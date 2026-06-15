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Ceny paliwa we wtorek 16 czerwca. Czy to już koniec rządowego programu Ceny Paliw Niżej?

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15 czerwca 2026, 13:49
[Data aktualizacji 15 czerwca 2026, 13:51]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
E10 benzyna dystrybutor paliwa stacja paliw cena benzyny CPN wtorek 16 czerwca
Ceny paliwa we wtorek 16 czerwca. Czy to już koniec rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
Christophe Licoppe
ShutterStock

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Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek. Minister energii zadecydował o maksymalnych cenach detalicznych paliwa obowiązujących 16 czerwca. Co dalej z rządowym programem CPN?

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy na wtorek 16 czerwca

Jutro ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły być wyższe niż:

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  • 5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr;
  • 6,52 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,04 zł za 1 litr;
  • 6,37 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,90 zł za 1 litr.

Ceny paliwa na stacjach benzynowych w piątek 12 czerwca

Sprawdźmy teraz, ile dzisiaj kosztuje benzyna i olej napędowy na stacjach benzynowych w Polsce. Ceny maksymalne są następujące:

  • 6,04 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,59 zł za 1 litr;
  • 6,58 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,09 zł za 1 litr;
  • 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,93 zł za 1 litr.

Co z cenami benzyny i diesla we wtorek?

Rząd szykuje wygaszanie programu Ceny Paliw Niżej, ale zapowiada, że nie będzie szoku cenowego. I faktycznie, w porównaniu do poniedziałku we wtorek maksymalne ceny detaliczne paliw nawet nieco spadną.

Jutro ceny benzyny 95 i benzyny 98 będą niższe odpowiednio o 7 gr i 6 gr na litrze. Podobnie będzie w przypadku ceny oleju napędowego. We wtorek maksymalna cena detaliczna diesla na stacjach benzynowych w Polsce spadnie o 3 gr na litrze.

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Koniec rządowego programu Ceny Paliw Niżej?

Obowiązujący od marca program CPN czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Rząd złagodził w ten sposób skutki gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd próbuje wycofać się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Według zapowiedzi, nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, nadal obowiązuje obniżka stawki VAT z 23 do 8 proc. i na stacjach benzynowych będzie można kupić paliwo po cenach maksymalnych wyznaczanych przez ministra energii.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 15 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 604)
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Źródło: INFOR
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