Przełom dla seniorów urodzonych w latach 1949 a 1959. ZUS może wypłacić gigantyczne wyrównania. Sprawdź, czy jesteś na liście

Przełom dla seniorów urodzonych w latach 1949 a 1959. ZUS może wypłacić gigantyczne wyrównania. Sprawdź, czy jesteś na liście

16 kwietnia 2026, 09:39
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, emeryci, wniosek, dokumenty
Przełom dla seniorów urodzonych w latach 1949 a 1959. ZUS może wypłacić gigantyczne wyrównania. Sprawdź, czy jesteś na liście
Sukces rocznika 1953 był dopiero początkiem. Dziś przed szansą na drastyczne podwyższenie świadczeń oraz wypłatę gigantycznych wyrównań stają seniorzy urodzeni w latach 1949-1959. Chodzi o naprawienie błędu w mechanizmie potrąceń, który przez lata zaniżał emerytury powszechne osób przechodzących z "wcześniejszych" świadczeń. Kto może liczyć na pieniądze? O jakie kwoty toczy się gra?

Mechanizm pułapki emerytalnej. Dlaczego ZUS wypłacał mniej?

Istota problemu, który dotknął tysiące Polaków, tkwi w art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten nakazuje ZUS-owi pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur (np. wcześniejszych, nauczycielskich czy górniczych). W praktyce oznaczało to, że seniorzy, którzy przez lata uczciwie wypracowywali swój staż, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) dowiadywali się, że ich "docelowa" emerytura jest o kilkaset, a czasem ponad tysiąc złotych niższa, niż wynikałoby to z ich składek. Wszystko przez to, że państwo "odliczyło" sobie wypłacone im wcześniej pieniądze.

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (P 1/22 z czerwca 2024 roku)

Choć ustawa naprawcza z 2020 roku objęła rocznik 1953, pozostałe roczniki pozostały w legislacyjnej próżni. Sytuację zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2024 r. (sygn. akt P 1/22), który uznał, że mechanizm pomniejszania emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych jest niekonstytucyjny także wobec innych grup. Trybunał wskazał jasno: państwo nie może zaskakiwać obywateli zmianą reguł gry w trakcie jej trwania. Osoby, które decydowały się na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, nie mogły przewidzieć, że w przyszłości ich kapitał zostanie drastycznie uszczuplony.

Kto dokładnie jest na liście do wyrównania?

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami prawnymi i projektami ustaw (m.in. senacki projekt nr 119), o wyrównanie mogą ubiegać się:

  1. Kobiety urodzone w latach 1954-1959 - które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem.
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1949-1952 oraz w 1954 roku - którzy znaleźli się w analogicznej sytuacji co kobiety z rocznika 1953.
  3. Renciści rodzinni - wdowy i wdowcy po osobach z tych roczników, których świadczenie było wyliczane od zaniżonej emerytury zmarłego małżonka.

Ile można zyskać? Wyliczenia ekspertów

Kwoty, o które toczy się walka, nie są symboliczne. Z analiz Biura Legislacyjnego Senatu wynika, że:

  • Średnia miesięczna podwyżka emerytury może wynieść około 1191 zł.
  • Średnia kwota wyrównania (za okres, w którym pobierano zaniżone świadczenie) to blisko 64 000 zł.
  • W skrajnych przypadkach, przy wysokim kapitale początkowym, jednorazowe wyrównania mogą przekroczyć barierę 100 000 zł.

Jak odzyskać pieniądze? Instrukcja działania

Obecnie sytuacja prawna jest w fazie „zawieszenia” między wyrokiem TK a nową ustawą, co wymusza na emerytach aktywność. ZUS z własnej inicjatywy nie przeliczy tych świadczeń.

  • Krok 1: Wniosek o wznowienie postępowania / przeliczenie świadczenia. Należy złożyć w ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b (czyli bez potrącania kwot emerytur wcześniejszych). Choć ZUS często wydaje decyzje odmowne, powołując się na brak nowej ustawy, taka decyzja jest niezbędna do dalszej drogi.
  • Krok 2: Odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu odmowy z ZUS, masz 30 dni na złożenie odwołania do sądu. Sądy powszechne coraz częściej wydają wyroki bezpośrednio na podstawie Konstytucji i wyroku TK, nakazując ZUS-owi wypłatę wyrównania bez czekania na ruch Sejmu.
  • Krok 3: Monitorowanie legislacji. W Parlamencie trwają prace nad ustawą, która ma objąć te roczniki systemowo (podobnie jak rocznik 1953). Wejście w życie specustawy skróci drogę sądową i pozwoli na wypłaty "z automatu" po złożeniu jednego prostego formularza.

