Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe

Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe

25 marca 2026, 11:15
[Data aktualizacji 26 marca 2026, 09:24]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek rodzinny, pieniądze, rodzina
Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe
shutterstock

Mimo rosnących kosztów życia, zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w 2026 roku pozostają rygorystyczne. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wynosi świadczenie na dziecko, jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić i jak uniknąć utraty pieniędzy dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę". Czy pobieranie 800 plus blokuje dostęp do tego wsparcia? Oto szczegóły.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Wysokość miesięcznego wsparcia zależy od tego, w jakiej grupie wiekowej znajduje się Twoje dziecko. W 2026 roku obowiązują następujące stawki:

  • 95,00 zł - na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5. roku życia.
  • 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.
  • 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki).

Pieniądze te są wypłacane co miesiąc, a prawo do nich ustala się na dany okres zasiłkowy.

Kryterium dochodowe 2026. Kto dostanie zasiłek na dziecko?

Zasiłek rodzinny nie jest przyznawany wszystkim - to świadczenie oparte na dochodach. Aby otrzymać decyzję pozytywną, przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć:

  • 674,00 zł - dla większości rodzin.
  • 764,00 zł - dla rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że świadczenie 800 plus nie jest wliczane do dochodu. Oznacza to, że pobieranie 800+ nie zmniejsza Twoich szans na otrzymanie zasiłku rodzinnego.

Przekroczyłeś próg? Ratunkiem jest zasada "złotówka za złotówkę"

Wiele osób rezygnuje ze składania wniosku, myśląc, że ich dochód jest o kilka złotych za wysoki. To błąd! W 2026 roku nadal obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli Twój dochód przekracza dopuszczalny limit, zasiłek nie zostanie całkowicie odebrany. Zostanie on pomniejszony o kwotę, o którą przekroczyłeś próg. Przykładowo: jeśli przekraczasz limit o 30 zł, Twój zasiłek będzie o 30 zł niższy, ale nadal będziesz otrzymywać wsparcie finansowe.

Dodatki do zasiłku rodzinnego, o których warto wiedzieć

Sam zasiłek to tylko podstawa. Jeśli spełniasz kryterium dochodowe, możesz ubiegać się o szereg dodatków, które znacząco podnoszą łączną kwotę wsparcia:

  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko.
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo (wypłacane we wrześniu).
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 110 zł miesięcznie.
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 95 zł na trzecie i kolejne dzieci.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny online?

W 2026 roku najszybszą drogą do uzyskania pieniędzy jest złożenie wniosku drogą elektroniczną. Możesz to zrobić przez:

  1. Portale administracji publicznej (np. Emp@tia).
  2. Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
  3. Wybrane systemy bankowości elektronicznej.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy najlepiej składać już w sierpniu, aby zachować ciągłość wypłat od listopada.

Kiedy złożyć wniosek, aby nie stracić ciągłości?

Pamiętaj, że prawo do zasiłku ustala się na tzw. okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego. W 2026 roku kluczowe są dwie daty:

  1. Od 1 lipca - możesz składać wnioski drogą elektroniczną na nowy okres (2026/2027).
  2. Od 1 sierpnia - rusza przyjmowanie wniosków w formie papierowej w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej (MOPS/GOPS).

Złożenie kompletnego wniosku do końca sierpnia gwarantuje Ci, że wypłata za listopad wpłynie na konto bez żadnych opóźnień.

Zasiłek rodzinny a praca za granicą

Jeśli jeden z rodziców pracuje w kraju Unii Europejskiej, EOG lub w Szwajcarii, sprawa się komplikuje. W takim przypadku wniosek trafia do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego (lub odpowiedniej jednostki wyznaczonej w regionie) w celu ustalenia tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to zapobiec pobieraniu pełnych świadczeń rodzinnych w dwóch krajach jednocześnie na to samo dziecko. Warto o tym pamiętać, bo proces weryfikacji zagranicznych dochodów trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż standardowa procedura w gminie.

Co wlicza się do dochodu w 2026 roku?

Choć 800 plus jest wyłączone z wyliczeń, do dochodu rodziny musisz doliczyć:

  • Przychody podlegające opodatkowaniu (po odliczeniu składek i podatku).
  • Dochody z gospodarstwa rolnego (liczone według ogłoszonej liczby hektarów przeliczeniowych).
  • Alimenty na dzieci od drugiego rodzica.
  • Stypendia o charakterze socjalnym.

Jeśli Twoja sytuacja pogorszyła się w trakcie roku (tzw. utrata dochodu, np. przez zwolnienie z pracy), urząd przeliczy Twoje uprawnienia na nowo, biorąc pod uwagę aktualne, niższe zarobki.

Czy zasiłek rodzinny można stracić?

Tak, istnieją sytuacje, w których prawo do pieniędzy wygasa mimo spełnienia kryterium dochodowego. Dzieje się tak m.in., gdy:

  • Dziecko zawrze związek małżeński.
  • Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa, zakład poprawczy).
  • Pełnoletnie dziecko przestało się uczyć.
  • Osoba pobierająca zasiłek nie poinformowała urzędu o wyjeździe na stałe za granicę.

