Farmaceuta lub biolog zamiast lekarza. Dlaczego NFZ obniża wymagania?

Istotnie zmieniły się wymagania, jakie obowiązujące przepisy stawiają w zakresie wykształcenia członkom komisji konkursowych powoływanych w NFZ. Od 21 marca 2026 r. nie musi już obowiązkowo znajdować się w nich lekarz. Dlaczego podjęto decyzję o obniżeniu wymagań?

Jaka jest rola komisji konkursowych w NFZ

Od 21 marca 2026 r. w działalności NFZ zaszła istotna zmiana. Ma ona związek z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Choć zostały one wprowadzone krótkim, bo zawierającym ledwie trzy paragrafy rozporządzeniem, to ich wymiar praktyczny jest niezwykle istotny, bo dotyczą procedury konkursowej przeprowadzanej w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.



Przypomnijmy, że jak wynika z art. 139 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:

1) konkursu ofert albo

2) rokowań.

W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie. W celu przeprowadzenia rokowań po zamieszczeniu ogłoszenia wysyła zaproszenia. Prezes Funduszu powołuje i odwołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przepisach omawianej ustawy wskazano, kto nie może być członkiem takiej komisji, jednak bardziej szczegółowe regulacje dotyczące jej składu odnajdziemy w przepisach zmienionego rozporządzenia.

Farmaceuta lub biolog zamiast lekarza - to ma racjonalne uzasadnienie

Od 21 marca 2026 r. z omawianego rozporządzenia wynika m.in., że w składzie komisji konkursowej zapewnia się udział osoby posiadającej co najmniej wyższe wykształcenie po ukończeniu studiów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne lub biologia medyczna oraz w miarę możliwości osób posiadających co najmniej wyższe wykształcenie po ukończeniu studiów w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub ekonomia i finanse. A jak było wcześniej? Rozporządzenie przewidywało, że w składzie komisji konkursowej zapewnia się udział osoby posiadającej co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne lub biologia medyczna oraz w miarę możliwości osób posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub ekonomia i finanse.

Co leżało u podstaw takiej zmiany? Okazuje się, że NFZ miał duże problemy ze skompletowaniem składów komisji odpowiadających wymaganiom, przez co ich prace były okresowo paraliżowane. Kłopoty dotyczyły zapewnienie w składzie osoby posiadającej wykształcenie medyczne lub z dziedziny nauk o zdrowiu, a ich przyczyna jest prozaiczna – NFZ nie płacił na tyle dobrze, by lekarze zrezygnowali z pracy „na rynku” na rzecz pracy dla Funduszu. To dlatego podjęto decyzję o poszerzeniu kręgu osób, które mogą zostać powołane do komisji konkursowej i obecnie zamiast co najmniej jednego lekarza lub eksperta z zakresu nauk o zdrowiu w postępowaniach konkursowych może brać udział magister farmacji lub biologii medycznej.