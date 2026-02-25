REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pusta waloryzacja. Dlaczego mimo podwyżek, realna siła nabywcza emerytury w 2026 roku jest najniższa od lat?

Pusta waloryzacja. Dlaczego mimo podwyżek, realna siła nabywcza emerytury w 2026 roku jest najniższa od lat?

25 lutego 2026, 15:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
2026, spadek, pieniądze, emerytury
Pusta waloryzacja. Dlaczego mimo podwyżek, realna siła nabywcza emerytury w 2026 roku jest najniższa od lat?
3rdtimeluckystudio
ShutterStock

Na pierwszy rzut oka dane z Monitora Polskiego wyglądają optymistycznie: marcowa waloryzacja emerytur w 2026 roku wyniesie 5,3 proc. Jednak dla milionów polskich seniorów ta statystyczna "górka" to jedynie księgowa iluzja. Podczas gdy inflacja CPI wyhamowała w okolice 2,2-2,5 proc., koszyk zakupowy seniora rośnie w tempie niemal dwukrotnie szybszym.

Statystyczny paradoks: Dlaczego waloryzacja 5,3 proc. to mało?

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,3 proc. jest wypadkową dwóch składowych: średniorocznej inflacji "emeryckiej" za 2025 rok (wynoszącej 4,2 proc.) oraz 20-procentowego udziału realnego wzrostu płac (który wyniósł imponujące 5,5 proc.). W teorii oznacza to, że emerytury rosną szybciej niż ceny. Ekonomiści wskazują jednak na fundamentalny problem: strukturę wag w koszyku inflacyjnym. Oficjalny wskaźnik CPI jest "chłodzony" przez spadające ceny elektroniki, odzieży czy stabilizację cen paliw. Tymczasem typowe gospodarstwo domowe emeryta wydaje ponad 60 proc. swoich dochodów na trzy kategorie: żywność, utrzymanie mieszkania oraz zdrowie. W tych obszarach dezinflacja praktycznie nie istnieje.

Zdrowie drożeje dwukrotnie szybciej niż reszta gospodarki

Najbardziej uderzającym faktem ekonomicznym początku 2026 roku jest rozziew między cenami towarów a usług. Według najnowszych danych GUS, kategoria "zdrowie" stała się głównym silnikiem drożyzny dla seniorów.

  • Usługi lekarskie i stomatologiczne: W ujęciu rocznym podrożały o średnio 7,9-9,0 proc.
  • Opieka domowa i usługi pielęgnacyjne: Tutaj wzrosty sięgają 10-12 proc. r/r, co jest bezpośrednim efektem skokowego wzrostu płacy minimalnej (4806 zł brutto od stycznia 2026 roku), która w tym sektorze stanowi główny koszt operacyjny.

W efekcie senior, który otrzymuje o 5,3 proc. więcej pieniędzy, staje przed wyborem: wykupić pełną terapię lekową czy opłacić wzrastający czynsz. Waloryzacja, która miała chronić siłę nabywczą, staje się jedynie częściową rekompensatą za koszty, których emeryt nie może wyeliminować (tzw. popyt nieelastyczny).

Minimalna emerytura i inflacja

Eksperci analizują również wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego. Po waloryzacji od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wzrośnie do 1978,49 zł brutto (ok. 1800 zł netto). Przy obecnych kosztach najmu i mediów, kwota ta spycha znaczną część osób żyjących samotnie poniżej progu minimum socjalnego. Sytuację pogarsza fakt, że rok 2026 to czas wygasania ostatnich tarcz energetycznych. Choć inflacja CPI wydaje się niska, realne rachunki za prąd i gaz dla gospodarstw domowych wzrosły w skali roku o ok. 15-20 proc. po odmrożeniu cen. Dla emeryta statystyczna średnia inflacja na poziomie 2,2 proc. jest abstrakcją, gdy jego własny "portfelowy" wskaźnik przekracza 7 proc.

Makroekonomiczne skutki - emeryt jako konsument pasywny

Z punktu widzenia PKB, ta grupa społeczna przestaje napędzać konsumpcję wewnętrzną. Środki z waloryzacji oraz 13. i 14. emerytury są w 2026 roku natychmiast "zasysane" przez sektor usług publicznych i komunalnych. Zdaniem eksperta, państwowe pieniądze trafiają do emerytów tylko po to, by zaraz zasilić konta koncernów energetycznych i prywatnych lekarzy. Seniorzy pełnią rolę pośrednika, który nie odnosi z tych funduszy żadnej realnej korzyści - ich sytuacja życiowa wcale się nie poprawia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prognoza: Czy czeka nas redefinicja waloryzacji?

Rosnąca dysproporcja między wskaźnikiem waloryzacji a realnymi kosztami życia seniorów wywołuje debatę o konieczności wprowadzenia drugiej waloryzacji we wrześniu lub zmiany sposobu wyliczania koszyka emeryckiego. W 2026 roku widać wyraźnie, że obecny model, oparty na 20-procentowym udziale wzrostu płac, faworyzuje budżet państwa (poprzez niższe wydatki na FUS), ale nie gwarantuje bezpieczeństwa socjalnego najstarszym. Marcowa podwyżka o 5,3 proc. to statystyczny sukces, który w portfelach seniorów okaże się porażką. Bez systemowych zmian w sektorze usług medycznych i opiekuńczych, polski emeryt w 2026 roku będzie realnie biedniejszy niż w czasach wysokiej inflacji lat 2023-2024, kiedy to dwucyfrowe waloryzacje dawały przynajmniej psychologiczne poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Źródło: INFOR
