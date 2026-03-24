Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji

24 marca 2026, 17:22
[Data aktualizacji 24 marca 2026, 17:33]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw klientkom - kobietom w szczególnej sytuacji. ZUS w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje "coś specjalnego" - co ma ułatwić wielu kobietom sprawne korzystanie ze świadczeń z ZUS, a w szczególności poszerzyć świadomość prawną co do zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawdź dla kogo te zmiany.

ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet

Kobiety w ciąży to klientki ze szczególnymi potrzebami, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi im naprzeciw. Przygotowuje poradnik dla przyszłych mam, który pomoże im w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych.

Poradnik z ZUS dla przyszłych mam, który pomoże w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych

W poradniku znajdą się informacje o:

  • ubezpieczeniu chorobowym
  • wynikających z ubezpieczenia chorobowego uprawnieniach do świadczeń w ciąży i po narodzinach dziecka.

Specjalna skrzynka mailowa: mama@zus.pl

Ważne

Publikacja jest zaplanowana na kwiecień. Z myślą o mamach Zakład uruchomił też specjalną skrzynkę mailową mama@zus.pl, na którą kobiety mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań ZUS. Instytucja prowadzi te działania w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– We wrześniu ubiegłego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarowaliśmy, że uczulimy naszych pracowników, by uwzględniali szczególną sytuację kobiet w ciąży i tuż po urodzeniu dziecka. Zaleciliśmy, by postępowania wobec kobiet w ciąży prowadzili ze szczególną empatią, by uwzględniali ich sytuację emocjonalną i zdrowotną. Położyliśmy nacisk na to, by komunikacja z przyszłymi i obecnymi mamami była wyważona i zrozumiała, tak by uniknęły niepotrzebnego stresu. Po kilku miesiącach czas na weryfikację, sprawdzimy jak te zalecenia zostały wdrożone – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Kontrole z ZUS i odmowa prawa do zasiłku chorobowego

Zakład nadal zgodnie z prawem ma obowiązek prowadzić działania kontrolne. Przypomina, że dotyczy to na równi wszystkich ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny czy rodzinny. Od początku roku do 23 marca do ZUS wpłynęły 73 703 wnioski o zasiłek chorobowy za czas zwolnień lekarskich w ciąży (zwolnienia z kodem „B”). Dotyczyły 29 233 kobiet. W tym okresie zostały wydanie dwie decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego (dla dwóch kobiet).

Źródło: ZUS

Powiązane
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
Polacy coraz częściej wybierają pracę zdalną, by mieć więcej czasu dla rodziny
Polacy coraz częściej wybierają pracę zdalną, by mieć więcej czasu dla rodziny
Kto, kiedy i dlaczego najczęściej pobiera rentę?
Kto, kiedy i dlaczego najczęściej pobiera rentę?
Źródło: INFOR
Infor.pl
Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?
Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
24 mar 2026

Czy wydatki, które podatnik ponosi w trakcie roku kalendarzowego na zakup usług medycznych na rynku prywatnym, mają wpływ na wysokość podatku dochodowego, który musi zapłacić za ten rok? To pytanie podatnicy zadają sobie niemal za każdym razem, gdy dokonują rozliczenia rocznego.
Przegląd najskuteczniejszych szkoleń HR dla firm. Na jakie kompetencje warto postawić w tym roku?
24 mar 2026

W środowisku, w którym zmiana stała się codziennością, dział HR nie może już pełnić roli wyłącznie administracyjnej. To właśnie tam zapadają decyzje, które decydują o sile zespołów, jakości rekrutacji i sprawności wdrażania nowych osób.

Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych
24 mar 2026

Jedną z najbardziej znanych spraw o błąd medyczny w Polsce jest sprawa przeciwko Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie. Sprawa ciągnęła się latami, była wielokrotnie opisywana przez media branżowe i ogólnopolskie, m.in. przez Prawo.pl, i zakończyła się zasądzeniem milionowego zadośćuczynienia oraz renty. W tle nie było spektakularnego „błędu na stole operacyjnym”, lecz długotrwałe leczenie, którego skutki trwale zmieniły życie pacjentki.

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?
24 mar 2026

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?
Apteka czynna w Wielkanoc 2026. Dyżury aptek w miastach – jak szukać?
24 mar 2026

Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań i odpoczynku, ale również okres, w którym dostęp do wielu usług – w tym aptek – jest ograniczony. Co zrobić, gdy w święta nagle potrzebujesz leków? Gdzie znaleźć aptekę czynną w Wielkanoc 2026 i jak sprawdzić aktualne dyżury? Oto praktyczny poradnik, który pomoże Ci szybko znaleźć pomoc.
Brak zwrotu podatku w 2026 roku. Sprawdź dlaczego przelew z urzędu skarbowego jeszcze nie dotarł
24 mar 2026

Wiele osób, które rozliczyły PIT za 2025 rok, wciąż czeka na obiecany zwrot nadpłaty podatku. Choć system Twój e-PIT znacznie przyspieszył formalności, tysiące podatników w 2026 roku boryka się z opóźnieniami. Przyczyną najczęściej nie jest błąd w deklaracji, lecz jedna kluczowa formalność, o której zapominamy przy zmianie konta lub przeprowadzce.

KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
24 mar 2026

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.

Dłużnik alimentacyjny nie zaskarży decyzji z funduszu dla dziecka. NSA postawił kropkę nad „i"
24 mar 2026

Dłużnik alimentacyjny nie jest stroną postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nie może domagać się jego wznowienia. Tak orzekł NSA w wyroku z 26 lutego 2026 r. (I OSK 107/25), potwierdzając utrwaloną linię orzeczniczą i kończąc wieloletni spór interpretacyjny. Orzeczenie ma istotne znaczenie praktyczne dla wierzycieli oraz dłużników alimentacyjnych.
Licencje na oprogramowanie a podatek u źródła – 3 pułapki, o których musisz wiedzieć. Komercyjne wykorzystanie, SaaS jako „urządzenie przemysłowe” i chaos interpretacyjny
24 mar 2026

Płatności za oprogramowanie kupowane od zagranicznych dostawców to codzienność polskich firm. System ERP od niemieckiego producenta, CRM w chmurze od amerykańskiego giganta, narzędzie projektowe z licencją subskrypcyjną – każda z tych transakcji może generować obowiązek pobrania 20% podatku u źródła (WHT). Albo nie. Problem w tym, że odpowiedź na pytanie „czy WHT?” przestaje być oczywista. W ostatnich dwóch latach organy podatkowe i sądy administracyjne zafundowały podatnikom prawdziwy rollercoaster interpretacyjny. Trzy zagadnienia wymagają szczególnej uwagi: nowa, kontrowersyjna wykładnia pojęcia „komercyjnego wykorzystywania” licencji end-user, próba objęcia modelu SaaS reżimem WHT jako „urządzenia przemysłowego” oraz rozbieżność stanowisk, która uniemożliwia pewne planowanie podatkowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
