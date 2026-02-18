REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu

Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu

18 lutego 2026, 15:00
[Data aktualizacji 19 lutego 2026, 09:09]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy małżeństwo
Emerytalny "złoty strzał". Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Shutterstock

Rok 2026 przejdzie do historii jako czas wielkiego wyrównywania rachunków w systemie ubezpieczeń społecznych. Po latach batalii sądowych i politycznych obietnic, ZUS przystępuje do masowej operacji korygowania świadczeń. Gra toczy się o naprawienie dwóch błędów systemowych: "emerytur czerwcowych" oraz zaniżonego kapitału początkowego dla osób, które wcześnie rozpoczęły aktywność zawodową.

Wielka korekta "emerytur czerwcowych". ZUS odda pieniądze do 31 marca

Największa fala podwyżek w lutym i marcu 2026 roku dotyczy tzw. emerytów czerwcowych z roczników 1949-1969. Przez błąd w przepisach obowiązujący w latach 2009-2019, osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu miały waloryzowany kapitał w sposób znacznie mniej korzystny niż ci, którzy zrobili to w maju czy lipcu. Różnica w wysokości świadczenia wynosiła często od 5 proc. do nawet 10proc. kwoty netto. Zgodnie z nowymi wytycznymi na 2026 rok, ZUS ma czas do końca marca na automatyczne przeliczenie tych świadczeń. Proces odbywa się z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać wniosków. Jednak warto sprawdzić swoją decyzję waloryzacyjną, która przyjdzie w marcu. Jeśli kwota wzrostu jest podejrzanie niska, może to oznaczać błąd w dokumentacji archiwalnej, który wymaga interwencji ubezpieczonego.

Zobacz również:

Pułapka subkonta. Kobiety z roczników 1961-1966 na celowniku zmian

Dla kobiet urodzonych w latach 1961-1966 rok 2026 jest kluczowy ze względu na osiąganie wieku 65 lat (jeśli przeszły na emeryturę w wieku 60 lat). To właśnie teraz kończy się okres pobierania tzw. okresowej emerytury kapitałowej.

  • Mechanizm zmiany: Po osiągnięciu 65. roku życia, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS (część dawnego OFE) są doliczane do emerytury z I filaru.
  • Zysk finansowy: W 2026 roku, dzięki rekordowej waloryzacji składek z czerwca 2025 (która wyniosła blisko 15 proc.), doliczenie tych środków może podnieść emeryturę dożywotnią o kwotę rzędu 250-380 złotych miesięcznie.
  • Ważne: ZUS przelicza to automatycznie, ale tylko wtedy, gdy emerytka pobierała wcześniej emeryturę kapitałową. Jeśli nie - konieczny jest wniosek o przeliczenie świadczenia ze względu na nowe tablice średniego trwania życia.
Zobacz również:

Nowe tablice trwania życia (marzec 2026) - ostatnia szansa na wyższą podstawę

Co roku w marcu Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia. To od nich zależy, przez ile miesięcy ZUS "dzieli" Twój zgromadzony kapitał. Jeśli statystycznie żyjemy krócej (co miało miejsce w ostatnich latach), kwota emerytury rośnie. Dla roczników 1949-1969, które w 2026 roku nadal są aktywne zawodowo lub pobierają emeryturę i dorabiają, marzec to moment na "szachowy ruch". Złożenie wniosku o doliczenie składek zaraz po opublikowaniu nowych tablic (jeśli okażą się korzystniejsze) może trwale podnieść świadczenie. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale wstrzymały się z wnioskiem o kilka miesięcy, w 2026 roku mogą zyskać najwięcej dzięki skumulowaniu wysokiej waloryzacji kapitału z korzystniejszym przelicznikiem wieku.

