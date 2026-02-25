REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renty z ZUS w lutym 2026. Wielkie zmiany przed waloryzacją i nowe kwoty, o których musisz wiedzieć

Renty z ZUS w lutym 2026. Wielkie zmiany przed waloryzacją i nowe kwoty, o których musisz wiedzieć

25 lutego 2026, 12:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus pieniądze
Renty z ZUS w lutym 2026. Wielkie zmiany przed waloryzacją i nowe kwoty, o których musisz wiedzieć
ShutterStock

Luty 2026 roku to dla tysięcy Polaków czas kluczowych decyzji finansowych. Podczas gdy wszyscy czekają na marcową waloryzację, w systemie rentowym ZUS już teraz zachodzą zmiany, które mogą zwiększyć Twój domowy budżet. Sprawdzamy, jakie renty można otrzymać w lutym, ile wynoszą aktualne stawki i dlaczego "emeryci czerwcowi" dostaną w tym miesiącu więcej.

rozwiń >

Jakie renty wypłaca ZUS w lutym 2026?

System ubezpieczeń społecznych przewiduje kilka rodzajów rent, z których każda odpowiada na inne potrzeby życiowe. W lutym 2026 roku najczęściej wyszukiwane są:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy: Dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować.
  • Renta rodzinna: Dla bliskich osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do świadczenia.
  • Renta socjalna: Dla osób pełnoletnich, których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub w trakcie nauki).
  • Renta wdowia: Nowy hit w systemie ZUS, pozwalający łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku.

Aktualne kwoty rent w lutym 2026 (stan przed waloryzacją)

To ostatni miesiąc obowiązywania obecnych stawek. Pamiętaj, że kwoty podane poniżej to wartości brutto, od których ZUS odprowadza składkę zdrowotną (9 proc.) oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy.

  • Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1878,91 zł brutto.
  • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: Niższa niż całkowita, utrzymuje się na poziomie z 2025 roku.
  • Renta socjalna: 1878,91 zł brutto.
  • Renta rodzinna (najniższa): 1 878,91 zł brutto.
  • Dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł (obowiązuje do 1 marca 2026).

Wielkie odliczanie do 1 marca: O ile wzrośnie Twoja renta?

Luty to miesiąc przygotowań do waloryzacji, która w 2026 roku wynosi 5,3 proc.. Jeśli pobierasz rentę w lutym, już teraz możesz obliczyć swój nowy przelew, który dotrze do Ciebie w marcu. Od 1 marca 2026 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta socjalna wzrosną o 99,58 zł, osiągając kwotę 1978,49 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie natomiast 1483,87 zł brutto. Prognozowane stawki od 1 marca 2026 roku (brutto):

  • Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,49 zł
  • Renta socjalna: 1978,49 zł
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,87 zł

Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

Pułapka dorabiania – na co uważać w lutym?

Jeśli pobierasz rentę i pracujesz, luty jest ostatnim miesiącem obowiązywania "starych" limitów zarobkowych. Jeśli Twoje przychody przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS pomniejszy Twoją rentę. Ważne: Od 1 marca limity te pójdą w górę, co pozwoli dorabiającym rencistom na zachowanie większej ilości pieniędzy w portfelu. W lutym bezpieczny próg dorabiania to ok. 6100 zł brutto (dokładna kwota zależy od danych GUS z ostatniego kwartału 2025 roku).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta wdowia - dlaczego luty 2026 jest kluczowy?

Wiele osób w lutym 2026 roku otrzyma już wyrównania lub zaktualizowane decyzje dotyczące renty wdowiej. Pamiętaj, że obecnie wskaźnik łączenia świadczeń wynosi 15 proc. Oznacza to, że możesz pobierać 100 proc. swojego świadczenia i 15 proc. renty po małżonku (lub odwrotnie).

Jak sprawdzić status swojej renty?

Najszybszym sposobem na sprawdzenie, czy ZUS naliczył już Twoją waloryzację lub czy renta wdowia została przyznana, jest portal PUE ZUS oraz aplikacja mobilna mZUS. W zakładce "Świadczenia" znajdziesz pełną historię wypłat oraz decyzje w formie PDF.

Źródło: INFOR
