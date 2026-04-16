Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 800 plus w kwietniu 2026. Ci rodzice nie dostaną świadczenia z ZUS na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku

Nowe 800 plus w kwietniu 2026. Ci rodzice nie dostaną świadczenia z ZUS na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku

16 kwietnia 2026, 18:58
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe 800 plus 2026
Nowe 800 plus 2026
ShutterStock

Dla części rodziców zmieniły się zasady przyznawania świadczenia 800 plus. Pojawił się dodatkowy warunek, którego niespełnienie może oznaczać utratę prawa do pieniędzy na dziecko. Część rodziców będzie musiała spełnić nowe kryteria, aby nadal otrzymywać wsparcie z ZUS. Sprawdzamy, kto może stracić świadczenie i na jakich zasadach będą teraz wypłacane środki.

Przypomnijmy, że od lutego 2026 trwają dodatkowe kontrole i nowe kryteria dla części rodziców pobierających świadczenie 800 plus. Jeżeli wymagania nie zostaną spełnione, wypłaty świadczenia zostaną wstrzymane od kwietnia do czasu ponownej weryfikacji.

Kto straci świadczenie 800 plus?

Świadczenie 800 plus na starych zasadach przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy, musieli złożyć nowy wniosek, jeśli chcieliby dalej otrzymywać pieniądze.

Nowe przepisy łączą prawo do 800 plus z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dziecka w polskiej szkole. W praktyce oznacza to, że:

  • rodzic musi pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub aktywnie poszukiwać pracy w Polsce,
  • dziecko musi uczęszczać do szkoły w Polsce,
  • wymagany jest poziom dochodów co najmniej 50% płacy minimalnej (2333 zł brutto).

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

ZUS: Trwają kontroluje aktywności zawodowej

ZUS kontynuuje comiesięczne sprawdzanie aktywności zawodowej Ukraińców otrzymujących 800 Plus.

Weryfikacja to odbywa się automatycznie, na podstawie:

  • danych z rejestrów ZUS,
  • informacji z urzędów pracy,
  • danych Straży Granicznej i innych instytucji np. czy, aby cudzoziemiec nie wyjechał.

Ważne: Z obowiązku aktywności zawodowej są zwolnione osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby ubiegające się o 800 plus na dziecko posiadające polskie obywatelstwo.

Wypłata 800 plus zostanie wstrzymana

Jeśli kontrola wykaże, że przez dany miesiąc rodzic nie pracował lub nie spełnia warunków ustawowych, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana. Nowe przepisy obejmą nie tylko obywateli Ukrainy, ale także innych cudzoziemców, którzy otrzymują świadczenia rodzinne w Polsce. W ich przypadku weryfikacja rozpocznie się od czerwca 2026 roku.

Nie ma konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu

Jak podkreśla ZUS, nie ma konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu co miesiąc. Weryfikacja odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem danych z rejestrów i wymiany informacji między instytucjami. Tylko w razie niejasności ZUS może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność zawodową lub naukę dziecka.

Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów w 2026. Wystarczy mieć te dwie karty
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Zmiany w 800 plus. Rząd Tuska podjął decyzję. Nowe zasady od 1 czerwca 2027
16 kwi 2026

Rodziców czekają istotne zmiany w programie 800 plus. Ministerstwo przygotowuje nowe zasady, które mają wejść w życie 1 czerwca 2027 roku. Jedna z kluczowych propozycji może całkowicie mienić sposób przyznawania świadczenia i wpłynąć na to, kto oraz jak będzie je otrzymywał.
Szkoły latami zabierały nauczycielom pieniądze. Teraz to się zmienia - nauczyciele będą zachwyceni tą przełomową interpretacją
16 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok dotyczący wynagradzania nauczycieli. Okazuje się, że od lat w regulaminach wynagrodzeń pojawiały się zapisy, które odbierały nauczycielom prawo do dodatków funkcyjnych i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - wbrew ustawie Karta Nauczyciela. Sprawdzamy, co oznacza ten wyrok dla Twojej wypłaty.
60 zł za godzinę pracy w tej branży. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji
16 kwi 2026

60 zł za godzinę pracy w tej branży, a specjaliści zarobią dużo więcej - nawet kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka godzin. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji.
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
16 kwi 2026

1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?

Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
16 kwi 2026

Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.
O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Do 8 tys. zł dla właścicieli domów. Rusza nowy program dopłat
16 kwi 2026

Osoby fizyczne mają możliwość uzyskania kolejnej dopłaty z przeznaczeniem na przygotowanie przydomowego systemu gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zaoszczędzić dzięki mikroretencji i uniknąć kary.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.

Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Minimalne wynagrodzenie 2026 – jak wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
16 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
