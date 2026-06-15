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Urząd odrzucił Twoją niedopłatę za wodę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego? To błąd. Możesz odzyskać pieniądze

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15 czerwca 2026, 11:39
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Dodatek mieszkaniowy 2026: niedopłata za wodę musi być doliczana. Sprawdź, czy dostałeś za mało, mieszkaniec Lublina otrzymał 21 zł miesięcznie za mało
Materiały prasowe

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Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął 19 maja 2026 r., że niedopłata za wodę musi być uwzględniana przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego – nawet jeśli później zaliczki wzrosły. Jeśli urząd gminy odmówił Ci doliczenia niedopłaty za media (woda, ogrzewanie, ścieki), masz podstawę do odwołania. To mogą być dziesiątki złotych miesięcznie różnicy w dodatku - przykład z Lublina to 21 zł/miesiąc.

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Czego dotyczył wyrok NSA z maja 2026 i dlaczego to ważne przy dodatku mieszkaniowym?

Mieszkaniec Lublina składając wniosek o dodatek mieszkaniowy, wykazał we wniosku niedopłatę za zużycie i podgrzanie wody za pierwsze półrocze 2024 r. – 125,34 zł. Podzielona na 6 miesięcy daje to niemal 21 zł miesięcznie.

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Urząd gminy odmówił doliczenia tej kwoty, tłumacząc, że od sierpnia 2024 r. zaliczki na wodę zostały podwyższone i już odpowiadają faktycznemu zużyciu. Ale mieszkaniec złożył odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję gminy. Sprawa trafiła do sądu.

Co zrobił sąd? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję urzędu, a NSA potwierdził tę linię orzeczniczą. Wyrok jest już prawomocny – ustanawia jasną zasadę dla wszystkich gmin w Polsce.

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Co orzekł NSA?

Niedopłata za wodę (i inne media) to wydatek związany z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – musi być uwzględniany przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

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Jak liczyć niedopłatę? Zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy o dodatkach mieszkaniowych: „wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne".

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Konkretnie, mając np. półroczne i roczne okresy rozliczeniowe:

  • Okres rozliczeniowy 6 miesięcy (np. styczeń–czerwiec): dolicza się 1/6 niedopłaty miesięcznie.
  • Okres rozliczeniowy 12 miesięcy: dolicza się 1/12 niedopłaty miesięcznie.
Przykład

Przykład mieszkańca Lublina, który wygrał sprawę w sądzie

Niedopłata za wodę za pierwsze półrocze 2024 = 125,34 zł

Kwota miesięczna = 125,34 zł ÷ 6 = 20,89 zł (prawie 21 zł)

Ta kwota powinna być doliczana do wydatków mieszkaniowych przy obliczaniu dodatku.

KALKULATOR DAT

Dlaczego wyrok NSA jest ważny dla uprawnionych do dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy to różnica między wydatkami na mieszkanie a Twoim udziałem własnym (15% dochodu w gospodarstwie jednoosobowym, mniej w większych).

Dlatego: im wyższe wydatki – tym wyższy dodatek. Jeśli urząd nie doliczy przykładowo 21 zł miesięcznie z tytułu niedopłaty, to tracisz te 21 zł miesięcznie przez cały okres przyznania dodatku.

Czy sprawa dotyczy tylko wody?

Nie. Przedstawioną przez NSA interpretację można stosować do wszystkich mediów rozliczanych zaliczkowo, np.:

  • Woda (zimna i ciepła),
  • Podgrzanie wody,
  • Centralne ogrzewanie,
  • Ścieki.
Ważne

Zasada jest jedna: jeśli po okresie rozliczeniowym masz niedopłatę – urząd MUSI ją uwzględnić przy obliczaniu dodatku.

Co zrobić, jeśli urząd odmówił doliczenia niedopłaty?

  1. Sprawdź swoją decyzję o dodatku mieszkaniowym: zobacz, czy urząd uwzględnił niedopłaty za media (woda, ogrzewanie, ścieki).
  2. Złóż odwołanie, jeżeli masz źle obliczony dodatek: masz 14 dni od otrzymania decyzji. We wniosku powołaj się na wyrok NSA z 19 maja 2026 r., sygn. III OSK 166/26.
  3. Dołącz dowody:
    • rozliczenie za media pokazujące niedopłatę,
    • dowód zapłaty niedopłaty,
    • obliczenie proporcjonalnej kwoty miesięcznej (niedopłata ÷ liczba miesięcy okresu rozliczeniowego).
  5. Jeśli minęło 14 dni – złóż nowy wniosek: przy kolejnym wniosku o dodatek koniecznie wykaż wszystkie niedopłaty za media.

Co mogę zrobić teraz po wyroku NSA z 19 maja 2026 r., sygn. III OSK 166/26 w sprawie mojego dodatku mieszkaniowego?

Jeśli składasz wniosek o dodatek mieszkaniowy:

  • Dołącz rozliczenia za wszystkie media pokazujące niedopłaty;
  • Oblicz średnią kwotę miesięczną niedopłaty (niedopłata ÷ liczba miesięcy okresu rozliczeniowego);
  • Wpisz ją jako dodatkowy wydatek we wniosku lub dołącz jako załącznik.

Jeśli dostałeś decyzję odmowną lub zaniżoną:

  • Sprawdź, czy urząd uwzględnił niedopłaty;
  • Złóż odwołanie w ciągu 14 dni;
  • Powołaj się na wyrok NSA III OSK 166/26.
Ważne

Niedopłaty za media to realne pieniądzemasz prawo, żeby były uwzględniane przy dodatku mieszkaniowym.

Najczęściej zadawane pytania o dodatek mieszkaniowy po wyroku NSA sygn. III OSK 166/26 z 19 maja 2026 (FAQ)

Czy mogę odzyskać pieniądze za poprzednie okresy?

Jeśli nie minął termin odwołania (14 dni od decyzji) – tak, możesz odwołać się i domagać się ponownego obliczenia dodatku. Jeśli minął – niestety nie, ale zadbaj o to przy kolejnym wniosku.

Czy muszę mieć dowód zapłaty niedopłaty?

Tak – najlepiej załączyć potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie.

Czy liczy się niedopłata z okresu sprzed złożenia wniosku?

Tak – jeśli niedopłata dotyczy okresu rozliczeniowego (np. styczeń–czerwiec 2024), to po jej uregulowaniu w lipcu/sierpniu 2024 powinna być uwzględniana we wniosku składanym jesienią 2024.

Co jeśli zaliczki już wzrosły i teraz płacę więcej?

Nie ma to znaczenia – liczy się fakt, że niedopłatę poniosłeś i ona obciąża dany okres rozliczeniowy.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA sygn. III OSK 166/26 z 19 maja 2026)

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Źródło: INFOR
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