Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji. ZUS w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje "coś specjalnego" - co ma ułatwić wielu kobietom sprawne korzystanie ze świadczeń z ZUS, a w szczególności poszerzyć świadomość prawną co do zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawdź dla kogo te zmiany.

ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet

Kobiety w ciąży to klientki ze szczególnymi potrzebami, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi im naprzeciw. Przygotowuje poradnik dla przyszłych mam, który pomoże im w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych.

Poradnik z ZUS dla przyszłych mam, który pomoże w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych

W poradniku znajdą się informacje o:

ubezpieczeniu chorobowym

wynikających z ubezpieczenia chorobowego uprawnieniach do świadczeń w ciąży i po narodzinach dziecka.

Specjalna skrzynka mailowa: mama@zus.pl

Ważne Publikacja jest zaplanowana na kwiecień. Z myślą o mamach Zakład uruchomił też specjalną skrzynkę mailową mama@zus.pl, na którą kobiety mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań ZUS. Instytucja prowadzi te działania w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– We wrześniu ubiegłego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarowaliśmy, że uczulimy naszych pracowników, by uwzględniali szczególną sytuację kobiet w ciąży i tuż po urodzeniu dziecka. Zaleciliśmy, by postępowania wobec kobiet w ciąży prowadzili ze szczególną empatią, by uwzględniali ich sytuację emocjonalną i zdrowotną. Położyliśmy nacisk na to, by komunikacja z przyszłymi i obecnymi mamami była wyważona i zrozumiała, tak by uniknęły niepotrzebnego stresu. Po kilku miesiącach czas na weryfikację, sprawdzimy jak te zalecenia zostały wdrożone – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Kontrole z ZUS i odmowa prawa do zasiłku chorobowego

Zakład nadal zgodnie z prawem ma obowiązek prowadzić działania kontrolne. Przypomina, że dotyczy to na równi wszystkich ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny czy rodzinny. Od początku roku do 23 marca do ZUS wpłynęły 73 703 wnioski o zasiłek chorobowy za czas zwolnień lekarskich w ciąży (zwolnienia z kodem „B”). Dotyczyły 29 233 kobiet. W tym okresie zostały wydanie dwie decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego (dla dwóch kobiet).

Źródło: ZUS