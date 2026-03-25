Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ten zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu uprawnieni mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie

Ten zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu uprawnieni mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie

25 marca 2026, 09:19
Małgorzata Masłowska
Czy zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to jest to samo świadczenie? Choć osoby uprawnione do wsparcia zwykle dokładają starań by dobrze orientować się w obowiązujących w tym zakresie zasadach, to sam system im tego nie ułatwia. Chodzi między innymi o zbliżone nazwy świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek

Zasiłek pielęgnacyjny często jest mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Tymczasem to dwa różne świadczenia wypłacane przez różne podmioty. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wynika z art. 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który przewiduje, że przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Kwota zasiłku nie jest imponująca, bo wynosi on 215,84 zł miesięcznie, jednak bez wątpienia może choćby w małym stopniu przyczynić się do poprawy stanu domowego budżetu osób uprawnionych.
Ubiegając się o przyznanie omawianego świadczenia trzeba zwrócić uwagę na to, czy nie zostały spełnione przesłanki negatywne, które mogą uniemożliwiać przyznanie prawa do niego. Zasiłek nie przysługuje bowiem:

  1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby uprawnionej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, trzeba złożyć wniosek o jego ustalenie. Składa się go we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta lub gminy, ewentualnie w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dodatek pielęgnacyjny może poprawić stan domowego budżetu

Z kolej dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS. Mogą otrzymać je osoby, którym przyznano prawo do emerytury lub renty. Jest przyznawany osobom, które:
- są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
- ukończyły 75 lat.

Dodatek ten może zostać przyznany na wniosek lub z urzędu. Na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że dan a osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Z urzędu, gdy ukończy 75 lat. W takiej sytuacji dodatek jest wypłacany razem z przysługującą jej emeryturą. Analogicznie jak w przypadku zasiłku, prawo do omawianego dodatku nie zostanie przyznane, jeśli uprawniona osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Jak już wskazywano, osobom, które mają ustalone praw do dodatku pielęgnacyjnego, nie przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli więc osobie, która jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca zasiłek. Od 1 marca 2026 r. wysokość omawianego dodatku to 366,68 zł.

Zobacz również:
Infor.pl
Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
25 mar 2026

Autorskie koszty uzyskania przychodu, limit 50%, przychody z praw autorskich – to frazy, które powinien znać każdy twórca, programista w IT czy artysta. W tym przewodniku wyjaśniamy, czym są koszty z praw autorskich, jak działa limit, jak przygotować umowy (w tym UoP) oraz jak bezpiecznie zoptymalizować PIT. Znajdziesz tu przykłady, listy kontrolne, wskazówki dotyczące ewidencji pracy twórczej i podpowiedź, jak policzyć 50% kosztów (autorskie koszty uzyskania przychodu kalkulator – krok po kroku).
73 proc. sprzętu nigdy nie wypożyczono. Co dalej z wypożyczalnią technologii wspomagających osoby niepełnosprawne?
25 mar 2026

Do końca 2026 rogu zostanie wygaszony program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby niepełnosprawne.
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
25 mar 2026

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Rodzic zapisał wszystko jednej osobie? Nie musisz się z tym godzić. Prawo daje Ci konkretne pieniądze - ale możesz je stracić, jeśli nie zdążysz
25 mar 2026

Wyobraź sobie, że Twój rodzic cały majątek – dom, oszczędności, ziemię – zostawia w testamencie komuś innemu. Tobie nie przypada nic. Brzmi jak wyrok? Polskie prawo mówi inaczej: istnieje zachowek. To roszczenie pieniężne, które chroni najbliższą rodzinę przed pominięciem w spadku. Sprawdź, komu się należy, ile wynosi i jak go obliczyć w 2026 roku.

REKLAMA

Na studia bez zdanej matury (tj. bez posiadania świadectwa dojrzałości), bo stanowi ona „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy” – zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” MEN
25 mar 2026

Zniesienie obowiązku zdania matury (tj. posiadania świadectwa dojrzałości), jako jednego z warunków przyjęcia na studia, w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest przedmiotem petycji w zmiany art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w dniu 6 marca 2025 r. została złożona do Sejmu przez Fundację Dobre Państwo, bo – jak twierdzą autorzy postulatu – Polski nie stać „na utratę talentów na miarę Stephena Hawkinga”, a matura stanowi „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy”. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).
Rośnie bezrobocie w Polsce. Liczba bezrobotnych zbliża się do 1 mln osób
25 mar 2026

GUS podał dane o bezrobociu w Polsce w lutym. Nie jest dobrze – liczba bezrobotnych rośnie i jest bliska przekroczenia psychologicznej granicy 1 mln osób bez zatrudnienia. MRPiPS pociesza, że rośnie liczba ofert pracy.
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić
25 mar 2026

To świadczenie ma szczególne znaczenie. Trafia do tych, którzy stracili oboje rodziców. Dodatek dla sieroty zupełnej co roku rośnie wraz z waloryzacją rent. Ostatnia podwyżka nie była wysoka, ale w praktyce każda dodatkowa kwota ma znaczenie dla domowego budżetu. Ile teraz wynosi wsparcie i kto może z niego skorzystać?
Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni
24 mar 2026

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?

REKLAMA

Pracodawca nie musi zwalniać pracownika na ślub siostry czy brata. Zgodnie z przepisami. Dlaczego?
25 mar 2026

Coraz częściej śluby odbywają się nie tylko w soboty, ale również w piątki. To jednak rodzi nieco więcej problemów organizacyjnych związanych ze stawieniem się na nich wszystkich zaproszonych gości. Powszechnie wiadomo, że w związku z tego rodzaju wydarzeniem pracownikom zawierającym związek małżeński i ich najbliższym przysługują szczególne uprawnienia. Ale czy to dotyczy również rodzeństwa młodej pary?
Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
24 mar 2026

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej, które realnie ograniczają zapędy fiskusa. Skarbówka nie naliczy odsetek za przeciągającą się kontrolę, a wątpliwości co do faktów musi rozstrzygać na Twoją korzyść. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania – ale wielu podatników wciąż nie zna swoich nowych praw.
