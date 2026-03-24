REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Waloryzacja, trzynastki i czternastki w 2026 roku. Co musisz wiedzieć o dodatkowych świadczeniach? Oto nowe kwoty netto po waloryzacji

Waloryzacja, trzynastki i czternastki w 2026 roku. Co musisz wiedzieć o dodatkowych świadczeniach? Oto nowe kwoty netto po waloryzacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 12:10
[Data aktualizacji 25 marca 2026, 09:38]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
waloryzacja, emerytura, pieniądze, ZUS
Emerytura w 2026 roku. Waloryzacja, trzynastki i czternastki. Co musisz wiedzieć o dodatkowych świadczeniach w tym roku? Oto nowe kwoty netto po waloryzacji
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 przynosi istotne zmiany w systemie zabezpieczeń społecznych, które bezpośrednio wpływają na portfele milionów Polaków. Właśnie teraz, w marcu, seniorzy poznają ostateczne kwoty swoich świadczeń po corocznej podwyżce. Osoby pobierające świadczenia oraz te, które wkrótce zamierzają przejść na emeryturę, z uwagą śledzą komunikaty ZUS. Kluczowym zagadnieniem pozostaje emerytura 2026.

Waloryzacja emerytur 2026 - co zmieniło się w wyliczeniach? Sprawdź konkretne kwoty i terminy wypłat

Każdego roku to właśnie waloryzacja emerytur 2026 budzi najwięcej emocji wśród świadczeniobiorców. W obecnym stanie prawnym mechanizm ten ma za zadanie ochronę siły nabywczej pieniądza w obliczu inflacji. Od 1 marca najniższa emerytura 2026 wzrosła do 1978,49 zł brutto, co jest bezpośrednią konsekwencją przyjętego wskaźnika waloryzacji na poziomie 5,3 proc. Wiele osób poszukujących informacji w sieci wpisuje frazę najniższa emerytura 2026, aby sprawdzić swoje uprawnienia i realny wzrost dochodów. Dla wielu seniorów kluczowa jest najniższa emerytura 2026 netto, która po odliczeniu składki zdrowotnej wynosi obecnie około 1800,43 zł "na rękę". Warto zauważyć, że dzięki kwocie wolnej od podatku, osoby pobierające świadczenia do 2500 zł brutto (czyli ok. 2275 zł netto) są zwolnione z podatku dochodowego PIT, co realnie zwiększa zysk z tegorocznej podwyżki.

REKLAMA

REKLAMA

Jak waloryzacja 5,3 proc. przekłada się na portfele?

W praktyce oznacza to, że senior, który w lutym otrzymywał 2500 zł brutto, od marca zobaczy na koncie kwotę zbliżoną do 2396 zł netto. Przy wyższych świadczeniach, na przykład rzędu 3500 zł brutto, wypłata "na rękę" po odliczeniu składek i podatku wynosi teraz około 3077 zł. Te konkretne zmiany sprawiają, że hasło emerytura 2026 waloryzacja nie jest tylko statystyką, ale realnym wsparciem domowego budżetu w dobie wciąż odczuwalnych kosztów życia. Waloryzacja polega na pomnożeniu obecnej kwoty świadczenia przez wskaźnik 1,053. Przykładowo:

  • Przy emeryturze 2000 zł, podwyżka wynosi 106 zł.
  • Przy emeryturze 3000 zł, portfel zasili dodatkowe 159 zł.
  • Przy emeryturze 4000 zł, świadczenie rośnie o 212 zł.

Kiedy wypłata świadczeń dodatkowych w 2026 roku?

W 2026 roku trzynasta i czternasta emerytura zostaną wypłacone na podstawie obowiązujących przepisów, a ich wysokość jest ściśle uzależniona od marcowej waloryzacji, która podniosła emeryturę minimalną do kwoty 1978,49 zł brutto. Trzynastka trafi do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów w kwietniu. Ze względu na to, że Wielkanoc w 2026 roku przypada na początku kwietnia, osoby, których termin płatności przypada na 1. dzień miesiąca, otrzymają środki jeszcze w marcu. Kwota "trzynastki" jest równa nowej emeryturze minimalnej i wynosi 1978,49 zł brutto, przy czym każdy otrzyma taką samą kwotę brutto równą najniższej emeryturze, co po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek. Z kolei czternastka zostanie wypłacona we wrześniu, jednak w jej przypadku kluczowe jest kryterium dochodowe wynoszące 2900 zł brutto. Osoby pobierające emeryturę do tego progu otrzymają pełne świadczenie w wysokości 1978,49 zł brutto, natomiast u pozostałych seniorów kwota ta zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", aż do osiągnięcia limitu wypłaty, który wynosi 50 zł. W praktyce oznacza to, że osoby ze świadczeniem przekraczającym około 4828 zł brutto nie otrzymają czternastki. Oba dodatki są przyznawane automatycznie, więc seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, a pieniądze zostaną przelane przez ZUS wraz z regularną emeryturą w wyznaczonych terminach.

Najczęściej zadawane pytania o waloryzację świadczeń w 2026 roku

Ile wynosi najniższa emerytura 2026 po waloryzacji 5,3 proc.?

Od 1 marca najniższa emerytura 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Najniższa emerytura 2026 netto to około 1800,43 zł "na rękę".

Jak liczyć waloryzację emerytur 2026 i jakie są przykładowe podwyżki?

Waloryzacja emerytur 2026 polega na pomnożeniu świadczenia przez wskaźnik 1,053. Przykłady: przy 2000 zł podwyżka to 106 zł; przy 3000 zł to 159 zł; przy 4000 zł to 212 zł.

Kto nie płaci PIT od emerytury po waloryzacji 2026?

Dzięki kwocie wolnej od podatku, emerytury do 2500 zł brutto (czyli ok. 2275 zł netto) są zwolnione z PIT. To realnie zwiększa zysk z podwyżki w 2026 roku.

Kiedy i w jakiej kwocie wypłacana jest trzynasta emerytura 2026?

Trzynasta emerytura 2026 wypłacana jest w kwietniu i równa się 1978,49 zł brutto. Ze względu na Wielkanoc na początku kwietnia 2026, terminy na 1. dzień miesiąca dostaną "trzynastkę" w marcu.

Kiedy będzie czternasta emerytura 2026 i jakie jest kryterium dochodowe?

Wypłata czternastej emerytury 2026 planowana jest na wrzesień. Przy świadczeniach powyżej 2900 zł brutto działa zasada "złotówka za złotówkę", czyli pomniejszenie o nadwyżkę ponad limit.

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA