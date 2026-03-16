REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 09:51
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.

rozwiń >

Co to za świadczenie ponad 2000 zł miesięcznie?

Chodzi o nowy bon senioralny. To świadczenie, które umożliwi finansowanie usług o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmą pomoc w codziennych czynnościach, tj. przygotowanie posiłków, utrzymanie higieny czy zapewnienie kontaktów społecznych. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane poprzez dostęp do określonej liczby godzin usług opiekuńczych.

REKLAMA

REKLAMA

Komu będzie przysługiwał bon senioralny 2026?

Program skierowany jest do osób, które:

  • ukończyły 75 lat, mają potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić ich rodziny,
  • mają aktywne zawodowo dzieci, wnuki, które nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę.
  • dochód seniora nie przekracza określonych limitów, które będą stopniowo zwiększane w kolejnych latach.

Ile wyniesie bon senioralny 2026?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia. Zakres usług obejmuje:

  • Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych.
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych.
  • Podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.
  • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin wsparcia przyznawana będzie na podstawie oceny przeprowadzonej przez gminę, uwzględniającej poziom niezaspokojonych potrzeb seniora.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będzie można składać w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające kryterium dochodowe oraz stan zdrowia seniora. 

Gmina ma realizować usługi samodzielnie lub zlecić ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, tj. organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Bon senioralny - jakie kryteria dochodowe?

Program przewiduje progi dochodowe zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin:

  • Dla seniora - dochód miesięczny nie może przekraczać 5000 zł brutto.
  • Dla członka rodziny - dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotności dla gospodarstw wieloosobowych. Wartości te będą aktualizowane z roku na rok.

Ile godzin wsparcia dla seniora?

To gminy będą odpowiedzialne za realizację programu, w tym ocenę potrzeb seniorów i przyznawanie odpowiedniej liczby godzin wsparcia. Usługi będą świadczone przez osoby spełniające określone wymagania, tj. odpowiednie wykształcenie, brak pokrewieństwa z seniorem oraz ukończenie specjalistycznego szkolenia.

Bon senioralny to ważne narzędzie wspierające politykę senioralną w Polsce. Dzięki niemu osoby starsze zyskają lepszy dostęp do usług opiekuńczych, a ich rodziny – większą elastyczność w organizacji codziennych obowiązków i życia zawodowego.

Od kiedy będzie można ubiegać się o bon senioralny?

Aktualnie ustawa o Bonie senioralnym nie jest jeszcze w Sejmie. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych i uzgodnień legislacyjnych. Czeka na rozpatrzenie przez stały Komitet Rady Ministrów, czyli jeden z ostatnich etapów przed przyjęciem projektu przez rząd i skierowaniem go do parlamentu. Dopiero po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu, potem do Senatu i do podpisu prezydenta.

Początkowo planowano, że bon senioralny zacznie działać od 1 stycznia 2026. Jednak prace nad ustawą się opóźniły m. in. przez dużą liczbę uwag w konsultacjach i konieczność uzgodnień z Komisją Europejską.

W aktualnych informacjach pojawiają się już bardziej konkretne ramy czasowe. Wrzesień 2026 to najczęściej wskazywany moment startu programu. Pierwszy nabór wniosków miałby wystartować od 1 do 30 września 2026. Podsumowując, realnie wsparcie mogłoby ruszyć jesienią 2026, jeżeli ustawa zostanie przyjęta w najbliższych miesiącach.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA