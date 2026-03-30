Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi

Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi

30 marca 2026, 16:10
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
szok, zdziwienie, kobieta, senior, seniorka, emeryt, emerytka
Jeden dzień może zmienić wszystko. Jak podwyższyć emeryturę o kilkaset złotych w kilku prostych krokach? Tych trików ZUS Ci nie zdradzi
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Data złożenia wniosku o emeryturę może być warta nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. W marcu 2026 roku splot waloryzacji i nowych tablic życia tworzy unikalną szansę. Większość Polaków błądzi, składając wniosek tuż po urodzinach. Tymczasem wystarczy poczekać kilka tygodni, aby system naliczył znacznie wyższe świadczenie.

System emerytalny w Polsce opiera się na prostym wzorze: zgromadzony kapitał dzielimy przez statystyczną długość życia. Jednak w tej formule ukryte są mechanizmy, które pozwalają na legalną poprawę ostatecznego wyniku. Marzec 2026 roku przyniósł nowe wskaźniki waloryzacji, co sprawia, że osoby kończące wiek emerytalny stają przed ważnym wyborem. Choć doradcy ZUS odpowiedzą na Twoje pytania, to Ty musisz wiedzieć, o co zapytać i kiedy złożyć wniosek, by system zadziałał na Twoją korzyść.

REKLAMA

REKLAMA

Magia drugiego kwartału - dlaczego przełom marca i kwietnia to "gorący" czas?

Większość ekspertów finansowych wskazuje, że moment przejścia na emeryturę w drugim kwartale roku jest kluczowy. Dlaczego? Ponieważ w czerwcu ZUS dokonuje rocznej waloryzacji składek zgromadzonych na koncie i subkoncie. Dzięki zmianom w przepisach, osoby składające wniosek w czerwcu nie tracą już na waloryzacjach kwartalnych, a ich kapitał "puchnie" o wskaźnik roczny, który w 2026 roku jest wyjątkowo korzystny ze względu na dynamikę płac. Przy kapitale rzędu 500 000 zł, odpowiednie wstrzelenie się w cykl waloryzacji może oznaczać nawet 200-400 zł miesięcznie więcej do końca życia.

Tablice GUS - Twój cichy sojusznik

Co roku, pod koniec marca, Główny Urząd Statystyczny publikuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia (obowiązują od 1 kwietnia). To kluczowy wskaźnik - im jest on niższy, tym wyższa emerytura. Jeśli nowe tablice pokazują, że statystycznie będziemy żyć dłużej, złożenie wniosku jeszcze w marcu (na starych zasadach) może być korzystniejsze. Jeśli jednak tablice wykazują skrócenie życia - warto zaczekać do kwietnia. Co ważne, jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny wcześniej, ZUS ma obowiązek wybrać dla Ciebie korzystniejszy wariant tablic (z roku przejścia na emeryturę lub z roku osiągnięcia wieku emerytalnego).

Praca po "godzinie zero". Jak rośnie kapitał po 60-tce i 65-tce?

Jeśli zdrowie na to pozwala, każdy miesiąc pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to potężny zastrzyk gotówki. Rok dodatkowej pracy może zwiększyć Twoje przyszłe świadczenie nawet o 10-15 proc. Wynika to z dwóch prostych faktów: dopłacasz nowe składki, a jednocześnie skraca się statystyczna liczba miesięcy Twojego dalszego życia, przez którą ZUS dzieli kapitał. W 2026 roku, przy wysokiej waloryzacji składek, "premia za cierpliwość" jest rekordowa.

REKLAMA

Ukryty kapitał początkowy. Czy na pewno policzyłeś wszystko?

Największe pieniądze uciekają przy błędnie wyliczonym kapitale początkowym za lata pracy przed 1999 rokiem. ZUS nie uwzględni okresów, na które nie ma dokumentacji. Warto przeszukać domowe archiwa: legitymacje ubezpieczeniowe, wpisy w starych dowodach, a nawet świadectwa pracy z wojska czy okresów opieki nad dzieckiem. Każdy udowodniony miesiąc z tamtego okresu ma ogromną wagę, bo podlega wielokrotnej waloryzacji przez ostatnie 25 lat.