Zobacz również:

Jak nie przegapić "złotego strzału"? Instrukcja dla seniorów z roczników 1949-1969

Mimo automatyzacji wielu procesów, w 2026 roku warto trzymać rękę na pulsie. Oto kroki, które powinien podjąć każdy z rocznika 1949-1969:

  • Sprawdź PUE ZUS: Zaloguj się i zobacz, czy w Twoim panelu pojawiła się informacja o przeliczeniu kapitału początkowego. Wiele osób z tych roczników nadal ma nieudokumentowane lata pracy przed 1999 rokiem.
  • Dostarcz stare legitymacje: Jeśli odnalazłeś stare książeczki ubezpieczeniowe lub zaświadczenia o zarobkach (druki Rp-7), luty 2026 to ostatni moment na ich dostarczenie przed wielką waloryzacją marcową.
  • Wniosek o przeliczenie składek: Jeśli dorabiasz na emeryturze, pamiętaj, że ZUS nie doliczy nowych składek sam z siebie. Musisz złożyć wniosek (najlepiej raz w roku, właśnie w marcu lub po ustaniu zatrudnienia).

"Złoty strzał" w 2026 roku to nie tylko prezent od państwa, ale wynik nałożenia się na siebie korekt prawnych i wysokiej inflacji, która wywindowała waloryzację kapitału na subkontach. Dla świadomego emeryta z roczników 1949-1969 to szansa na "trzynastkę" w każdym miesiącu - ukrytą w wyższym, regularnym świadczeniu. Termin "złoty strzał" w kontekście emerytalnym odnosi się do szczególnych uprawnień dla osób urodzonych w latach 1949-1969, które mogą ubiegać się o specjalne świadczenia lub przeliczenie dotychczasowej emerytury. Największe korzyści finansowe dotyczą osób pracujących w szczególnych warunkach oraz tych, które mogą skorzystać z ponownego przeliczenia świadczenia po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Oto kluczowe powody, dla których te roczniki mogą zyskać dodatkowe środki:

  1. Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach. Osoby urodzone po 1948 roku, które przed 1 stycznia 2009 roku pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat, a nie skorzystały z wcześniejszej emerytury, mogą otrzymać tzw. rekompensatę. Forma wypłaty to nie gotówka "do ręki", lecz dodatek zwiększający kapitał początkowy, co przekłada się na wyższą emeryturę dożywotnią. Kwota zależy od stażu ubezpieczeniowego, czasu pracy w trudnych warunkach oraz wieku osiągniętego w 2008 roku. Aby otrzymać te pieniądze, należy złożyć wniosek i udokumentować zatrudnienie w szczególnych warunkach.
  2. Specjalna emerytura dla roczników 1949-1969. ZUS przypomina o uprawnieniach do wcześniejszego świadczenia dla osób z tego przedziału wiekowego, które wykonywały zawody o szczególnym charakterze. Dotyczy to m.in.: pracowników organów administracji celnej i kontroli państwowej; dziennikarzy, nauczycieli oraz żołnierzy zawodowych; osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
  3. Przeliczenie emerytur i wyrównania (2025/2026). W latach 2025-2026 trwa proces przeliczania świadczeń dla wybranych grup seniorów, co może skutkować znacznymi podwyżkami. Średnia podwyżka wynikająca z przeliczeń szacowana jest na około 210-230 zł miesięcznie. Niektóre grupy mogą liczyć na jednorazowe wypłaty wyrównawcze (np. za ostatnie 3 lata), co w skrajnych przypadkach może oznaczać kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Choć wyrównania za "emerytury czerwcowe" czy błędy w naliczeniach dla rocznika 1953 są już realizowane, trwają prace nad specustawami obejmującymi kolejne grupy, których dotyczyły niekorzystne przepisy.
  4. Ponowne przeliczenie po 65. roku życia. Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal pracowali, mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury. W 2026 roku ZUS nie robi tego automatycznie - konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Może to przynieść wzrost świadczenia nawet o 1200 zł miesięcznie w przypadku osób z wysokim kapitałem początkowym i długim stażem pracy po przejściu na emeryturę.

Źródło: INFOR
