Dodatkowa premia 518 zł za staż: nowe zasady, obowiązujące również w 2026 roku

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązują zupełnie nowe regulacje dotyczące staży dla bezrobotnych, wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620). Najważniejszą i najczęściej pytaną nowością jest nowe świadczenie: stała premia w wysokości 518 zł za każdy miesiąc stażu. Regulacja jest w pełni obowiązująca w całym 2026 roku, w tym również w kwietniu 2026 roku.

Autorzy przepisów podkreślają, że jest to całkowicie oddzielne, dodatkowe świadczenie. Nie zastępuje ono standardowego stypendium dla stażysty, nie zmienia również zasad wliczania okresu stażu do stażu pracy. Obowiązują tu zupełnie odrębne, precyzyjnie określone warunki przyznawania.

Szczegółowe zasady organizacji staży zostały dodatkowo określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536). Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) określono, że rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb organizowania stażu, w tym elementy:

wniosku o organizację stażu;

programu stażu;

umowy o organizację stażu;

skierowania do odbycia stażu;

wniosku o dodatek do stypendium;

wniosku o premię oraz rodzaje dołączanych do niego informacji;

zaświadczenia o odbyciu stażu.

Premia w wysokości 518 zł jest wypłacana organizatorowi stażu, a nie samemu stażyście. Wypłacana jest ze środków Funduszu Pracy przez właściwego terytorialnie starostę, za każdy pełny miesiąc trwania stażu.

Według ustawodawcy celem tego dodatku jest zachęcenie większej liczby podmiotów do oferowania miejsc stażu, oraz zrekompensowanie im części kosztów związanych z wprowadzeniem i szkoleniem osoby bezrobotnej. Dzięki tej zmianie staż pozostaje bardzo atrakcyjną formą aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób mających największe trudności z powrotem na rynek pracy.

Warunki przyznania premii

Premia nie jest przyznawana automatycznie. Aby ją otrzymać organizator musi spełnić dwa obowiązkowe warunki ustawowe:

W ciągu 12 miesięcy od formalnego zakończenia stażu uczestnik musi uzyskać oficjalny dokument potwierdzający nabycie odpowiednich kompetencji Organizator musi złożyć stosowny wniosek do starosty w terminie 3 miesięcy od dnia wydania tego dokumentu

Przykład Pracodawca organizuje staż w okresie styczeń - kwiecień 2026 roku. Uczestnik pomyślnie kończy program 30 kwietnia, po czym otrzymuje dokument potwierdzający nabyte umiejętności. Wszystkie warunki zostały spełnione. Organizator otrzyma łączną premię w wysokości 4 × 518 zł = 2072 zł

Sam staż odbywa się zawsze na podstawie trójstronnej umowy podpisanej pomiędzy starostą, organizatorem stażu oraz uczestnikiem. Po zakończeniu programu organizator wydaje opinię o nabytych umiejętnościach, a starosta wydaje oficjalne zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kto może zostać organizatorem stażu?

Według nowych przepisów miejsce stażu może zaoferować znacznie szersza grupa podmiotów niż poprzednio:

Dowolny pracodawca

przedsiębiorca który sam nie zatrudnia żadnych innych pracowników

Podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki je tworzące

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne

Pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą na terenie Polski

Ważne Jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślono w ustawie, że udział w stażu w żadnym wypadku nie tworzy stosunku pracy pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Ma on wyłącznie charakter szkoleniowo-praktyczny, chociaż oczywiście bardzo często kończy się późniejszym zatrudnieniem na etat.

Zadania urzędów pracy

Nowa ustawa określiła również na nowo kompetencje starostw powiatowych w zakresie organizacji staży i innych form aktywizacji zawodowej. Do ich zadań należy między innymi: pozyskiwanie ofert miejsc pracy i stażu, rejestracja osób bezrobotnych, organizacja i finansowanie wszystkich form pomocy, kontrola prawidłowości realizacji programów, oraz informowanie ogółu o dostępnych świadczeniach.