Jak legalnie podwyższyć emeryturę? - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy przejście na emeryturę w czerwcu nadal jest najbardziej opłacalne? Tak, czerwiec pozostaje bardzo korzystnym miesiącem ze względu na domykanie rocznej waloryzacji składek. Dzięki zmianie przepisów sprzed kilku lat, osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu mają kapitał waloryzowany tak, jakby robiły to w maju, ale z uwzględnieniem dodatkowych profitów rocznych.
  2. Jakie znaczenie mają nowe tablice GUS z marca 2026 roku? Tablice te zaczynają obowiązywać 1 kwietnia. Jeśli prognozują one dłuższe życie niż rok wcześniej, warto złożyć wniosek do końca marca. Jeśli krótsze - lepiej poczekać do kwietnia. Pamiętaj: ZUS zawsze sprawdzi, która tablica (z momentu ukończenia wieku czy złożenia wniosku) jest dla Ciebie lepsza.
  3. Czy jeden dzień zwłoki z wnioskiem może coś zmienić? Tak. Jeśli Twoje urodziny wypadają np. 30 marca, a wniosek złożysz 1 kwietnia, wpadasz w zupełnie nowy cykl statystyczny (nowe tablice GUS) i zyskujesz dodatkowy miesiąc stażu. Zawsze warto dopytać doradcę w ZUS o symulację dla dwóch sąsiednich miesięcy.
  4. Co daje doliczenie okresu studiów? Ukończone studia wyższe wlicza się jako okres nieskładkowy przy ustalaniu kapitału początkowego (za lata przed 1999 roku). Choć nie wpłynęły wtedy składki, okres ten podwyższa staż pracy, co jest kluczowe dla osób walczących o staż do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn).
  5. Czy praca na pół etatu po osiągnięciu wieku emerytalnego ma sens? Bardzo duży. Każdy miesiąc pracy bez pobierania świadczenia to realny zysk. Nie tylko zwiększasz sumę składek, ale przede wszystkim zmniejszasz "mianownik" w równaniu ZUS (przewidywane trwanie życia), co potrafi podbić emeryturę o kilkanaście procent w skali roku.

Powiązane
Zapomniane świadczenia z ZUS. Sprawdź dokumenty rodziców. Mogą im się należeć dodatkowe pieniądze
Zapomniane świadczenia z ZUS. Sprawdź dokumenty rodziców. Mogą im się należeć dodatkowe pieniądze
Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur
Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur
Twoja emerytura wyniesie 800 zł? Brutalna prognoza ZUS dla 40- i 50-latków. Ostatni moment na ratunek przed nędzą w 2026 roku
Twoja emerytura wyniesie 800 zł? Brutalna prognoza ZUS dla 40- i 50-latków. Ostatni moment na ratunek przed nędzą w 2026 roku
Źródło: INFOR
REKLAMA

1 kwietnia 2026 r. rozpocznie się rok składkowy 2026/2027. ZUS przekazał ważne zawiadomienie w tej sprawie
30 mar 2026

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopę ustalamy albo ZUS albo płatnik składek, z tym jednak zastrzeżeniem, że ZUS ustala stopę wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazuje informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.
NSA wypowiedział się w sprawie opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania. Przyznał rację kierowcy
30 mar 2026

Błędny numer to nie to samo, co brak opłaty. Kompetencje samorządu są ograniczone i nie może pobierać opłat w sytuacjach, których nie przewidziano w ustawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do tego, że racja jest po stronie kierowcy.
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
30 mar 2026

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?

REKLAMA

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Seniorzy mogą płacić mniej w sklepach, sanatoriach i przychodniach. Wystarczy jedna karta
30 mar 2026

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z licznych zniżek w całej Polsce – m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, placówkach medycznych czy instytucjach kultury. Program cieszy się coraz większą popularnością i korzysta z niego już setki tysięcy osób.
Ceny paliw z limitem. Eksperci: możliwa turystyka paliwowa i wyższa inflacja
30 mar 2026

Rząd obniża podatki i wprowadza ceny maksymalne, ale ekonomiści alarmują: interwencja może odbić się na gospodarce. W grze są inflacja, deficyt i… turystyka paliwowa.
Nauczycielowi przysługuje wolność słowa. Nie jest ona jednak nieograniczona. MEN odpowiedziało na interpelację poselską
30 mar 2026

Czy nauczyciele mogą korzystać z przysługującej obywatelom na podstawie Konstytucji RP wolności słowa? Jak oddzielić ich działania jako podejmowane w ramach aktywności zawodowej od tych będących częścią życia prywatnego? Na takie pytania odpowiedzi musiało udzielić MEN.

REKLAMA

Pracujesz w firmie od dawna, teraz podwyżka płac już cię nie ominie - wyższe wynagrodzenie dostaniesz z automatu. Ważna zmiana przepisów prawa pracy, kto korzysta
30 mar 2026

Teraz pracownicy pomijani przy podwyższaniu płac – czasami całymi latami – zostaną wzięci pod ochronę przez prawo, które uznaje takie postępowanie pracodawcy za praktykę dyskryminacyjną. To mało znana strona dyrektywy płacowej, na wdrożeniu której skorzystają nie tylko rekrutowani do pracy, ale i pracownicy z długim stażem w firmie.
Łóżka i aparaty słuchowe dostępne nie tylko dla osób z orzeczeniem? Stanowisko PFRON i RARS
30 mar 2026

Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego PFRON, która działała do końca 2025 roku, była dostępna wyłącznie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Teraz Fundusz wraz z RARS rozważają udostępnienie części urządzeń, w tym łóżek rehabilitacyjnych i aparatów słuchowych - szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom potrzebującym wsparcia w opiece domowej oraz organizacjom non-profit.
REKLAMA