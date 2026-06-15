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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dziecko i finanse » 3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 r. nowe wnioski

3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 r. nowe wnioski

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15 czerwca 2026, 13:56
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Wkrótce nabór wniosków o ważne świadczenia
Wkrótce nabór wniosków o ważne świadczenia
Shutterstock

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Od 1 lipca 2026 r. gminy przyjmą elektroniczne wnioski o świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne na nowy okres. W ZUS wystartuje kolejny nabór wniosków o świadczenie dobry start. Kto może ubiegać się pomoc? Czy te świadczenia można łączyć?

Świadczenie 300 plus w 2026 r. Od 1 lipca 2026 r. ZUS przyjmie wnioski

Od początku lipca będzie można składać wnioski o świadczenie w programu „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Rodzice mogą otrzymać pieniądze - bez względu na dochód -do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

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ZUS wnioski przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Wnioski co do zasady będą przyjmowane do 30 listopada 2026 r. Świadczenie nie przysługuje studentom ani dzieciom w tzw. zerówce.

Zasiłek rodzinny i dodatki. Od 1 lipca 2026 r. wnioski online na nowy okres

Od początku lipca przez portal Emp@tia można też składać wnioski o zasiłki rodzinne. Będą one przyznawane na nadchodzący okres zasiłkowy, który rozpoczyna się na początku listopada 2026 r. i potrwa do końca października 2027 r. Rodzice, którzy chcieliby o takie wsparcie zawnioskować w tradycyjnej papierowej formie będą to mogli zrobić od 1 sierpnia. W przeciwieństwie do programu „Dobry start” do zasiłków rodzinnych wymagane jest spełnianie kryterium dochodu. Próg dochodowy wynosi tu 674 zł (netto) na osobę w rodzinie (764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). W zależności od wieku dziecka można otrzymać 95, 124 albo 135 zł miesięcznie. Rodziny uprawnione do zasiłku mogą też dostawać dodatki np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenia alimentacyjne. W 2026 r. z wyższym progiem dochodowym

Początek lipca to również start naboru w formie online o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres, który rozpocznie się 1 października 2026 i zakończy 30 września 2027 r. To wsparcie, które przysługuje w przypadku bezskuteczności egzekucji. Kwota świadczenia zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Maksymalnie można otrzymywać 1000 zł miesięcznie.

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W nadchodzącym okresie świadczeniowym będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia tego progu gminy stosują mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest odpowiednio zmniejszone.

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Świadczenia dla rodzin 2026 [FAQ]

Czy dobry start, zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można łączyć?

Świadczenia wypłacane w razie bezskuteczności egzekucji wliczają się do dochodu przy zasiłku rodzinnym. To czy rodzina będzie mogła zatem otrzymać jedno i drugie świadczenie będzie zależało od wysokości innych uzyskiwanych dochodów. Wsparcie w ramach programu „Dobry start” przysługuje niezależnie od innych świadczeń.

Będę się ubiegała o świadczenie alimentacyjne na okres 2026/2027. Jaki dochód gmina weźmie pod uwagę?

W okresie 2026/2027 brane są pod uwagę co do zasady dochody osiągnięte w 2025 r.

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Źródło: INFOR
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