Inne dodatki, o które możesz zapytać w urzędzie

Oprócz najpopularniejszych dopłat, system w 2026 roku przewiduje wsparcie w specyficznych sytuacjach życiowych:

  • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1000 zł wypłacane jednorazowo (tzw. gminne becikowe, przyznawane niezależnie od ogólnopolskiego kosiniakowego).
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 113 zł miesięcznie – jeśli dziecko mieszka w internacie, bursie lub stancji. 69 zł miesięcznie – na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły w innej miejscowości.
  • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie (przez okres 24, 36 lub 72 miesięcy, zależnie od liczby dzieci i ich stanu zdrowia).

FAQ: Zasiłek rodzinny 2026 - najczęstsze pytania

  1. Czy dochód z zasiłku rodzinnego jest opodatkowany? Nie, zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.
  2. Do kiedy wypłacany jest zasiłek na uczące się dziecko? Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, a jeśli posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę - do 24. roku życia.
  3. Czy muszę zgłaszać zmianę dochodu w trakcie roku? Tak, każda istotna zmiana sytuacji materialnej (np. nowa praca, utrata zatrudnienia) musi być zgłoszona do organu wypłacającego świadczenie.

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2026 na dziecko w różnych grupach wiekowych?

95,00 zł od urodzenia do ukończenia 5. roku; 124,00 zł powyżej 5. roku do ukończenia 18. roku; 135,00 zł powyżej 18. roku do ukończenia 24. roku (jeśli kontynuuje naukę). Świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

Jakie jest kryterium dochodowe 2026 do zasiłku rodzinnego i czy 800 plus wlicza się do dochodu?

Przeciętny miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć 674,00 zł lub 764,00 zł (gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności). Świadczenie 800 plus nie jest wliczane do dochodu.

Na czym polega zasada "złotówka za złotówkę" przy zasiłku rodzinnym 2026?

Jeśli dochód przekracza dopuszczalny limit, zasiłek nie jest odbierany, lecz pomniejszany o kwotę przekroczenia. Przykład: przekroczenie o 30 zł oznacza zasiłek niższy o 30 zł.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny 2026/2027, aby zachować ciągłość wypłat?

Wnioski elektroniczne od 1 lipca, papierowe od 1 sierpnia. Złożenie kompletnego wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę za listopad bez opóźnień. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny na uczące się dziecko w 2026 roku?

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, a jeśli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę - do 24. roku życia.

Waloryzacja, trzynastki i czternastki w 2026 roku. Co musisz wiedzieć o dodatkowych świadczeniach? Oto nowe kwoty netto po waloryzacji
Emerytura bez stażu pracy? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia z ZUS
Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu. Jak złożyć wniosek ERPO przez internet?
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
26 mar 2026

Sejm rozpatrzył propozycję wprowadzenia rewolucyjnego świadczenia: bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 2333 zł. Pomysł wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego budzi wiele emocji. Z jednej strony może pomóc w likwidacji ubóstwa i zmniejszyć lęk przed przyszłością, z drugiej – takie rozwiązanie bywa postrzegane jako niesprawiedliwe i nadmiernie obciążające budżet państwa.
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.

Obowiązki domowe, obowiązki zawodowe, rodzina - organizacja kuleje, a produktywność niska? Możesz to łatwo ogarnąć i zaoszczędzić
25 mar 2026

Brak planu dnia to nie problem organizacyjny - to ukryty problem finansowy. Rozproszony pracownik zarabia mniej, częściej popełnia kosztowne błędy i szybciej się wypala. A wypalony rodzic wydaje więcej: na gotowe jedzenie, na prywatne wizyty u lekarza, na nagradzające zakupy zbędnych rzeczy. Dobry plan dnia to najlepsza inwestycja, jaka nie kosztuje ani złotówki.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.
Krew się opłaca! Jest decyzja, ważna dla wcześniejszej emerytury górników
25 mar 2026

Dni zwolnienia za honorowe oddawanie krwi wreszcie wliczą się do stażu pracy górniczej. To wielka zmiana dla pracowników pod ziemią!
Nowe podstawy programowe i ramowy plan nauczania. Opublikowano przepisy. Co się zmieni w szkołach?
26 mar 2026

Minimalizacja kontaktu z narzędziami ekranowymi i doświadczenia edukacyjne w przedszkolach. W szkołach interdyscyplinarne moduły tematyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda i edukacja obywatelska. Do tego zwiększenie wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Które zmiany będą obowiązywały od razu, a które będą wdrażane sukcesywnie? Opublikowano już przepisy dotyczące nowej podstawy programowej i ramowego planu nauczania.

To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS
25 mar 2026

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dotyczy możliwości zaliczania do okresów pracy górniczej dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Skorzystają na tym górnicy - honorowi krwiodawcy.
Sprzedaż działki a VAT - kiedy zwolnienie nie przysługuje
26 mar 2026

Sprzedaż nieruchomości gruntowych podlega na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług kwalifikacji jako odpłatna dostawa towarów. Co do zasady obejmuje to zarówno grunty zabudowane, jak i niezabudowane. Przepisy przewidują jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, jeśli spełnione zostaną warunki wynikające m.in. z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia, ma przeznaczenie gruntu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku jego braku - decyzji o warunkach zabudowy. To właśnie przeznaczenie formalnoprawne, a nie faktyczne wykorzystanie gruntu, determinuje kwalifikację jako teren budowlany.
