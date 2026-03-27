Subkonto w ZUS. Jak sprawdzić, czy dziedziczysz pieniądze po bliskich?

Subkonto w ZUS. Jak sprawdzić, czy dziedziczysz pieniądze po bliskich?

27 marca 2026, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS
Subkonto w ZUS. Jak sprawdzić, czy dziedziczysz pieniądze po bliskich?
Śmierć bliskiej osoby to czas żałoby, ale również moment, w którym należy uporządkować sprawy formalne. Jedną z nich, kluczową dla budżetu domowego, jest kwestia środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Według najnowszych danych, na wypłatę czekają rekordowe miliardy złotych, o które nikt się nie zgłasza, a które w 2026 roku - po serii wysokich waloryzacji - są warte więcej niż kiedykolwiek.

Czym jest subkonto w ZUS i skąd biorą się tam pieniądze?

Od 2011 roku każdy członek Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) oraz osoby urodzone po 1968 roku (a obecnie niemal każdy aktywny zawodowo Polak) posiadają w ZUS tzw. subkonto. Trafia tam część składki emerytalnej (7,3 proc. podstawy wymiaru, jeśli nie jesteś w OFE, lub 4,38 proc., jeśli jesteś). W przeciwieństwie do podstawowej emerytury z I filaru, środki na subkoncie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że po śmierci ubezpieczonego pieniądze te nie przepadają, lecz trafiają do rąk bliskich lub wskazanych osób.

Kto ma prawo do dziedziczenia środków z ZUS?

Pieniądze z subkonta nie są "zamrożone". Prawo do ich otrzymania mają:

  • Współmałżonek - w zakresie połowy środków, które zostały zgromadzone w trakcie trwania wspólnoty ustawowej (wypłata w ramach podziału majątku wspólnego).
  • Osoby uposażone - czyli osoby wskazane imiennie przez zmarłego jeszcze za życia (mogą to być osoby spoza rodziny).
  • Spadkobiercy ustawowi - jeśli nie wskazano konkretnych osób (tzw. uposażonych), środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Ważne: W 2026 roku średnia kwota wypłaty z subkonta to często już od 15 do nawet 35 tysięcy złotych. To efekt kumulacji składek i rekordowych waloryzacji z lat 2024-2025.

Jak sprawdzić, czy należą Ci się pieniądze z ZUS? Krok po kroku

Procedura wymaga inicjatywy ze strony spadkobiercy. ZUS nie szuka spadkobierców z urzędu.

  1. Sprawdź, czy zmarły posiadał subkonto w ZUS. Jeśli zmarły pracował po 1999 roku, niemal na pewno posiadał subkonto. Informację tę potwierdzisz w dowolnej placówce ZUS lub przez nowoczesny portal eZUS (dawniej PUE ZUS).
  2. Złóż odpowiedni wniosek. Jeśli zmarły był członkiem OFE: Wniosek składasz najpierw do jego funduszu OFE. Fundusz dzieli środki i przesyła informację do ZUS, który ma 3 miesiące na wypłatę swojej części. Jeśli zmarły NIE był w OFE: Wniosek składasz bezpośrednio do ZUS na formularzu USS (dostępnym w placówkach i online).
  3. Przygotuj dokumenty: Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musisz dołączyć: skrócony odpis aktu zgonu; skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli jesteś współmałżonkiem); dokument potwierdzający dziedziczenie: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku LUB Akt Poświadczenia Dziedziczenia (sporządzony u notariusza). Oświadczenie o stosunkach majątkowych między zmarłym a małżonkiem.

Dlaczego warto o tym pamiętać właśnie teraz?

Główną barierą jest niewiedza. Wiele osób błędnie zakłada, że proces ten jest zbyt trudny. Tymczasem w 2026 roku systemy informatyczne ZUS (eZUS) pozwalają na znacznie szybszą weryfikację uprawnień. Pamiętaj: środki te są wypłacane przelewem na Twoje konto bankowe. Jest to jednorazowy, nieopodatkowany podatkiem od spadków zastrzyk finansowy (ZUS odprowadza jedynie 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego przed wysyłką pieniędzy).

Podsumowanie - nie zwlekaj z formalnościami

Środki na subkoncie ZUS nie przedawniają się, ale im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej pieniądze zaczną pracować dla Ciebie, a nie dla budżetu państwa. Jeśli w Twojej rodzinie nastąpił zgon w ciągu ostatnich lat, sprawdź stan subkonta bliskiej osoby już dziś.

Najczęściej zadawane pytania o subkonto w ZUS (FAQ)

Czym jest subkonto w ZUS i jaka część składki emerytalnej tam trafia?

Od 2011 roku subkonto w ZUS ma każdy członek Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) i osoby urodzone po 1968 roku. Trafia tam część składki: 7,3 proc. podstawy wymiaru (gdy nie jesteś w OFE) lub 4,38 proc. (gdy jesteś). Środki na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu.

Kto ma prawo do dziedziczenia środków z subkonta w ZUS po zmarłym?

Prawo do środków z subkonta w ZUS mają: współmałżonek - w zakresie połowy środków zgromadzonych w trakcie wspólnoty ustawowej; osoby uposażone wskazane imiennie przez zmarłego; spadkobiercy ustawowi, gdy nie wskazano uposażonych.

Jak sprawdzić, czy zmarły posiadał subkonto w ZUS?

Jeśli zmarły pracował po 1999 roku, niemal na pewno posiadał subkonto w ZUS. Potwierdzenie uzyskasz w dowolnej placówce ZUS lub przez portal eZUS (dawniej PUE ZUS). ZUS nie szuka spadkobierców z urzędu.

Jak złożyć wniosek o wypłatę środków z subkonta ZUS po zmarłym w OFE lub poza OFE?

Gdy zmarły był w OFE: złóż wniosek do funduszu OFE; fundusz dzieli środki i przesyła informację do ZUS, który ma 3 miesiące na wypłatę swojej części. Gdy zmarły nie był w OFE: złóż wniosek bezpośrednio do ZUS na formularzu USS (w placówkach i online).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o wypłatę środków z subkonta ZUS?

Dołącz: skrócony odpis aktu zgonu; skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli jesteś współmałżonkiem); dokument potwierdzający dziedziczenie (prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia); oświadczenie o stosunkach majątkowych między zmarłym a małżonkiem.

