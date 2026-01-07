REKLAMA

Świadczenie wspierające 2026 - jak i kiedy się ubiegać? Oto harmonogram składania wniosków

Świadczenie wspierające 2026 - jak i kiedy się ubiegać? Oto harmonogram składania wniosków

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 stycznia 2026, 14:40
[Data aktualizacji 08 stycznia 2026, 09:08]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze gotówka świadczenie
Świadczenie wspierające 2026 - jak i kiedy się ubiegać? Oto harmonogram składania wniosków
ShutterStock

Osoby z decyzją WZON, które uzyskały minimum 70 punktów, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające już od grudnia tamtego roku. Wnioski wysyła się wyłącznie drogą elektroniczną (PUE/eZUS, Emp@tia lub bankowość). Warto się pospieszyć - złożenie dokumentów dopiero w lutym 2026 oznacza utratę wyrównania za styczeń. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone na początku 2024 roku jako instrument finansowy mający na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w pokrywaniu wydatków wynikających z ich specyficznych potrzeb życiowych. Proces ubiegania się o te środki wymaga zachowania ścisłej procedury dwuetapowej. W pierwszej kolejności konieczne jest wystąpienie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie decyzji, która określi poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach. Dopiero posiadanie takiego dokumentu umożliwia przejście do drugiego etapu, czyli złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele ZUS podkreślają, że instytucja ta podejmuje decyzje o wypłacie środków wyłącznie na podstawie danych z dokumentu wydanego przez zespół wojewódzki. Co ważne, wnioskodawca nie musi załączać samej decyzji do formularza, gdyż wystarczające jest wpisanie jej unikalnego numeru.

Świadczenie wspierające 2026. Terminy składania wniosków do ZUS a prawo do wyrównania

Wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym zainteresowani mogą liczyć na darmowe wsparcie pracowników ZUS przy wypełnianiu dokumentacji online. Bardzo istotne jest pilnowanie terminów, ponieważ prawo przewiduje trzymiesięczny okres na dopełnienie formalności po uprawomocnieniu się decyzji organu orzekającego lub wyroku sądu. Dotrzymanie tego czasu gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od daty wskazanej w decyzji o potrzebie wsparcia. W kontekście roku 2026 kluczowy staje się styczeń, zwłaszcza dla osób posiadających minimum 70 punktów. Jeśli taki wnioskodawca spóźni się i przekaże dokumenty do ZUS dopiero w lutym, straci on bezpowrotnie środki za styczeń, a wypłaty będą naliczane dopiero od miesiąca złożenia dokumentacji.

Harmonogram punktowy i uprawnienia do świadczenia wspierającego

Dostęp do świadczenia wspierającego jest rozszerzany etapowo zgodnie z przyjętym planem czasowym, który uzależnia prawo do wypłat od liczby przyznanych punktów. Podczas gdy w 2024 roku próg wynosił 87 punktów, w kolejnym roku obniżył się do 78 punktów, a od 2026 roku obejmuje już osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów. Istnieje jednak grupa uprzywilejowana, która mogła korzystać ze wsparcia wcześniej mimo niższej punktacji. Dotyczy to osób z wynikiem co najmniej 70 punktów, których opiekunowie pobierali określone świadczenia opiekuńcze na początku 2024 roku lub później. Obecnie trwająca faza naboru jest kluczowa dla dużej grupy nowych beneficjentów z punktacją od 70 wzwyż, dlatego eksperci apelują o składanie dokumentów najpóźniej do końca stycznia, aby zapewnić sobie ciągłość finansowania od początku roku.

Wysokość świadczenia wspierającego i kryteria dla beneficjentów

Kwota, jaką otrzymują uprawnieni, jest bezpośrednio powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 do 220 procent jej wartości. W okresie do końca lutego 2026 roku przekłada się to na miesięczne wsparcie w granicach od 752 zł do 4134 zł, przy czym stawki te są regularnie waloryzowane. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie pełnoletni obywatele Polski lub krajów unijnych oraz cudzoziemcy legalnie przebywający i pracujący w kraju, pod warunkiem zamieszkiwania w Polsce. System ten jest skonstruowany tak, by nie kolidować z innymi formami pomocy. Oznacza to, że dochody własne oraz pobieranie emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy innych dodatków pielęgnacyjnych nie stanowią przeszkody w otrzymaniu świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające. Statystyki wypłat i rosnąca popularność wsparcia finansowego

Analizy statystyczne wskazują na ogromną skalę tego programu wsparcia, co potwierdzają dane finansowe z końca 2025 roku. Łączna suma wypłaconych środków przekroczyła już kilka miliardów złotych w skali całego kraju. Szczególną aktywność w składaniu wniosków odnotowano w województwach południowych oraz centralnych. Najwięcej dokumentów wpłynęło z Małopolski oraz Podkarpacia, co przekłada się również na najwyższe kwoty przekazane mieszkańcom tych regionów. Również w województwie mazowieckim zainteresowanie programem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co skutkuje wypłatami rzędu setek milionów złotych dla tamtejszych osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: INFOR
