REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te roczniki zyskają co miesiąc 200 zł więcej do emerytury. ZUS przeliczy emerytury na nowo

Te roczniki zyskają co miesiąc 200 zł więcej do emerytury. ZUS przeliczy emerytury na nowo

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 11:05
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Kobiety z tych roczników dostaną co miesiąc 200 zł więcej do emerytury
Kobiety z tych roczników dostaną co miesiąc 200 zł więcej do emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi ogólnopolskie przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych. Nowe decyzje trafiają do seniorów od początku 2026 roku, a dla większości oznaczają wyraźny wzrost świadczenia. Najczęściej zyskują kobiety, to one stanowią największą grupę beneficjentów, którym emerytura rośnie średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

ZUS rozpoczął ogólnopolskie przeliczenie emerytur w 2026 roku

Od początku stycznia 2026 roku ZUS automatycznie przelicza emerytury przyznane lub ponownie ustalone w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o tzw. emerytury czerwcowe, które przez lata były obliczane według mniej korzystnych zasad waloryzacji składek.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków. Po zakończeniu przeliczenia ZUS wydaje nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, wypłata pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Większość świadczeń jest wyższa. Konkretne dane z ZUS

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 roku ZUS przeliczył już 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 roku. Dane pokazują, że zmiany są korzystne dla zdecydowanej większości seniorów:

  • 19,5 tys. osób, czyli 84 proc., otrzyma wyższą emeryturę lub rentę,
  • 3,8 tys. osób, czyli 16 proc., nie odczuło zmiany i nadal pobiera świadczenie w tej samej wysokości.

Aż 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur, a tylko 2 proc. rent rodzinnych.

REKLAMA

Kobiety zyskują najczęściej 200 zł do emerytury

Z danych ZUS wynika, że przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet niż mężczyzn. Kobiety stanowią aż 66 proc. wszystkich przeliczonych świadczeń, podczas gdy mężczyźni 34 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To oznacza, że to właśnie kobiety z roczników objętych tzw. emeryturami czerwcowymi najczęściej otrzymują podwyżki i wyrównania.

O ile rosną emerytury po przeliczeniu?

Średni wzrost świadczenia po zastosowaniu nowych zasad wynosi 203,80 zł miesięcznie. Podwyżki są możliwe dlatego, że ZUS przyjął obecnie korzystniejsze rozwiązania, takie same, jakie stosuje się przy ustalaniu emerytur w maju. Następnie świadczenia są waloryzowane do aktualnej wysokości.

Zobacz również:

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia emerytur?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem. Przeliczenia prowadzone są z urzędu, bez dodatkowych formalności po stronie seniorów.

Wszystkie sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 31 marca 2026 roku. Do tego czasu kolejne osoby będą otrzymywać nowe decyzje i wyższe świadczenia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji
06 mar 2026

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".
Niewidzialny problem polskich firm. 7 na 10 pracowników czuje się niedocenianych
06 mar 2026

Docenianie staje się dziś jednym z najbardziej niedoszacowanych obszarów zarządzania – taki wniosek można wysnuć na podstawie wyników najnowszej edycji badania realizowanego co roku przez Enpulse i Nais. W raporcie „Czy czujesz się doceniany? 2026” czytamy, że aż 71 proc. Polaków nie czuje się zauważanych w pracy – to najwyższy wynik w historii badania. Tomasz Szklarski z Enpulse wskazuje, że pracownik niedoceniony to koszt dla organizacji, a w obecnej sytuacji gospodarczej firmy nie mogą sobie na to pozwolić.
Dzień kobiet: kobieca perspektywa na zakup mieszkania: „Jesteśmy wiarygodne i spłacamy kredyty terminowo”
06 mar 2026

Banki liczą zdolność kredytową według twardych wzorów, ale za tymi liczbami kryją się bardzo ludzkie historie: singielek, kobiet żyjących w parze z partnerem, mam wychowujących dzieci w pojedynkę. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile naprawdę muszą zarabiać, żeby miały szansę na własne M – i dlaczego nie zawsze chodzi tylko o wysokość pensji.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
06 mar 2026

Kto może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Tylko określona grupa ubezpieczonych, którzy osiągnęli wymagany wiek i legitymują się wymaganymi okresami zatrudnienia we wskazanych przez ustawodawcę placówkach.

REKLAMA

7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Zostało mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów
06 mar 2026

Dnia 7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy mają więc mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów, m.in. przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy. Są cztery obligatoryjne kryteria wartościowania.
Darmowe przejazdy komunikacją miejską 2026. Sprawdź, od jakiego wieku pojedziesz za 0 zł
06 mar 2026

Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo w Polsce? Choć magiczną granicą dla seniorów jest zazwyczaj 70. rok życia, wiele miast wprowadziło rewolucyjne zmiany dla młodszych osób i uczniów. Sprawdź aktualne zasady, listę wymaganych dokumentów i dowiedz się, jak uniknąć mandatu, korzystając z przysługujących Ci ulg.
W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni
06 mar 2026

W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Różnica wysokości zarobków ze względu na płeć pogłębia się wraz z wyższym stanowiskiem i wielkością firmy. Dlaczego doświadczenie nie wpływa tak samo dobrze na podwyżkę u kobiet jak u mężczyzn? Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
06 mar 2026

Kto może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatki poniesione na rynku usług medycznych? Zasady są jasne i warto je znać, jeśli chce się dokonać korzystnego rozliczenia podatku. Można rozliczyć tylko niektóre poniesione koszty i nie każdy ma do tego prawo.

REKLAMA

Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie
06 mar 2026

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.
Rynek mieszkań z drugiej ręki się kurczy. Co to oznacza dla kupujących?
06 mar 2026

Rynek mieszkań z drugiej ręki na początku 2026 r. zachowuje się inaczej niż w poprzednich latach – wynika z danych portalu GetHome.pl. Dodano, że choć początek roku zwykle przynosi wzrost liczby nowych ofert, tym razem podaż mieszkań w największych miastach zaczęła się kurczyć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA