Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu. Jak złożyć wniosek ERPO przez internet?

Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu. Jak złożyć wniosek ERPO przez internet?

23 marca 2026, 12:20
[Data aktualizacji 24 marca 2026, 09:21]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, emeryci, wniosek, dokumenty
Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu? Zobacz, jak złożyć wniosek ERPO przez internet
Czy wiesz, że Twoja emerytura może być wyższa, a do jej przeliczenia wystarczy kilka kliknięć? ZUS coraz śmielej zachęca seniorów do korzystania z portalu eZUS (PUE ZUS). Sprawdź, kto może zyskać dodatkowe pieniądze i jak złożyć wniosek ERPO online, by nie stać w kolejkach.

Wielu emerytów godzi się na wysokość świadczenia przyznaną lata temu, nie wiedząc, że prawo pozwala na jego aktualizację. Nowe dokumenty, dodatkowa praca na emeryturze czy zmiana tablic trwania życia to realne powody, aby ZUS ponownie zajrzał do Twojej teczki.

Kto może liczyć na wyższe świadczenie?

Ponowne obliczenie emerytury nie jest dla każdego, ale istnieje kilka grup, które niemal na pewno na tym skorzystają:

  • Pracujący emeryci: Jeśli po przejściu na odpoczynek dorabiałeś na umowie o pracę lub zleceniu, Twoje konto w ZUS zasiliły nowe składki. Warto je "doliczyć" do podstawy.
  • Osoby z nowymi dowodami: Znalazłeś w domowym archiwum stare świadectwo pracy lub legitymację ubezpieczeniową z lat młodości? Każdy udokumentowany miesiąc stażu ma znaczenie.
  • Emeryci z "dawnego portfela": Zmiany w przepisach dotyczących kapitału początkowego często otwierają furtkę do korzystniejszych wyliczeń dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem.

Wniosek ERPO przez eZUS (PUE ZUS) - krok po kroku

Wniosek ERPO to oficjalny formularz ZUS, który służy do ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego. Jego złożenie może doprowadzić do podwyższenia wypłacanej co miesiąc kwoty, jeśli wystąpiły nowe okoliczności wpływające na jej wysokość. Kiedy warto złożyć wniosek ERPO? Możesz ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia, jeżeli:

  • pracowałeś po przyznaniu emerytury - na Twoje konto wpłynęły nowe składki;
  • znalazłeś nowe dokumenty - np. stare świadectwa pracy lub dowody zarobków, których nie przedstawiłeś wcześniej zmienił się staż pracy - chcesz doliczyć nowo przebyte okresy składkowe lub nieskładkowe;
  • najkorzystniejsze trwanie życia - chcesz przeliczenia z zastosowaniem tablic średniego dalszego trwania życia, które są dla Ciebie korzystniejsze.

Złożenie wniosku przez internet jest szybsze i eliminuje ryzyko błędów, które często zdarzają się w formularzach papierowych.

  1. Zaloguj się do PUE ZUS (możesz to zrobić przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną).
  2. W panelu "Świadczeniobiorca" wybierz sekcję "Usługi".
  3. Znajdź na liście wniosek ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego).
  4. Wypełnij dane i - co najważniejsze - wskaż, o co wnioskujesz (np. o doliczenie okresów składkowych lub przeliczenie podstawy wymiaru).
  5. Podpisz wniosek Profilem Zaufanym i wyślij.

Ważne: Jeśli posiadasz nowe dokumenty papierowe (np. oryginalne świadectwa pracy), których ZUS nie ma w systemie, musisz je dostarczyć do placówki osobiście lub pocztą w ciągu 7 dni od wysłania wniosku elektronicznego.

Czy można na tym stracić?

To najczęstsza obawa seniorów. Odpowiedź brzmi: NIE. Zgodnie z przepisami, jeśli po ponownym przeliczeniu okaże się, że nowa emerytura byłaby niższa od obecnej, ZUS ma obowiązek pozostać przy dotychczasowej, korzystniejszej dla Ciebie kwocie. Nic nie ryzykujesz, a możesz jedynie zyskać. Dlaczego warto to zrobić teraz? Inflacja i rosnące koszty życia sprawiają, że każda złotówka ma znaczenie. Przeliczenie emerytury to nie zasiłek, to Twoje wypracowane pieniądze, które po prostu czekają na "odblokowanie".

Korzystne tablice trwania życia (zasada "najlepszej opcji")

ZUS przy przeliczaniu emerytury musi teraz automatycznie stosować tablicę średniego dalszego trwania życia, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza - wybierając spośród tych obowiązujących w dniu:

  • osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • złożenia wniosku o emeryturę.

To szczególnie ważne, jeśli pracowałeś dłużej i w międzyczasie tablice stały się mniej korzystne (np. z powodu spadku śmiertelności po pandemii).

Nowe limity dorabiania (dla wcześniejszych emerytów)

Jeśli nie osiągnąłeś jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), pamiętaj, że od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe kwoty graniczne przychodu. Przekroczenie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie emerytury. Przekroczenie 130 proc. spowoduje jej zawieszenie. Emeryci, którzy osiągnęli już wiek 60/65 lat, mogą dorabiać bez żadnych limitów.

Jak uzupełnić Twój wniosek ERPO?

W punkcie dotyczącym wniosku ERPO, w polu "Inne", warto dopisać: "Wnoszę o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem najkorzystniejszej tablicy dalszego trwania życia" - ZUS robi to z urzędu, ale taka adnotacja daje pewność, że nic nie zostało pominięte.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Chorujesz na Alzheimera? Możesz otrzymać świadczenie wspierające. Sprawdź, jak dostać nawet 4353 zł z ZUS
Chorujesz na Alzheimera? Możesz otrzymać świadczenie wspierające. Sprawdź, jak dostać nawet 4353 zł z ZUS
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

