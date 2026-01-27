REKLAMA

Można odzyskać składki ZUS za 2025 r. Korekta tylko do końca stycznia: sprawdź korzystną zmianę w uldze Mały ZUS Plus

Można odzyskać składki ZUS za 2025 r. Korekta tylko do końca stycznia: sprawdź korzystną zmianę w uldze Mały ZUS Plus

27 stycznia 2026, 12:41
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
W 2026 roku zmieniły się zasady korzystania z ulgi Mały ZUS Plus
Można skorygować dokumenty ZUS i skorzystać z ulgi ze wsteczną datą
ZUS komunikuje: płatnicy składek, którzy byli przekonani, że nie mogą w 2026 r. skorzystać z ulgi mały ZUS plus i złożyli dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12, mogą złożyć korektę.

Jeśli chcą skorzystać z tej ulgi i spełniają jej warunki, powinni wycofać poprzednie zgłoszenie i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/0592 do końca stycznia 2026 r.

Jak skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus: zasady w 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i spełnisz warunki, aby skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”, to możesz począwszy od stycznia 2026 r. w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych.

Do okresów 36 miesięcy kalendarzowych ulgi i 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odpowiednio korzystałeś z ulgi lub prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień
Od stycznia 2026 r. możesz skorzystać z 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” na nowych zasadach (tych, które obowiązują od 2026 r.) niezależnie od tego, czy wykorzystałeś ją przed 2026 rokiem, czy obecnie z niej korzystasz , czy też nigdy z niej nie korzystałeś.

Ulga Mały ZUS Plus: te warunki pozostały bez zmiany

Pozostałe warunki, na podstawie których przedsiębiorcy mają prawo do ulgi „mały ZUS plus” się nie zmieniły.
Dla przykładu. Przedsiębiorca skorzystał do grudnia 2025 r. z 30 miesięcy ulgi „mały ZUS plus”. W 2026 r. prowadzi działalność bez przerwy i nadal może korzystać z tej ulgi. Od stycznia 2026 r. ma prawo do maksymalnie 36-miesięcy ulgi w okresie najbliższych 60 miesięcy kalendarzowych.
W kolejnych okresach 60 miesięcznych prowadzenia działalności gospodarczej również będzie miał prawo do 36 miesięcy ulgi o ile spełni ustawowe warunki.

W przypadku jeśli nie wykorzystasz pełnego limitu 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” do grudnia 2025 r., i korzystasz z ulgi do końca grudnia 2025 r. oraz masz prawo korzystać z niej od stycznia 2026 r. nie będziesz musiał wyrejestrowywać się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX i ponownie zgłaszać do ubezpieczeń z tym kodem w 2026 r.
W 2026 r. powinieneś złożyć tylko dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX oraz dokument ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. rozpoczniesz działalność gospodarczą z tą ulgą. Kolejne okresy 60 miesięcy, w czasie których będziesz mógł korzystać z 36-miesięcznej ulgi, zaczną się od pierwszego miesiąca, w którym zaczniesz prowadzić lub będziesz kontynuować działalność po upływie poprzedniego okresu 60 miesięcznego.

Dla przykładu. Przedsiębiorca w 2026 r. jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i nie korzysta z ulgi „mały ZUS plus”.
Będzie spełniał warunki aby z niej skorzystać od stycznia 2027 r. Dlatego od 1 stycznia 2027 r. zgłasza się do ubezpieczeń z kodem 05 90 XX. Styczeń 2027 r. jest zatem pierwszym miesiącem pierwszego 60-miesięcznego okresu, w którym może skorzystać z ulgi i pierwszym miesiącem z 36-miesięcznego limitu na tę ulgę.

Jeżeli nie wykorzystasz wszystkich 36 miesięcy ulgi w okresie 60 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej, to pozostałych miesięcy nie możesz wykorzystać w kolejnym 60-miesięcznym okresie.
Limit ulgi „mały ZUS plus” przysługuje przez maksymalnie 36 miesięcy w 60-miesięcznych okresach.

Jeżeli wykorzystasz 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” przed upływem 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, to do końca 60-miesięcznego okresu nie będziesz miał prawa do ulgi. Będziesz mógł nabyć do niej prawo dopiero w kolejnym okresie 60 miesięcy.

Dodatkowe 12 miesięcy korzystania z ulgi „mały ZUS plus” od 2026 r.

Jeśli w 2023 r. prowadziłeś działalność gospodarczą oraz korzystałeś z ulgi „mały ZUS plus” i w konsekwencji masz prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, a do końca 2025 r. nie skorzystałeś z tego prawa albo wykorzystałeś mniejniż 12 dodatkowych miesięcy, to możesz wykorzystać te miesiące po 2025 r.
Przy czym, przy ustalaniu liczby dodatkowych miesięcy ulgi powinieneś uwzględnić również miesiące wykorzystane przed 2026 r.

Ważne! Rezygnacja z ulgi
Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”, możesz w każdej chwili z niej zrezygnować. Możesz więc także, mimo spełniania warunków, w ogóle z niej nie skorzystać.
Swoją decyzję na temat ulgi przekazujesz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się cyframi 05 90 albo 05 92 w ustawowym terminie.
Obowiązującym Cię terminem na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych jest okres do 31 stycznia danego roku bądź okres 7 dni od momentu rozpoczęcia lub wznowienia działalności po 24 stycznia albo w innym miesiącu. W przypadku, gdy nie przekażesz takiego zgłoszenia we wskazanym okresie albo przekażesz je z innym kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Zakład uzna, że zrezygnowałeś z ulgi „mały ZUS plus”.

Źródło: zus.pl

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
