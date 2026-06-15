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Dodatkowe pieniądze z ZUS. Zmiany w świadczeniach dla milionów Polaków [RENTY, 800 PLUS, ZASIŁKI 2026]

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15 czerwca 2026, 15:15
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
Dodatkowe pieniądze z ZUS. Zmiany w świadczeniach dla milionów Polaków [RENTY, 800 PLUS, ZASIŁKI 2026]
Shutterstock

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To przełomowy czas dla milionów Polaków pobierających świadczenia z ZUS. Weszły w życie nowe limity wypłat, ruszają wyczekiwane przelewy, a niektóre grupy seniorów dostaną znacznie większe pieniądze niż dotychczas. Kto i kiedy musi złożyć wniosek, aby nie stracić finansowego wsparcia? Wyjaśniamy zasady dla renty wdowiej, świadczenia honorowego oraz programów 800 plus i Aktywny Rodzic.

Zmiany w przepisach bezpośrednio uderzają w portfele zarówno seniorów, jak i pracujących rodziców. Część z nas dostanie wyższe przelewy automatycznie, ale w wielu przypadkach o pieniądze trzeba upomnieć się samemu. Oto zaktualizowane kwoty, terminy oraz haczyki w przepisach, które musisz znać.

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Renta wdowia. Nowy limit wypłat i kalkulator ZUS. Ile wynosi drugie świadczenie?

Renta wdowia to obecnie najbardziej rozpalający emocje temat emerytalny w Polsce. Nowe przepisy pozwalają na jednoczesne pobieranie własnego świadczenia oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Aby otrzymać te pieniądze, seniorzy muszą złożyć oficjalny wniosek do ZUS. W praktyce uprawnieni mają do wyboru dwa warianty finansowe. Pierwszy z nich pozwala na pobieranie 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty rodzinnej. Drugi wariant działa odwrotnie i umożliwia wypłatę 100 procent renty rodzinnej oraz 15 procent własnego świadczenia. Co ważne, obecny wskaźnik drugiego świadczenia wynosi 15 procent, ale już od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie on automatycznie do 25 procent. Suma połączonych świadczeń podlega jednak restrykcyjnemu ograniczeniu. Ustawa jasno określa, że połączone emerytury nie mogą przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji maksymalna dopuszczalna kwota zbiegu wynosi dokładnie 5935,48 zł brutto. Jeśli wyliczona kwota przekroczy ten pułap, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę do tego limitu. Aby sprawdzić, który wariant jest najbardziej opłacalny, warto wykorzystać dedykowany kalkulator renty wdowiej na platformie PUE ZUS.

Świadczenie honorowe dla stulatków. Ponad 6900 zł co miesiąc do emerytury

Seniorzy, którzy świętują swoje setne urodziny, mają prawo do wyjątkowego dodatku. Świadczenie honorowe jest przyznawane dożywotnio i wypłacane co miesiąc obok standardowej emerytury. Aktualna kwota emerytury honorowej wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. W tym przypadku obowiązuje tzw. zasada zamrożonej kwoty. Oznacza to, że raz przyznana stawka nie ulega już zmianie. Senior otrzymuje do końca życia dokładnie tyle, ile wynosiła kwota świadczenia w miesiącu jego setnych urodzin. Ogromną zaletą tego programu jest brak formalności dla większości jubilatów. Jeśli stulatek pobiera już standardową emeryturę lub rentę, ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze całkowicie automatycznie, bez żadnych wniosków. Oficjalne dokumenty muszą złożyć wyłącznie te osoby, które wcześniej nigdzie nie pracowały i nie pobierały z ZUS żadnych świadczeń. Co istotne, stan majątkowy nie ma znaczenia, ponieważ jedynym kryterium jest wiek oraz polskie obywatelstwo.

800 plus i Aktywny Rodzic. Terminy i ryzyko utraty pieniędzy

Rodzice i opiekunowie muszą ściśle pilnować kalendarza i przepisów, aby urzędnicy nie wstrzymali wypłaty pieniędzy na dzieci. Dotyczy to zarówno flagowego programu wychowawczego, jak i nowych dotacji.

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  • W przypadku programu 800 plus ZUS regularnie przypomina o konieczności składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy. Przepisy są tutaj bezwzględne. Jeśli spóźnisz się z dokumentami i złożysz je po wyznaczonym terminie, prawo do wypłaty za początkowe miesiące bezpowrotnie przepadnie. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.
  • Z kolei program Aktywny Rodzic, znany powszechnie jako "babciowe", dzieli się na trzy filary: "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" oraz "Aktywnie w domu". Największe ryzyko utraty środków dotyczy pierwszego z nich, czyli świadczenia dla osób pracujących.

ZUS skrupulatnie weryfikuje zatrudnienie oraz minimalny poziom przychodów, od których odprowadzane są składki emerytalne i rentowe. Jeśli rodzic w trakcie pobierania pieniędzy zmieni pracę, zmniejszy wymiar etatu lub na chwilę zawiesi działalność gospodarczą, jego dochód może spaść poniżej wymaganego progu. Niezgłoszenie tego faktu do urzędu grozi poważnymi konsekwencjami, w tym oficjalną decyzją o konieczności zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy rozwodnik ma prawo do renty wdowiej? Osoba rozwiedziona może ubiegać się o to świadczenie tylko w jednym przypadku. W dniu śmierci byłego małżonka musiała mieć prawo do alimentów od niego, które zostały ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. W przeciwnym razie system ten pozostaje niedostępny.

Co się stanie, jeśli połączone emerytury w rencie wdowiej przekroczą limit? ZUS dokona pomniejszenia wypłaty w taki sposób, aby łączna kwota nie przekroczyła ustawowego limitu 5935,48 zł brutto.

Czy świadczenie honorowe dla stulatków zależy od dochodu? Nie. Jedynym kryterium przyznania środków jest ukończenie 100 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa. Stan majątkowy nie ma żadnego znaczenia.

Jakie warianty wypłaty przewiduje renta wdowia z ZUS?

Renta wdowia pozwala wybrać 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty rodzinnej albo 100 procent renty rodzinnej i 15 procent własnego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent.

Jaki limit obowiązuje przy połączonych świadczeniach w rencie wdowiej?

Połączone emerytury w rencie wdowiej nie mogą przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji maksymalna dopuszczalna kwota zbiegu wynosi 5935,48 zł brutto.

Ile wynosi świadczenie honorowe dla stulatków i czy kwota ulega zmianie?

Aktualna kwota świadczenia honorowego dla stulatków wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Obowiązuje zasada zamrożonej kwoty, więc senior otrzymuje do końca życia tyle, ile wynosiła kwota świadczenia w miesiącu setnych urodzin.

Jak trzeba składać wnioski o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy?

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mZUS, portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Spóźnienie po wyznaczonym terminie oznacza utratę prawa do wypłaty za początkowe miesiące.

Co grozi w programie Aktywny Rodzic za niezgłoszenie spadku dochodu poniżej progu?

Niezgłoszenie spadku dochodu poniżej wymaganego progu w programie Aktywny Rodzic grozi decyzją o konieczności zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

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Źródło: INFOR
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