Podsumowanie. Nie czekaj, aż pieniądze przepadną

Historia rocznika 1953 nauczyła seniorów jednego: w sporach z ZUS wygrywają ci, którzy pilnują terminów i dokumentacji. Roczniki 1949-1959 mają obecnie najsilniejsze od lat podstawy prawne do walki o godne świadczenia. Warto już teraz sprawdzić swoją decyzję emerytalną i upewnić się, czy na pierwszej stronie widnieje zapis o pomniejszeniu podstawy obliczenia emerytury - to klucz do odzyskania należnych pieniędzy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kto z roczników 1949–1959 może ubiegać się o wyrównanie emerytur z ZUS?

Kobiety urodzone 1954-1959, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 roku; mężczyźni urodzeni 1949-1952 oraz w 1954 roku, w analogicznej sytuacji co kobiety z rocznika 1953; renciści rodzinni (wdowy i wdowcy) po tych rocznikach, gdy świadczenie wyliczono od zaniżonej emerytury zmarłego małżonka.

Jakie kwoty podwyżek i wyrównań są możliwe według analiz Biura Legislacyjnego Senatu?

Średnia miesięczna podwyżka emerytury może wynieść około 1191 zł. Średnia kwota wyrównania to blisko 64 000 zł. W skrajnych przypadkach jednorazowe wyrównania mogą przekroczyć barierę 100 000 zł.

Co orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie P 1/22 z czerwca 2024 roku?

Trybunał uznał, że mechanizm pomniejszania emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych jest niekonstytucyjny także wobec innych grup. Trybunał wskazał jasno: państwo nie może zaskakiwać obywateli zmianą reguł gry w trakcie jej trwania.

Na czym polega potrącanie z art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

Przepis nakazuje ZUS-owi pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur (np. wcześniejszych, nauczycielskich czy górniczych). W praktyce „docelowa” emerytura bywała o kilkaset, a czasem ponad tysiąc złotych niższa.

Jakie kroki prawne podjąć, aby odzyskać pieniądze od ZUS?

ZUS z własnej inicjatywy nie przeliczy świadczeń, więc złóż w ZUS wniosek o ponowne ustalenie emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b. Po odmowie masz 30 dni na odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Monitoruj prace nad specustawą, która może umożliwić wypłaty „z automatu” po jednym formularzu.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Weto prezydenta ws. kryptowalut. Kiedy decyzja o losie ustawy i rynku kryptoaktywów?
16 kwi 2026

Już dzisiaj po południu Sejm rozpocznie debatę nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a w piątek posłowie zdecydują, czy je odrzucić. Sprawa budzi ogromne emocje — od bezpieczeństwa inwestorów po zarzuty o nadmierną regulację rynku. W tle pojawiają się także niepokojące doniesienia dotyczące jednej z największych polskich giełd kryptowalut.
Amortyzacja samochodu – ile naprawdę traci Twój pojazd każdego roku?
16 kwi 2026

Zakup własnych czterech kółek to moment pełen entuzjazmu, ale warto spojrzeć na ten proces przez pryzmat liczb i faktów. Musisz mieć świadomość, że od chwili wyjazdu z salonu lub podpisania umowy kupna, wartość Twojego pojazdu zaczyna systematycznie spadać. Zrozumienie mechanizmów rynkowych pozwoli Ci lepiej zarządzać budżetem i uniknąć rozczarowania przy późniejszej próbie sprzedaży. Właściwe podejście do tematu utraty wartości pomoże Ci podjąć mądre decyzje, które wpłyną na Twój komfort finansowy w przyszłości.

Ceny LPG przekraczają 4 zł. Kierowcy bez wsparcia, rząd nie planuje zmian
16 kwi 2026

W połowie kwietnia 2026 roku ceny LPG w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie, a kierowcy aut na gaz wciąż nie mogą liczyć na ulgi podobne do tych, które obejmują benzynę i diesel. Branża alarmuje o rosnących kosztach i możliwym odpływie użytkowników.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Wdowiej renty nie wypłacą. Przez tę jedną rzecz można jej nie dostać
16 kwi 2026

To pieniężne świadczenie okazało się strzałem w dziesiątkę. Grad wniosków o przyznanie wdowiej renty spadł na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce w ciągu 2025 roku złożono ich ponad milion. ZUS ostrzega przed popełnianiem błędów w wypełnianiu dokumentów, bo może się to skończyć nieprzyznaniem świadczenia.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji, wizualizacje a KSeF. Prof. Modzelewski: Pseudointerpretacje oficjalne sprzeczne z prawem pogłębiają istniejący chaos
15 kwi 2026

Chaos i dezinformacja niepodzielnie rządzą oficjalnym i półoficjalnym przekazem na temat KSeF. Co najmniej raz w tygodniu jesteśmy zaskakiwani nowymi „wynalazkami” w tym zakresie, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej lub są wprost sprzeczne z porządkiem prawnym, w tym zwłaszcza z przepisami o VAT – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
