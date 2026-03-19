Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

19 marca 2026, 15:49
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury?
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury?
Wypłata 13. emerytury w jest już pewna, ale terminy nie będą takie same dla wszystkich. Część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wyjaśniamy, ile wyniesie świadczenie po waloryzacji i kto dostanie je szybciej.

Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?

W tym roku waloryzacja świadczeń wyniosła 5,3%, co oznacza podwyżkę najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o wysokości 13. emerytury.

Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto dla każdego emeryta i rencisty. Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Czy 13 emerytura jest opodatkowana?

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną (9%). Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (12% od nadwyżki ponad próg).

Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają ok. 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1563 zł przy emeryturze 2500 zł i więcej.

Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026

W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.

ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

Skorygowany harmonogram wypłat 2026

  • 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
  • 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
  • 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)

Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,
  • renty szkoleniowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:

  • mają zawieszone prawo do świadczeń,
  • pobierają emeryturę olimpijską,
  • są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
  • otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.

Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.

ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczeń.

Źródło: INFOR
Opłaty za parkowanie w Krakowie. W niedzielę i święta mieszkańcy zaparkują za darmo
19 mar 2026

Na wniosek prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Rada Miasta Krakowa wycofała opłaty dla mieszkańców za parkowanie w niedzielę w centrum miasta. Wprowadziła też bezpłatne parkowanie w strefie w święta ustawowo wolne od pracy.
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?
19 mar 2026

Wypłata 13. emerytury w jest już pewna, ale terminy nie będą takie same dla wszystkich. Część seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wyjaśniamy, ile wyniesie świadczenie po waloryzacji i kto dostanie je szybciej.
Strefa czystego transportu w Krakowie. Od 1 stycznia zmienią się zasady SCT
19 mar 2026

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wyraził nadzieję, że projekt uchwały korygującej zasady obowiązującej strefy czystego transportu (SCT) będzie gotowy jesienią, po konsultacjach sektorowych i publicznych, a od 1 stycznia 2027 r. korekty wejdą w życie.
Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.

Rynek centrów handlowych w Polsce rośnie. Większość nowych inwestycji powstaje w małych miastach
19 mar 2026

Rynek centrów handlowych w Polsce rośnie, ale zmieniają się jego oblicza. W 2025 r. całkowita powierzchnia obiektów handlowych osiągnęła 14,2 mln mkw., a boom inwestycyjny przeniósł się z wielkich miast do mniejszych ośrodków – najwięcej nowych inwestycji powstało w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. Dominują przy tym parki handlowe, które stanowią aż 94 proc. nowo powstałej powierzchni.
Pytania i odpowiedzi. Resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
19 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Ceny paliw rosną. Jaki to ma wpływ na realne wynagrodzenia Polaków?
19 mar 2026

Silny wzrost cen paliw obserwowany po ataku Izraela i USA na Iran zwiększy inflację i tym samym ograniczy realny wzrost płac – poinformowali ekonomiści PKO BP w komentarzu do danych GUS. Podkreślili jednak, że mimo wszystko tempo wzrostu płac będzie wyższe od inflacji.

Renta rolnicza w 2026 roku. Zasady, warunki i nowe kwoty
19 mar 2026

Każdego roku 1 marca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeprowadza waloryzację świadczeń, aby zrekompensować wzrost kosztów utrzymania. Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem i ze względu na stan zdrowia nie możesz dłużej prowadzić gospodarstwa, warto znać aktualne zasady przyznawania renty oraz kwoty, które obowiązują w 2026 roku.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
