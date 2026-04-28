Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Premier potwierdza zmiany 800 plus dla Polaków. Nowe zasady od czerwca 2027

Premier potwierdza zmiany 800 plus dla Polaków. Nowe zasady od czerwca 2027

28 kwietnia 2026, 07:03
Marzena Sarniewicz
Zmiany w 800 plus dla Polaków. Rząd Tuska podjął decyzję
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rodziców czekają istotne zmiany w programie 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe zasady, które mają wejść w życie 1 czerwca 2027 roku. Jedna z kluczowych propozycji może całkowicie mienić sposób przyznawania świadczenia i wpłynąć na to, kto oraz jak będzie je otrzymywał.

Zmiany w 800 Plus dla Polaków. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy o świadczeniu wychowawczym. Główny cel jest prosty, odejście od obowiązku corocznego składania wniosków przez rodziców i opiekunów.

Zgodnie z założeniami, prawo do 800 plus miałoby być odnawiane automatycznie na kolejny okres świadczeniowy. Dane, które już posiada ZUS, byłyby wykorzystywane do dalszej wypłaty świadczenia bez konieczności ponownego wnioskowania.

Jednocześnie rodzice nadal mieliby możliwość aktualizacji danych, jeśli zmieni się ich sytuacja życiowa.

Wniosek tylko raz, ale nie dla wszystkich sytuacji

Nowe rozwiązanie nie oznacza całkowitego zniesienia wniosków. Nadal konieczne będzie złożenie pierwszego wniosku, na przykład:

  • po urodzeniu dziecka,
  • po powrocie rodziny z zagranicy,
  • w sytuacji, gdy dziecko wcześniej nie było objęte świadczeniem.

Dopiero po tym etapie system miałby działać automatycznie i przedłużać prawo do świadczenia bez udziału rodzica.

Kiedy zmiany w 800 plus wejdą w życie?

Projekt zmian został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku.

To jednak nie oznacza natychmiastowego wdrożenia. Kluczowe będzie przygotowanie systemów informatycznych ZUS, które mają obsługiwać automatyczne odnawianie świadczeń. Z tego powodu nowe zasady mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 czerwca 2027 roku.

Dlaczego rząd chce wprowadzić automatyzację?

Zmiany mają nie tylko ułatwić życie rodzicom, ale też ograniczyć koszty po stronie państwa.

Resort podkreśla, że chodzi o:

  • zmniejszenie liczby formalności dla obywateli,
  • uproszczenie procedur administracyjnych,
  • obniżenie kosztów obsługi świadczenia przez ZUS,
  • rozwój cyfryzacji i automatyzacji usług publicznych

To również realizacja postulatu deregulacyjnego oraz rekomendacji Rzecznika Praw Dziecka.

Uwaga na ważny termin. 30 kwietnia 2026 decyduje o wypłatach

Mimo planowanych zmian, na razie obowiązują dotychczasowe zasady. To oznacza, że rodzice nadal muszą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Kluczowa data to 30 kwietnia 2026.

Złożenie wniosku do tego dnia gwarantuje ciągłość wypłat i brak opóźnień. Jeśli ktoś spóźni się z dokumentami, może liczyć się z przerwą w otrzymywaniu pieniędzy.

W praktyce oznacza to, że choć rząd zapowiada duże uproszczenia, na razie rodzice nie mogą zapominać o formalnościach. Automatyczne 800 plus to wciąż przyszłość, a najbliższe miesiące będą jeszcze funkcjonować według obecnych zasad.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Infor.pl
Kupili mieszkanie obok toru wyścigowego, teraz domagają się jego zamknięcia – ekspert ostrzega: to dopiero początek
28 kwi 2026

Tor Poznań działał prawie pół wieku. Wystarczyło kilka miesięcy, by go zamknąć – a potem błyskawicznie ponownie otworzyć. To nie lokalny spór o hałas, ale symbol zjawiska narastającego w całej Polsce. Nowe osiedla powstają obok torów, strzelnic, zakładów przemysłowych. Potem mieszkańcy skarżą się na uciążliwości. Kto powinien ponosić konsekwencje? Prawnik wprost: „To nie są jednostkowe przypadki".
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.

REKLAMA

Zaraz na początku maja rusza obowiązkowa rejestracja – brak wpisu może Cię drogo kosztować
28 kwi 2026

Od 7 maja 2026 roku tysiące polskich firm będzie musiało dokonać wpisu do nowego Wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. To konsekwencja wdrożenia dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wczoraj szczegółową instrukcję samoidentyfikacji. Przedsiębiorcy mają czas do 3 października, ale wcześniej muszą ustalić, czy w ogóle ich to dotyczy...
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
Jest więcej czasu na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Termin został przedłużony
28 kwi 2026

Możliwość wykorzystania środków pochodzących z KPO to przysłowiowa połowa sukcesu. Ważne jest bowiem również to, aby termin na zrealizowanie przy ich wykorzystaniu odpowiednich inwestycji był realny i pozwalał na przeprowadzenie odpowiednich prac.
Dodatkowe 892 zł wpłynie na konto wraz z pensją. Nowe przepisy dają zarobić ambitnym
28 kwi 2026

Koniec z dylematem: zasiłek czy praca? Od czerwca 2026 roku wchodzą w życie rewolucyjne stawki, które sprawią, że powrót do aktywności zawodowej stanie się rekordowo opłacalny. Dzięki nowej ustawie o rynku pracy, Twoja zaradność zostanie nagrodzona kwotą niemal 900 zł miesięcznie obok regularnej pensji. Sprawdź, jak odebrać premię za powrót do pracy.

REKLAMA

1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
28 kwi 2026

Osoby tracące pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą liczyć na wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Oto aktualne stawki, limity dorabiania oraz kluczowe terminy dla świadczeniobiorców.
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
