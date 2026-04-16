Przełom dla seniorów urodzonych w latach 1949 a 1959. ZUS może wypłacić gigantyczne wyrównania. Sprawdź, czy jesteś na liście

Sukces rocznika 1953 był dopiero początkiem. Dziś przed szansą na drastyczne podwyższenie świadczeń oraz wypłatę gigantycznych wyrównań stają seniorzy urodzeni w latach 1949-1959. Chodzi o naprawienie błędu w mechanizmie potrąceń, który przez lata zaniżał emerytury powszechne osób przechodzących z "wcześniejszych" świadczeń. Kto może liczyć na pieniądze? O jakie kwoty toczy się gra?

Mechanizm pułapki emerytalnej. Dlaczego ZUS wypłacał mniej?

Istota problemu, który dotknął tysiące Polaków, tkwi w art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten nakazuje ZUS-owi pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur (np. wcześniejszych, nauczycielskich czy górniczych). W praktyce oznaczało to, że seniorzy, którzy przez lata uczciwie wypracowywali swój staż, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) dowiadywali się, że ich "docelowa" emerytura jest o kilkaset, a czasem ponad tysiąc złotych niższa, niż wynikałoby to z ich składek. Wszystko przez to, że państwo "odliczyło" sobie wypłacone im wcześniej pieniądze.

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (P 1/22 z czerwca 2024 roku)

Choć ustawa naprawcza z 2020 roku objęła rocznik 1953, pozostałe roczniki pozostały w legislacyjnej próżni. Sytuację zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2024 r. (sygn. akt P 1/22), który uznał, że mechanizm pomniejszania emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych jest niekonstytucyjny także wobec innych grup. Trybunał wskazał jasno: państwo nie może zaskakiwać obywateli zmianą reguł gry w trakcie jej trwania. Osoby, które decydowały się na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, nie mogły przewidzieć, że w przyszłości ich kapitał zostanie drastycznie uszczuplony.

Kto dokładnie jest na liście do wyrównania?

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami prawnymi i projektami ustaw (m.in. senacki projekt nr 119), o wyrównanie mogą ubiegać się:

Kobiety urodzone w latach 1954-1959 - które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem. Mężczyźni urodzeni w latach 1949-1952 oraz w 1954 roku - którzy znaleźli się w analogicznej sytuacji co kobiety z rocznika 1953. Renciści rodzinni - wdowy i wdowcy po osobach z tych roczników, których świadczenie było wyliczane od zaniżonej emerytury zmarłego małżonka.

Ile można zyskać? Wyliczenia ekspertów

Kwoty, o które toczy się walka, nie są symboliczne. Z analiz Biura Legislacyjnego Senatu wynika, że:

Średnia miesięczna podwyżka emerytury może wynieść około 1191 zł.

Średnia kwota wyrównania (za okres, w którym pobierano zaniżone świadczenie) to blisko 64 000 zł.

W skrajnych przypadkach, przy wysokim kapitale początkowym, jednorazowe wyrównania mogą przekroczyć barierę 100 000 zł.

Jak odzyskać pieniądze? Instrukcja działania

Obecnie sytuacja prawna jest w fazie „zawieszenia” między wyrokiem TK a nową ustawą, co wymusza na emerytach aktywność. ZUS z własnej inicjatywy nie przeliczy tych świadczeń.

Krok 1: Wniosek o wznowienie postępowania / przeliczenie świadczenia . Należy złożyć w ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b (czyli bez potrącania kwot emerytur wcześniejszych). Choć ZUS często wydaje decyzje odmowne, powołując się na brak nowej ustawy, taka decyzja jest niezbędna do dalszej drogi.

. Należy złożyć w ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b (czyli bez potrącania kwot emerytur wcześniejszych). Choć ZUS często wydaje decyzje odmowne, powołując się na brak nowej ustawy, taka decyzja jest niezbędna do dalszej drogi. Krok 2: Odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu odmowy z ZUS, masz 30 dni na złożenie odwołania do sądu. Sądy powszechne coraz częściej wydają wyroki bezpośrednio na podstawie Konstytucji i wyroku TK, nakazując ZUS-owi wypłatę wyrównania bez czekania na ruch Sejmu.

Po otrzymaniu odmowy z ZUS, masz 30 dni na złożenie odwołania do sądu. Sądy powszechne coraz częściej wydają wyroki bezpośrednio na podstawie Konstytucji i wyroku TK, nakazując ZUS-owi wypłatę wyrównania bez czekania na ruch Sejmu. Krok 3: Monitorowanie legislacji. W Parlamencie trwają prace nad ustawą, która ma objąć te roczniki systemowo (podobnie jak rocznik 1953). Wejście w życie specustawy skróci drogę sądową i pozwoli na wypłaty "z automatu" po złożeniu jednego prostego formularza.

Podsumowanie. Nie czekaj, aż pieniądze przepadną

Historia rocznika 1953 nauczyła seniorów jednego: w sporach z ZUS wygrywają ci, którzy pilnują terminów i dokumentacji. Roczniki 1949-1959 mają obecnie najsilniejsze od lat podstawy prawne do walki o godne świadczenia. Warto już teraz sprawdzić swoją decyzję emerytalną i upewnić się, czy na pierwszej stronie widnieje zapis o pomniejszeniu podstawy obliczenia emerytury - to klucz do odzyskania należnych pieniędzy.

