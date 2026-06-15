Mianem komfortki określa się pomieszczenie dla osób dorosłych ze szczególnymi potrzebami w którym znajduje się przewijak/leżanka. Taka odpowiednio wyposażona przestrzeń powinna się znajdować obowiązkowo w niektórych nowobudowanych budynkach mając na względzie funkcje tych miejsc. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Z problemem braku miejsca, w którym osoby dorosłe mogą zadbać o swoje potrzeby higieniczne, boryka się prawie 150 tys. mieszkańców Polski, co powoduje duże ograniczenia w codziennym życiu oraz znaczny dyskomfort. Brak przestrzeni o odpowiednim standardzie zapewniającego intymność i odpowiednie warunki higieniczne nie dotyczy tylko osób ze szczególnymi potrzebami korzystających z pieluchomajtek, ale i z cewników czy woreczków stomijnych.

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Jak sprawdzić lokalizację komfortki ?

Pięć lat temu powstała oddolna grupa „Przewijamy Polskę”, która zgromadziła zgłoszenia adresów oraz opisów ponad 80 komfortek w całym kraju, a drugie tyle w tej bazie się nie znajduje. W posiadaniu większych miast głównie południowej Polski jest też sześć komfortek mobilnych obsługujących wydarzenia plenerowe.

Gdzie znajdują się komfortki?

W pierwszej kolejności komfortki są aranżowane w miejscach, w których co do zasady częściej pojawiają się osoby ze szczególnymi potrzebami: szpitalach, przychodniach zdrowia, siedzibach rzeczników orzekania o niepełnosprawności, sklepach medycznych. Jak wynika z opisu, leżanka zazwyczaj ma stałą wysokość. Czasem w pomieszczeniu nie ma żadnego węzła sanitarnego - nawet umywalki. Przewijak znajduje się niekiedy w toaletach dla osób z niepełnosprawności, zdarza się, że dzieli pomieszczenie z meblem dostosowanym dla potrzeb niemowlaków i małych dzieci.

W Poznaniu jest 19 komfortek, nie tylko w szpitalach czy stowarzyszeniach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami, ale i na dworcu autobusowym, w zoo czy galeriach sztuki. W jednej z dwóch lokalizacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich udało się ostatnio wygospodarować miejsce na komfortkę. Podwarszawski Józefów wybudował bezpłatną toaletę publiczną w lokalnym stylu świdermajer z rozkładaną leżanką dla osoby dorosłej.

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Komfortki na stacja benzynowych

Zgodnie z przepisami, komfortki powinny znaleźć się na większych (pow. 300 m2) nowo budowanych stacjach benzynowych przy drogach ekspresowych i szybkiego ruchu. Orlen podjął decyzję o stopniowym wyposażaniu wybranych istniejących stacji w komfortki. Pierwsza z nich, zlokalizowana jest w MOP Gruczno Zachód przy drodze ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz-Bydgoszcz została właśnie otwarta. Otwarcie dwóch kolejnych jest planowane do końca 2027 roku. Wyposażenie powstałego pomieszczenia przewyższą wymogi wynikające z przepisów prawa -znajduje się w niej dodatkowo bezprogowy prysznic z siedziskiem. Docelowo Orlen planuje zorganizowanie na stacjach benzynowych ponad 30 komfortek.