trafia ona do kobiet. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez ZUS

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie kojarzone z nazwą Mama 4 plus, to wsparcie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, lecz ze względu na wychowanie co najmniej czwórki dzieci nie mogły wypracować stażu pracy uprawniającego do pełnej emerytury minimalnej. Mechanizm działania tego dodatku opiera się na wyrównaniu: ZUS dopłaca beneficjentowi różnicę między jego obecnym, niższym świadczeniem a kwotą najniższej emerytury. W sytuacjach, gdy dana osoba w ogóle nie posiada prawa do emerytury, z budżetu państwa wypłacana jest jej kwota odpowiadająca pełnej wysokości emerytury minimalnej.

REKLAMA

REKLAMA

Maksymalna wysokość świadczenia Mama 4 plus oraz zasady waloryzacji

Górna granica finansowego wsparcia w ramach tego programu wynosi obecnie 1878,91 zł, co stanowi równowartość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego w kraju. Należy pamiętać, że kwota ta nie jest stała, ponieważ co roku w marcu podlega ona obowiązkowej waloryzacji, przeprowadzanej na tych samych zasadach co w przypadku standardowych emerytur. Statystyki wskazują na dużą skalę pomocy, gdyż w sierpniu 2025 roku z tego rozwiązania korzystało 59,5 tysiąca osób, co pokrywa się ze średnią liczbą beneficjentów w całym roku. Choć maksymalna kwota jest jasno określona, realne wsparcie zależy od indywidualnej sytuacji finansowej danej osoby, czego dowodem jest średnia kwota wypłaty w sierpniu 2025 roku na poziomie 1033,07 zł. Łącznie do tego czasu ZUS przeznaczył na ten cel ponad 486 mln zł.

Kryteria uprawniające do pobierania dodatku Mama 4 plus i rola ojców

Uzyskanie środków z programu Mama 4 plus wymaga spełnienia trzech kluczowych przesłanek: osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, udokumentowania braku lub niskiej wysokości własnych świadczeń emerytalno-rentowych oraz potwierdzenia faktu wychowania przynajmniej czwórki dzieci. Formalności dopełnia się poprzez złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że choć nazwa sugeruje pomoc wyłącznie dla kobiet, prawo do świadczenia posiadają również ojcowie. Może to jednak nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak śmierć matki dzieci lub porzucenie przez nią rodziny. Obecnie mężczyźni stanowią marginalną grupę odbiorców, odpowiadając za mniej niż 1 procent wszystkich realizowanych wypłat.

Obowiązek informacyjny i ryzyko utraty świadczenia z ZUS

Pobieranie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wiąże się z konkretnymi obowiązkami spoczywającymi na beneficjencie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat w momencie, gdy sytuacja życiowa lub finansowa osoby uprawnionej ulegnie zmianie. Dotyczy to przede wszystkim podjęcia aktywności zawodowej lub uzyskania innych świadczeń, które mogłyby wpłynąć na zasadność dalszego wsparcia. Każdy świadczeniobiorca jest prawnie zobligowany do bezzwłocznego informowania ZUS o wszelkich modyfikacjach swojego statusu materialnego lub zawodowego, gdyż niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu pobranych środków lub cofnięciem przyznanego dodatku.

REKLAMA

Powiązane
Staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć emeryturę na Twoją korzyść
Staż pracy sprzed 1999 roku? ZUS może przeliczyć emeryturę na Twoją korzyść
60. urodziny i 40 lat składek. Na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć? Oto wyliczenia
60. urodziny i 40 lat składek. Na jaką emeryturę z ZUS możesz liczyć? Oto wyliczenia
Masz 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura z ZUS. Nie musisz składać wniosku
Masz 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura z ZUS. Nie musisz składać wniosku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków
09 sty 2026

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
09 sty 2026

Wzrost świadczeń emerytalnych w 2026 roku stanie się faktem dzięki prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Według symulacji ZUS-u, dodatkowe wypłaty (13. i 14. emerytura) wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając pułap ok. 1970 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota netto będzie odpowiednio niższa po odliczeniu składek i podatku. Oto szczegóły.

Największa od lat rewolucja w L4 „przyklepana” przez Prezydenta: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
09 sty 2026

W dniu 7 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy.
IBE PIB: Nabór ekspertów do projektu podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej
09 sty 2026

Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie MEN przygotowuje założenia zmian w systemie edukacji. Jeszcze do 11 stycznia trwa nabór ekspertów, którzy przygotują projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych.

REKLAMA

ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
09 sty 2026

Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla przedsiębiorców. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Dodatkowy płatny urlop za staż pracy. Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
09 sty 2026

W kwietniu 2026 r. miną 2 lata od zgłoszenia propozycji wzmocnienia uprawnień urlopowych pracowników o dodatkowe 2 dni urlopu za każde kolejne 5 lat stażu pracy. Maksymalnie można byłoby otrzymać dodatkowe 10 dni urlopu o 25 latach pracy. Łącznie z 26 dniami urlopu byłoby to aż 36 dni wolnego w roku. Pomysł początkowo miał objąć tylko ograniczoną grupę pracowników, a później objął pozostałych. Czy dziś jest szansa na kontynuację tego projektu?
Rząd nie zdążył z likwidacją IP Box. Programiści odetchnęli, ale na jak długo?
08 sty 2026

Miała być podatkowa rewolucja od 1 stycznia 2026. Tysiące specjalistów szykowało się na koniec ulgi IP Box i 5-procentowego podatku. Tymczasem rząd nie zdążył – projekt UD116 utknął w fazie opiniowania. To jednak tylko odroczenie wyroku. Sprawdzamy, co planuje Ministerstwo Finansów i ile czasu zostało na przygotowania.

REKLAMA

Mieszkanie komunalne za 40 tys. zamiast 400 tys.? Sejm mówi: koniec. Masz 18 miesięcy
08 sty 2026

Przez 30 lat Polacy wykupywali mieszkania komunalne z 90-procentową zniżką. Lokal warty 400 tys. zł można było mieć za 40 tys. Sejm właśnie kończy z tym procederem. Nowe przepisy wchodzą 30 czerwca 2027 r. Jeśli mieszkasz w komunalnym i planujesz wykup – odliczanie już trwa. Sprawdź, co musisz zrobić i ile masz czasu.
Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Połowa wynagrodzenia, to tylko początek, stracą więcej
08 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak konsekwencje korzystania z niego ponoszą również pracownicy. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym byli nieobecni w pracy. Niespodziewany skutek pojawia się również po zakończeniu roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA