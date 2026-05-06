400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora dla tej grupy emerytów tylko do 29 maja. Wystarczy spełnić te 3 warunki
Trwa kolejna edycja Bonu Wyspiarza Seniora, a kwota wsparcia wzrosła do 400 zł. Pieniądze nie są przyznawane z urzędu – emeryci muszą złożyć wniosek przed upływem terminu. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z dodatkowych środków.
Realne odciążenie domowego budżetu. Czym dokładnie jest Bon Wyspiarza Seniora?
W obliczu rosnących kosztów życia część seniorów może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Co istotne, nie zawsze wiąże się ono z koniecznością spełniania kryteriów dochodowych czy zdrowotnych.
Jednym z takich rozwiązań jest tzw. Bon Wyspiarza Seniora. Program ten został wprowadzony przez lokalne władze samorządowe i jest w całości finansowany z budżetu miasta Świnoujście. Choć ma charakter jednorazowy, dla wielu seniorów może stanowić realne odciążenie domowego budżetu.
Nie każdy senior dostanie pieniądze. Oto 3 żelazne warunki programu
Seniorzy muszą spełnić trzy warunki, żeby otrzymać pieniądze w ramach Bonu Wyspiarza Seniora. Jakie?
- Ukończone co najmniej 65 lat,
- Faktyczne zamieszkanie na terenie Świnoujścia.
- Udokumentowanie minimum 5 lat nieprzerwanego zamieszkania w mieście przed złożeniem wniosku.
Zegar tyka. Masz czas tylko do 29 maja, by złożyć dokumenty
Nabór wniosków do programu rozpoczął się na początku marca i wciąż trwa. Zakończy się 29 maja 2026 roku. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości przystąpienia do tej edycji programu.
Wypłata prosto na konto. W tym roku kwota bonu jest wyższa niż ostatnio
Seniorzy, którzy złożą wniosek i spełniają kryteria określone w regulaminie, otrzymają z budżetu miasta 400 zł. Dla przypomnienia w poprzedniej edycji programu seniorom wypłacano po 350 zł.
Świadczenie wypłacane jest seniorom wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Zgodnie z informacjami samorządu środki powinny trafić do beneficjentów w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Oznacza to, że część seniorów może otrzymać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.
