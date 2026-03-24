Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Jednak nie dla tak wielu jakby się wydawało

Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Jednak nie dla tak wielu jakby się wydawało

24 marca 2026, 18:09
[Data aktualizacji 24 marca 2026, 18:22]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Co, kiedy i dla kogo? Już wyjaśniamy. Chodzi o to, że od 1 czerwca 2025 roku obowiązują zupełnie nowe regulacje dotyczące staży wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620). Najważniejszą i najczęściej analizowaną nowością jest nowe świadczenie: stała premia w wysokości 518 zł za każdy miesiąc tzw. stażowe. Czy na świadczenie mają wpływ lata pracy?

Dodatkowa premia 518 zł za staż: nowe zasady, obowiązujące również w 2026 roku

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązują zupełnie nowe regulacje dotyczące staży dla bezrobotnych, wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620). Najważniejszą i najczęściej pytaną nowością jest nowe świadczenie: stała premia w wysokości 518 zł za każdy miesiąc stażu. Regulacja jest w pełni obowiązująca w całym 2026 roku, w tym również w kwietniu 2026 roku.

Autorzy przepisów podkreślają, że jest to całkowicie oddzielne, dodatkowe świadczenie. Nie zastępuje ono standardowego stypendium dla stażysty, nie zmienia również zasad wliczania okresu stażu do stażu pracy. Obowiązują tu zupełnie odrębne, precyzyjnie określone warunki przyznawania.

Szczegółowe zasady organizacji staży zostały dodatkowo określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536). Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) określono, że rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb organizowania stażu, w tym elementy:

  • wniosku o organizację stażu;
  • programu stażu;
  • umowy o organizację stażu;
  • skierowania do odbycia stażu;
  • wniosku o dodatek do stypendium;
  • wniosku o premię oraz rodzaje dołączanych do niego informacji;
  • zaświadczenia o odbyciu stażu.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Jednak nie dla tak wielu jakby się wydawało. Na czym polega nowa premia?

Premia w wysokości 518 zł jest wypłacana organizatorowi stażu, a nie samemu stażyście. Wypłacana jest ze środków Funduszu Pracy przez właściwego terytorialnie starostę, za każdy pełny miesiąc trwania stażu.

Według ustawodawcy celem tego dodatku jest zachęcenie większej liczby podmiotów do oferowania miejsc stażu, oraz zrekompensowanie im części kosztów związanych z wprowadzeniem i szkoleniem osoby bezrobotnej. Dzięki tej zmianie staż pozostaje bardzo atrakcyjną formą aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób mających największe trudności z powrotem na rynek pracy.

Warunki przyznania premii

Premia nie jest przyznawana automatycznie. Aby ją otrzymać organizator musi spełnić dwa obowiązkowe warunki ustawowe:

  1. W ciągu 12 miesięcy od formalnego zakończenia stażu uczestnik musi uzyskać oficjalny dokument potwierdzający nabycie odpowiednich kompetencji
  2. Organizator musi złożyć stosowny wniosek do starosty w terminie 3 miesięcy od dnia wydania tego dokumentu
Przykład

Pracodawca organizuje staż w okresie styczeń - kwiecień 2026 roku. Uczestnik pomyślnie kończy program 30 kwietnia, po czym otrzymuje dokument potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie warunki zostały spełnione. Organizator otrzyma łączną premię w wysokości 4 × 518 zł = 2072 zł

Sam staż odbywa się zawsze na podstawie trójstronnej umowy podpisanej pomiędzy starostą, organizatorem stażu oraz uczestnikiem. Po zakończeniu programu organizator wydaje opinię o nabytych umiejętnościach, a starosta wydaje oficjalne zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kto może zostać organizatorem stażu?

Według nowych przepisów miejsce stażu może zaoferować znacznie szersza grupa podmiotów niż poprzednio:

  • Dowolny pracodawca
  • przedsiębiorca który sam nie zatrudnia żadnych innych pracowników
  • Podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki je tworzące
  • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne
  • Pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą na terenie Polski
Ważne

Jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślono w ustawie, że udział w stażu w żadnym wypadku nie tworzy stosunku pracy pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Ma on wyłącznie charakter szkoleniowo-praktyczny, chociaż oczywiście bardzo często kończy się późniejszym zatrudnieniem na etat.

Zadania urzędów pracy

Nowa ustawa określiła również na nowo kompetencje starostw powiatowych w zakresie organizacji staży i innych form aktywizacji zawodowej. Do ich zadań należy między innymi: pozyskiwanie ofert miejsc pracy i stażu, rejestracja osób bezrobotnych, organizacja i finansowanie wszystkich form pomocy, kontrola prawidłowości realizacji programów, oraz informowanie ogółu o dostępnych świadczeniach.

Podstawa prawna

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536)

Powiązane
Osoby po 50. roku życia najczęściej z tego korzystają. Czy należy się Tobie?
Osoby po 50. roku życia najczęściej z tego korzystają. Czy należy się Tobie?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
24 mar 2026

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej, które realnie ograniczają zapędy fiskusa. Skarbówka nie naliczy odsetek za przeciągającą się kontrolę, a wątpliwości co do faktów musi rozstrzygać na Twoją korzyść. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania – ale wielu podatników wciąż nie zna swoich nowych praw.
Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
24 mar 2026

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie
24 mar 2026

Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus. Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld została podwyższona.
Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Jednak nie dla tak wielu jakby się wydawało
24 mar 2026

Za staż: dodatkowe 518 zł premii też od 1 kwietnia 2026 r., co miesiąc. Co, kiedy i dla kogo? Już wyjaśniamy. Chodzi o to, że od 1 czerwca 2025 roku obowiązują zupełnie nowe regulacje dotyczące staży wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620). Najważniejszą i najczęściej analizowaną nowością jest nowe świadczenie: stała premia w wysokości 518 zł za każdy miesiąc tzw. stażowe. Czy na świadczenie mają wpływ lata pracy?

REKLAMA

Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
24 mar 2026

Wielu Polaków spędziło część swojego życia za granicą w celach zawodowych. Okazuje się, że polskie prawo dopuszcza możliwość pobierania świadczeń emerytalnych z więcej niż jednego kraju. W artykule można uzyskać informacje dla osób ubiegających się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA.
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
24 mar 2026

W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy (w tym nasi Czytelnicy) zaczęli się już zastanawiać i pisać do redakcji czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.
KSeF w ogniu krytyki! Firmy alarmują: „System zamiast ułatwiać, blokuje biznes”, a problemy z logowaniem, niestabilnością i godzinami oczekiwania na faktury paraliżują przedsiębiorców
24 mar 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i organizacji księgowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji
24 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji. ZUS w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje "coś specjalnego" - co ma ułatwić wielu kobietom sprawne korzystanie ze świadczeń z ZUS, a w szczególności poszerzyć świadomość prawną co do zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawdź dla kogo te zmiany.

REKLAMA

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?
Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
24 mar 2026

Czy wydatki, które podatnik ponosi w trakcie roku kalendarzowego na zakup usług medycznych na rynku prywatnym, mają wpływ na wysokość podatku dochodowego, który musi zapłacić za ten rok? To pytanie podatnicy zadają sobie niemal za każdym razem, gdy dokonują rozliczenia rocznego.
